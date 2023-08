Új ajtókat nyitunk

A norelem tengeri használatra szánt és fémlemez változatokkal bővítette zsanérjai választékát

Címkék: norelem normália normáliák szabványosítás zsanér

A szabványos gépelemeket gyártó norelem új, rozsdamentes acél változatokkal bővíti zsanérválasztékát. Az új zsanérok kiváló minőségű A4 1.4401 rozsdamentes acélból készülnek, és furatos, vagy menetes rögzítéssel is kaphatók.

Az A4-es minőségű rozsdamentes acél – amit gyakran neveznek tengeri minőségű rozsdamentes acélnak is – nagyobb százalékban tartalmaz krómot és nikkelt, mint a többi rozsdamentes acél, ezért ellenáll a korróziónak és összességében kevésbé reakcióképes. Ez azt jelenti, hogy az új zsanérok tengeri célokra is alkalmazhatók. A zsanérok beltéri ajtókon, látható kivitelben használhatók. Továbbá mindegyik modell használható balos vagy jobbos nyitáshoz, és 180°-os nyitási szöget tesznek lehetővé.

A zsanérok rezgésbiztosak, és a rejtett, hegesztett tengelycsapnak köszönhetően az általános kopás ellen is védettek.

A rögzítőfuratos változat öt méretben, a rögzítőmenetes változat pedig három méretben érhető el, ami alapján a felhasználók minden projekthez a legmegfelelőbb méretű zsanért választhatják ki.

Az új A4-es minőségű rozsdamentes acél zsanérok mellett norelem hét furatos változattal bővíti lemezpántjainak választékát. Az új A4-es minőségű rozsdamentes acél változatokhoz hasonlóan az új lemezpántok is beltéri ajtókhoz használhatók, de nagyobb, 270°-os nyitási szöggel rendelkeznek.

A fémlemez zsanércsalád új modelljei öt különböző alakra oszthatók. Ezek közül az első – az A alak – két, kis mértékben különböző hosszúságú pánttal bíró zsanért tartalmaz. Az új, A alakú zsanérok A2-es rozsdamentes acélból és normál acélból is kaphatók.

A B alakú zsanérok egyik pántja sokkal rövidebb, mint a másik, ami megerősített rögzítést tesz lehetővé. Az A alakhoz hasonlóan az új B alakú fémlemez zsanérok is kaphatók A2-es rozsdamentes acél és normál acél kivitelben.

A C és D alakú zsanérok egyforma pántú zsanérok, amelyek be- és kiakaszthatók, a C alak jobbos, a D alak pedig balos nyitási irányú. Mind a C, mind a D alak kizárólag rozsdamentes acélból készül.

Végül az E alakú, fix csappal rendelkező téglalap alakú zsanérok krómozott és rezezett acélból állnak rendelkezésre.

Az új A és B fémlemez zsanérok zsírzóponttal is el vannak látva, ami azt jelenti, hogy ha a zsanér beáll, akkor az újrakenhető. Ez folyamatosan sima működést garantál.

www.norelem.hu