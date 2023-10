Új gyártástechnológiai csomagot mutatott be a Renishaw Hannoverben

A pontosság, a sebesség és a termelékenység javítása a gyártási folyamat minden szakaszában

Címkék: automatizálás EMO Hannover mérés méréstechnika multiszenzor Renishaw

A precíziós mérnöki és gyártási technológiákra, valamint a gyártástechnológiák automatizálására specializálódott Renishaw sem hiányozhatott az idén az üzleti élet jövőjére, az összekapcsolhatóságra és a fenntarthatóságra összpontosító EMO Hannover 2023 szakkiállításról. A bemutatott új, megnövelt teljesítményt és ismétlési pontosságot biztosító megoldások közé tartozott az ipari automatizáláshoz használt új termékcsalád, valamint a Renishaw Central intelligens gyártási adatplatform.

A Renishaw-stand olyan technológiákat mutatott be az EMO látogatóinak, amelyek a termelékenység növelését, a felhasználói hibák kiküszöbölését és a gyártási folyamatok javítását támogatják. Ez az új adatvezérelt megoldást, a Renishaw Centralt is magában foglalja. A hálózati és adatplatform a gyártási folyamatok során keletkező adatokat gyűjti össze és jeleníti meg, lehetővé téve a felhasználók számára a megmunkálási és minőség-ellenőrzési rendszerek megfigyelését és frissítését. Az adatplatform képes a gyártási és mérési folyamatok digitalizálására, megjelenítésére és ellenőrzésére. Használatával a Renishaw 69 százalékkal csökkentette a leállások számát a saját üzemeiben.

A stand az új – az ipari automatizálási technológiák üzembe helyezésének és szervizelésének folyamatát átalakítani hivatott – termékcsaládot is felsorakoztatta. Az ipari automatizálási termékcsalád három termékből áll: RCS L-90, RCS T-90 és RCS P-sorozat, amelyek mindegyikét egy dedikált szoftvercsomag támogatja. Ez megkönnyíti a robot beállítását, az állapotfelméréseket és a robotalkalmazások ütközések utáni helyreállítását.

„A gyártók Európa-szerte – magunkat is beleértve – számos kihívással néznek szembe az automatizálási szint fokozása, valamint a termelékenység, versenyképesség és fenntarthatóság növelése érdekében, miközben a szakképzett munkaerő hiányával és az autóipar gyökeres változásaival is meg kell birkózniuk – magyarázta Paul Maxted, a Renishaw ipari metrológiai alkalmazásokért felelős igazgatója. – Az EMO-n az intelligens gyártáshoz, a folyamatautomatizáláshoz és a megmunkálás digitalizálásához szükséges technológiák széles skáláját mutattuk be. A látogatók az üzemi metrológia és a végpontok közötti folyamatadatok konszolidálására szolgáló innovatív megoldásainkat is megismerhették, amik a zárt hurkú CNC-automatizálást, a gyártás nyomon követhetőségét, valamint a folyamat- és termékoptimalizálást szolgálják.”

Az RMP24-micro a világ legkisebb vezeték nélküli mérőérzékelője: mindössze 24 mm átmérőjű és 31,4 mm hosszú

A kiállításon a Renishaw azt is bemutatta, milyen eszközök használhatók a sebesség és a termelékenység javítására a gyártási folyamat minden szakaszában anélkül, hogy mindez a pontosság rovására menne. A koordinátamérő gépekhez kifejlesztett REVO® 5 tengelyes multiszenzoros rendszert például szondák széles skálájával állították ki az összetett ellenőrzési alkalmazásokhoz. A rendszer automatikus váltást tesz lehetővé a szkenneléses, a tapintós, az ultrahangos, az optikai és a felületérdesség-mérések között. A rendszer innovatív kialakítása és 5 tengelyes mérési technológiája maximalizálja a koordinátamérő gépek képességeit. Jövőbiztos minőség-ellenőrzési megoldás számos iparág, köztük az autó- és repülőgépipar, valamint az orvostechnikai gyártás számára.

A nagy CNC-esztergagépeket felhasználók számára fejlesztette ki a Renishaw a legújabb, 500 és 1 000 mm közötti kinyúlású HPMA-X szerszámbeállító kart. A stand egy másik látványossága a világ legkisebb, mindössze 24 mm átmérőjű és 31,4 mm hosszú RMP24-micro vezeték nélküli mérőérzékelője volt. Az automatizált munkabeállításra és ellenőrzésre tervezett szonda elsősorban a nagy értékű, nagy pontosságú miniatűr alkatrészeket gyártó cégek, például az orvostechnikai, óra- és ékszeripari és mikromechanikai gyártók számára lesz vonzó.

RCS L-90 robotdiagnosztikai rendszer

A gépi kalibrációs termékeket kereső látogatók a CARTO szoftvercsomag legfrissebb, 4.8-as verziója előtt torpantak meg, ami a precíziós gépek felügyeletének javítása érdekében már a Renishaw XM-60 többtengelyes kalibrátort is támogatja. Az új verzió a Renishaw rendkívül produktív többlézeres additív gyártási rendszereiben is megtalálható a precíziós alkatrészgyártáshoz. A standon a FORTiS™ zárt útmérők is helyet kaptak, amelyek segítségével a szerszámgépgyártók nagy teljesítményű, a környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő gépeket állíthatnak elő.

„50 éve íródó sikertörténetünk arra épül, hogy nagy teljesítményű és megbízható termékeket kínálunk, amelyek az ipari szektorok széles körében oldják meg a gyártási problémákat – magyarázta Will Lee, a Renishaw vezérigazgatója. – Azt látjuk, hogy az ügyfelek a gyártási hibák és az anyagpazarlás csökkentését tűzték ki célul, ezért automatizált eszközöket biztosítunk számukra az adatoknak a gyártás különböző szakaszai közötti jobb összekapcsolásához. A gyártó cégeknek így nem kell kompromisszumot kötniük a sebesség, a pontosság vagy a rugalmasság terén. Megoldásainkból már kiolvasható a legújabb technológiák, például az additív gyártás szerepe a gyártás jövőjében, valamint az, hogy a technológia miként segítheti a fenntarthatósági célok elérését.”

