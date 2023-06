Tények három dimenzióban

Sík- vagy mélyhúzott lemezek, íves csövek, hidroformált alkatrészek egyaránt könnyedén és pontosan munkálhatók meg a TRUMPF TruLaser Cell gépsorozatával

A 3D lézervágás az utóbbi évtizedek találmánya, napjainkban pedig egy teljes mértékben kiforrott és elterjedt fémmegmunkálási eljárássá vált, nagy segítséget nyújtva a tervezők és a gyártók számára. A 3D lézervágó kiküszöböli a többszörös munkafolyamatok szükségességét, mivel egyetlen folyamattal képes összetett geometriájú alkatrészeket vágni. A TRUMPF a 3D lézeres vágógépeket időközben a lézeres hegesztési és felrakóhegesztési funkciókkal is felszerelte, az így létrejött TruLaser Cell sorozat tehát iparágak széles körében teszi lehetővé a pontos, dizájnos 3D alkatrészek költséghatékony gyártását.

Az egykori science fiction ma már a valóság

Az öttengelyes forgási rendszeren alapuló 3D lézervágás 1979-ben mutatkozott be a nagyközönség előtt, de mint minden innováció esetében, amelyik éppen csak kilépett a science fiction világából, itt is jó pár évre volt szükség az eljárás tömegessé válásához. A 3D lézeres vágás ma már mindennaposnak számít a fémiparban, a gépgyártásban, a grafikai és dizájniparban, az orvostechnikai gyártásban, a szolártechnikában vagy éppen a bútoriparban.

Az eljárás nagy előnye a munkafolyamatok felgyorsítása – különösen az egyedi, bonyolultabb geometriai formák esetében –, különösen, ha a 3D lézervágó gépeket a gyártó egyéb megmunkálási képességekkel is felvértezi. És pontosan ezt tette a TRUMPF. Az eredmény pedig? Egy valódi ezermester gépcsalád, amely méltán vált piacvezetővé a 3D lézeres megmunkálógépek piacán.

„Amire különösen büszkék vagyunk: a TruLaser Cell sorozat mindegyik modellje megtalálható már Magyarországon a 3000-es változattól a nehézsúlyú 8030-asig – jelentette ki Molnár Zsolt, a TRUMPF Hungary Kft. lézertechnika divízió értékesítési csoportvezetője. – A sorozat iránt Magyarországon a legnagyobb számban a gépjárműipar támaszt keresletet, de akadnak ügyfelek a fémipar más szegmenseiből is, például az elektronikai alkatrészek gyártásából vagy éppen a bútoriparból; mindenhonnan, ahol vékony és közepes vastagságú lemezek 3D vágására, hegesztésére lehet szükség. Becslésem szerint a TRUMPF idehaza mintegy 30 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik a 3D lézeres megmunkálógépek piacán. Az autóipar átalakulása, az akkumulátorgyártás hazai térhódítása további piacot jelentenek majd a TruLaser Cell sorozat, azonban belül is inkább a 3000-es modell számára, hiszen az elektromobilitásban nem beszélhetünk nagy méretű alkatrészekről.”

Molnár Zsolt, a TRUMPF Hungary Kft. lézertechnika divízió értékesítési csoportvezetője

Átfogó gépválaszték

TruLaser Cell 3000

A kis és közepes szériák 2D és 3D lézervágására, lézeres hegesztésére és felrakóhegesztésre (LMD) egyaránt alkalmas TruLaser Cell 3000 egy 3 kW teljesítményű fiber lézerforrással felszerelt változata a TRUMPF új, gödöllői székházában is helyet kapott, ahol a felsorolt műveleteket élőben is meg lehet tekinteni. A gép forgásszimmetrikus alkatrészek esetén nagy sebességű lézeres felrakóhegesztésre is képes.

A berendezés egyik legkiemelkedőbb tulajdonsága a dinamikus programozhatósági lehetőség, ami által a megmunkálási kontúr és minden egyes paraméter lépésről lépésre könnyedén beállítható. Amennyiben az alkalmazás rendkívüli sebességet vagy mikronos precizitást, esetleg mindkét feltételt egyszerre igényli, a TruLaser Cell 3000 lézerrendszer tökéletes választás, ráadásul a felhasználó könnyedén beállíthatja ezen feltételekhez a szükséges paramétereket. A rendkívüli dinamika a berendezés összes, akár 6 tengelyének, és ezáltal a lézerfej nagy sebességű mozgásának köszönhető, amely a megmunkálási idő csökkenését eredményezi.

A berendezés lehetővé teszi a lézerparaméterek és az automata fókuszáló optika folyamatos vezérlését a teljes megmunkálási ciklus alatt, valamint rendkívül szűk tolerancia mellett mikronpontossággal képes a felhasználó nagy sebességgel vágni, hegeszteni vagy akár fúrni a munkadarabot. A berendezés további előnye, hogy nagyon rövid idő alatt lehetséges egyik alkalmazásról átállni egy másikra, például vágásról hegesztésre.

A TruLaser Cell 3000 lézerrendszer az elektromos gépjárművek alkatrészeit gyártó beszállítók kedvence lehet

TruLaser Cell 5030

Az 5030-as modell a nagyobb (3 000 × 1 500 × 700 mm, X/Y/Z) mozgástartomány révén már viszonylag nagy méretű (teherautókban, mezőgazdasági gépekben használt) alkatrészek 2D és 3D lézervágását, valamint lézerhegesztését is lehetővé teszi közepes és nagy sorozatokban.

A TruLaser Cell 5030 egyszerű és olcsó belépő a 2D és 3D lézerhegesztésbe és lézervágásba. Az alacsony óránkénti gépköltség előnyei elsősorban kis és közepes sorozatméreteknél, valamint gyakori napi alkatrészcserénél domborodnak ki, ezért a TruLaser Cell 5030 a változatos termékmixszel rendelkező vállalkozások számára is jó választás. Az energiahatékony és karbantartást alig igénylő TruDisk szilárdtestlézerrel a lézeres vágás minden korábbinál olcsóbbá válhat. A TruTops Cell Basic szoftver lehetővé teszi a programok gyors, közvetlenül a gépen történő testreszabását.

TruLaser Cell 5030 Hotforming Edition

A TruLaser Cell 5030 melegen alakított munkadarabokhoz kialakított változatát kifejezetten a karosszériaelemek nagy sorozatokban történő 3D megmunkálására fejlesztették ki. A TruLaser Cell 5030 Hotforming Edition ideális mindazon fémipari cégek számára, amelyek új piacokat szeretnének meghódítani, de egyelőre nincs szükségük a legmagasabb termelékenységű berendezésekre, hanem elsősorban a belépő kategóriát céloznák meg. A középkategóriás berendezés a TruLaser Cell 8030 legtöbb innovatív funkcióját tartalmazza, és a dinamika, a funkciók és a robusztusság szempontjából kategóriatársainak többségét felül is múlja.

TruLaser Cell 7040

A moduláris felépítésű, rendkívül rugalmas TruLaser Cell 7040 két- vagy háromdimenziós alkatrészeket és csöveket tud megmunkálni, rugalmasan váltva a vágás, a hegesztés és a felrakóhegesztés között. A gép moduláris felépítése, valamint az egyedi igazítás és utólagos felszerelés lehetősége révén a TruLaser Cell 7040 optimálisan igazítható a változó gyártási környezethez. Az X-Blast technológia a vágásnál robusztusabb eljárásokat tesz lehetővé – elsősorban komplex geometriák esetén – ezenkívül a fúvókák jelentősen hosszabb élettartamáról is gondoskodik. A technológiatáblázat, a garantált sugárigazítás, valamint a szabadalmaztatott BrightLine Weld tökéletes megmunkálási eredményekhez vezetnek.

TruLaser Cell 8030

A második generációs TruLaser Cell 8030 megmunkálóközpontot kifejezetten a melegen sajtolt formák 3D lézeres vágására fejlesztették ki, aminek eredményeképpen a berendezés kivételes vágási sebességre, így rendkívüli termelékenységre képes. A berendezést mind a megmunkálótérben, mind a gép teljes méretében az alkalmazásra optimalizálták, minden szükséges gépegységet a cella testébe integráltak, így más 3D lézeres megmunkálóközpontokkal összehasonlítva a gép sokkal kisebb helyigényű. Ezen túlmenően a TruLaser Cell 8030 egy egészen dinamikus forgóasztallal rendelkezik, ami a magas termelékenység érdekében extrém rövid forgási időre képes.

A második generációs TruLaser Cell 8030 megmunkálóközpontot kifejezetten a melegen sajtolt formák 3D lézeres vágására fejlesztették ki

A beépített TruDisk szilárdtest típusú folyamatos üzemű lézer egyszerre garantál jó sugárminőséget és kimagasló energiahatékonyságot. A kiváló vágási minőséget az úgynevezett FocusLine rendszer, azaz a folyamatos automatikus fókuszbeállás biztosítja, amely révén a lézerfej mindig az ideális fókusztávolságot tartja az alkatrészek változó anyagvastagsága miatt. További lehetőségként a TruLaser Cell 8030-at a beépített robot interfésznek köszönhetően könnyedén lehet automatizált gyártósorokba integrálni.

Molnár László