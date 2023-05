Új kengyelfogantyúk a KIPP kínálatában

További hosszúságok és átmérők

A HEINRICH KIPP WERK bővíti kengyelfogantyú-választékát: az „Alumínium kerek” és a „Nemesacél kerek” modellek további átmérőkkel és hosszúságokban kaphatók. A tartozékokat a megfelelő anyagból készült végalátétek egészítik ki.

A KIPP az Alumínium kerek (K0201) típusú kengyelfogantyúkat a jövőben 8, 12, 16 és 20 mm-es átmérővel is kínálja. A 10 mm átmérőjű modellek ezenkívül kilenc hosszúságban kaphatók: a KIPP termékprogramja a megfelelő végalátéteket is tartalmazza – ezek a kengyelfogantyúkhoz hasonlóan „natúr színre eloxált” és „feketére eloxált” kivitelben kaphatók.

Az új termékcsalád (K1793) helyettesíti az eddigi nemesacél, kerek kengyelfogantyúkat. Kimagasló jellemző a széles átmérőtartomány (5, 8, 10, 12 és 16 mm) és a sokféle hosszúság. Ezek a termékek 1.4404 (A4) minőségű nemesacélból készülnek; a vevők simára polírozott vagy matt homokfúvott felületű kivitel között választhatnak. A végalátétek külön megrendelhetők – kiegészítőleg fémtisztára polírozott kivitelben is kaphatók.

A HEINRICH KIPP WERK kengyelfogantyúkkal bővíti termékválasztékát (Forrás: KIPP)

A HEINRICH KIPP WERK a kengyelfogantyúk nagy választékát kínálja, ezzel Németországban a vezető gyártók közé tartozik. A tartóelemeket burkolatok, borítóelemek és fedelek nyitására és zárására alkalmazzák. A gép-, berendezés-, szerszám- és készülékgyártásban vagy az IT-területen a rackszervereken és rackszekrényeken kerülnek felhasználásra. De a bútorokon – például szekrények ajtóin és fiókokon – és a rehabilitációs, ill. orvosi technikában is szükség van kengyelfogantyúkra. A széles körű igények kielégítésére a KIPP szögletes, kerek és ovális modelleket, valamint íves fogantyúkat kínál acél, nemesacél, alumínium és műanyag kivitelben. A lehető legjobb felületvédelmet speciális eloxálási eljárások és bevonatok biztosítják – így a KIPP fogantyúk védettek a korrózió ellen, és különösen tartósak. A termékeket saját üzemünkben rendkívül rugalmas, 6 tengelyes robottal felszerelt hajlítócellában gyártjuk, ezzel nemcsak a legjobb minőséget, hanem rugalmas gyártást is biztosítunk: külön rendelésre egyedi hajlítású fogantyúk is készíthetők, továbbá kissorozat-gyártás is megvalósítható.

Találkozzunk 2023. május 16–19. között az Ipar Napjai kiállítás A pavilonjának 201A2A standján!

