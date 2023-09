Teljes fémipari megoldások egy kézből

Az Optimum Hungária Kft. által képviselt öt fontos gépgyártó külön standokkal lesz jelen Hannoverben

A lézeres vágástól a precíziós köszörülésen és forgácsoláson át a huzalszikra-forgácsolásig a fémmegmunkálás számos technológiáját felvonultatják az EMO 2023 kiállításon az Optimum Hungária Kft. partnerei. Az öt stand között az Optimum szakemberei jelentik majd az összekötő kapcsot, akik minden látogató számára személyre szabott standvezetéssel és ajánlatokkal készülnek.

AXILE: Intelligens öttengelyes megoldások (16-os csarnok E21-es stand)

Az AXILE a 16-os csarnok E21-es standján mutatja majd be az öttengelyes szerszámgépek és a digitális intelligens automatizálási megoldások terén elért legújabb fejlesztéseit, köztük az 5 tengelyes függőleges megmunkálóközpontok új modelljét. A DC4 a magas teljesítmény, a nagy sebességű megmunkálás, a merevség és a pontosság ideális kombinációja. Különleges tulajdonságai többek között a nyomatékmotoros technológián alapuló, kéttengelyes, 400 mm-es körasztal egyedi kialakításában is megmutatkoznak. 360 fokban elforgatható C tengelyén 200 min–1 maximális fordulatszám érhető el, a 180 fokban dönthető A tengely esetén ugyanaz maximum 100 min–1. A kompakt kétoszlopos portálszerkezet megnövelt merevséget, valamint a termikus deformáció pontosabb felügyeletét és kompenzálását teszi lehetővé. Az alapkivitelben az AXILE legtöbb 5 tengelyes modelljére jellemző 20 000-es fordulatszámú orsóval kapható DC4 gépet 80 férőhelyes szerszámtárral látták el. A géphez kínált automatizálási opciók olyan iparágak követelményeit is kielégítik, mint az autó- és repülőgépipar vagy éppen orvosi műszerek gyártása.

A DC4 öttengelyes megmunkálógép a magas teljesítmény, a nagy sebességű megmunkálás, a merevség és a pontosság ideális kombinációja

A standon megtalálható lesz még a kivételesen nagy sebességgel és megmunkálási teljesítménnyel jellemezhető G6 RPC10 5 tengelyes megmunkálóközpont. A G6 megmunkálóközpont robusztus portálszerkezete tökéletesen egyensúlyoz a merevség és a pontosság között, így ideális a komplex geometriával rendelkező munkadarabok megmunkálásához.

Az AXILE automatizált G6 robotizált palettacserélő (RPC) megoldása egy kéttengelyes robotot tartalmaz, ami 24/7 végzi a munkadarabok mozgatását a gép hátoldalán, a megmunkálással egyidejűleg. A G6 RPC a munkadarab-specifikációktól függően sokféle gyártási igényt képes kiszolgálni. A standon a max. 400 × 305 mm méretű és 220 kg tömegű munkadarabok kezelésére képes 10 palettás rendszer működik majd.

AZ EMO 2023 ideje alatt is kitüntetett figyelem esik majd az AXILE által következetesen kihangsúlyozott automatizálásra és digitalizálásra, amit a jól ismert AXILE ART™ intelligens felügyeleti rendszer demonstrál majd. Az ART™ 24 órás automatizált gyártást képes kezelni, figyeli az összes kopó alkatrészt, az energiafogyasztást és a folyadékokat, például a kenőanyagot és a hűtőfolyadékot, hogy valós idejű állapotjelentéseket adjon a gépről és annak alkatrészeiről. Azáltal, hogy valós időben továbbítja az adatokat PC-re vagy mobil eszközökre, az ART™ lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megalapozott döntéseket hozzon a műveletek és a gépek kihasználtságának optimalizálása, az energiahatékonyság javítása és végső soron a váratlan leállások kiküszöbölése érdekében.

AccuteX: „zöld gyártás” a huzalszikra-forgácsolásban (6-os csarnok C51-es stand)

A „szemtelenül fiatal”, mindössze 2001-es alapítású, de máris a világ 40 országában jelen lévő tajvani AccuteX az új, EtherCAT vezérlőt és számos intelligens Ipar 4.0 gyártási funkciót tartalmazó AZ huzalszikra-forgácsolót mutatja majd be Hannoverben. Az AZ-600A modell is magában hordozza a gyártó azon elkötelezettségét, hogy kisebb környezeti lábnyomot igénylő, de továbbra is kiváló megmunkálási teljesítményt nyújtó szerszámgépeket alkosson.

Az AZ-600A huzalszikra-forgácsoló ipari minőségű duál PC-it nagy teljesítményű CPU-kkal szerelték fel, a nagy sebességű és valós idejű szinkronmozgás elérése érdekében pedig Ethernet soros architektúrát alkalmaznak. Az EtherCAT architektúra univerzális bővíthetősége révén a gép számos intelligens alkalmazással vértezhető fel. A vezérlő az új „PWBS energiarendszer” segítségével képes hatékonyan kezelni az energiafogyasztást és még jobban optimalizálni a vágási hatékonyságot.

Az AZ-600A huzalszikra-forgácsoló új EtherCAT vezérlőt és számos intelligens Ipar 4.0 gyártási funkciót tartalmaz

A Core Remove Module automatizálási funkció a G/M kódokat felhasználva távolítja el a magot és fejezi be automatikusan a vágási folyamat hátralévő részét. A funkció nagy folyamatbiztonságot garantál, és növeli a termelékenységet. A „CIMFORCE Intelligens Gyártási Rendszer” és a robotika kombinációjával az AZ-600A huzalszikra-forgácsoló több munkadarab vágását végző komplex gyártórendszerré alakítható. Teljes körű megoldásokat kínál a projektmenedzsmenttől a formatervezésen és a folyamatfeldolgozáson át egészen a forma minőségi teszteléséig.

EMCO: csúcsminőség egyetlen gombnyomásra (13-as csarnok B70-es stand)

Az EMCO némi titkolózással készül a 2023-as EMO kiállításra, ami már önmagában is indokolja a stand személyes felkeresését. A kiállítás megnyitója előtt a HYPERTURN 100 Powermill nagy teljesítményű multifunkciós eszterga- és maróközpontról hullott le a lepel, ami max. 800 mm esztergálható átmérőjű és max. 3 100 mm esztergálható hosszúságú (csúcsok között értendő), komplex munkadarabok megmunkálását teszi lehetővé. Verziótól függően a láncos tárolóban a HSK-A63 / HSK-T63 / PSC63 (C6) típusú szerszámbefogókban 40 vagy 100 szerszámot, a HSK-A100/ HSK-T100/ PSC80 (C8) típusú szerszámbefogókban pedig 75 szerszámot lehetséges tárolni. A szerszámtár a gépkezelői oldalról könnyen elérhetően, a gépfelépítménybe minimális helyigénnyel került beépítésre.

A HYPERTURN 100 Powermill multifunkciós eszterga- és maróközpont max. 800 mm esztergálható átmérőjű és max. 3 100 mm esztergálható hosszúságú komplex munkadarabok megmunkálását teszi lehetővé

A HYPERTURN 100 felépítése a megmunkálások széles skáláját teszi lehetővé egy beállítással, úgymint az excentrikus esztergáló marás, furatesztergálás, fogaskerékmarás, kontúrmarás, 5 tengelyes megmunkálás és még sok egyéb. A tágas munkateret olyan munkadarabokhoz tervezték, melynek megmunkálható átmérője eléri a 720 mm-t. Az összetett munkadarabok teljes körű megmunkálása NC-vezérelt lünetta és ellenorsó használatával egy beállítással megoldható. A Sinumerik 840D sl vezérlés a HYPERTURN 100 Powermill gépnél a munkatértől jobbra, egy eltolható panelben, elfordíthatóan van elhelyezve. Ez biztosítja a tökéletes ergonómiát a gép be- és átállításához.

A fő- és ellenorsó olyan jellemzőkkel bírnak, melyek lehetővé teszik a kompromisszumok nélküli megmunkálást. Az EMCO orsó koncepciója két szervomotort is tartalmaz, melyek C tengelyként is funkcionálnak. Az orsókat egy különleges EMCO hűtőrendszerrel látták el, ami optimalizálja a hőmérséklet stabilitását és garantálja a maximális pontosságot minden megmunkálási folyamathoz. Opcionálisan mechanikus hajtású ellenorsóval is elérhető.

A standard kivitelben 12 000 f/perc fordulatszámú maróorsó mindenféle eszterga-, fúró- és maróművelethez és -technológiához használható. A vízhűtéses integrált orsómotor (ISM) max. 33,8 kW teljesítménnyel és 165 Nm nyomatékkal és HSK-T 63 vagy PSC63 (Capto C6) felszereltségben szállítható. A külső és belső hűtőrendszer (max. 80 bar) az esztergált és mart alkatrészek hatékony gyártását teszi lehetővé. A mozgatható ellenorsó a főorsóval azonos teljesítményjellemzőkkel rendelkezik. A mechanikus tárcsafék szintén az alapkivitel része. Ezenfelül egy hűtőfolyadékkal elárasztott löket felügyelt darabkilökő is beépítésre került. Ezáltal biztosítható a stabil, kezelő nélküli forgácsolási folyamat.

A HYPERTURN 100 Powermill ügyfélspecifikus automatizálási rendszerei lerövidítik a gyártási időt. A gépből kialakítható automatikus gyártócella 8 900 × 7 200 mm-es kompakt beépítési méretei optimálisan megfelelnek a gyártás körülményeinek. A robotfej cseréje különböző megfogókkal, a rugalmas önközpontosító megoldás a különböző alkatrészekhez, a szerszámtár és a B tengely elemeinek kombinációja kibővíti a megmunkálás lehetőségeit, és megfelel a magas termelékenység iránti igénynek. Az előgyártmányoktól függően kialakított palettaszkennerek lehetővé teszik az előgyártmányok orientált behelyezését a gépbe, és megnövelik az önállóságot a kezelő nélküli gyártás érdekében.

Kiemelt jellemzők:

Igen nagy munkatér nagy munkadarabok komplett megmunkálásához max. 720 mm esztergaátmérőig és max. 3 100 mm hosszúságig;

Nagy teljesítményű fő- és ellenorsó (A2-8", A2-11"), 33/53 kW és 800 / 4 400 Nm;

Dinamikus és precíz direkt meghajtású B tengely nagy nyomatékkal és teljesítménnyel;

Multitasking és multitechnológia: Sinumerik 840D sl EMCONNECT-tel;

Fő- és ellenorsó: nagy teljesítményű megmunkálás rezgéscsillapított fúrórudakkal, ugyanolyan meghajtású és teljesítményű speciális szerszámtárral (opció);

Automatikus szerszámbeállítás és munkadarab-mérőtapintó;

Egy vagy több NC-lünetta;

40 / 100 szerszámtárhely;

Flexibilis maróorsó 12 000 f/perc;

Pick-up rendszerű fúrórudak;

5 tengelyes szimultán megmunkálás;

Nagy hűtőfolyadék-nyomás: 80 bar;

Virtuális gép-ütközés ellenőrzés;

EMCO táv- / hálózati szerviz;

Szerszámtörés-felügyelet

Bodor Laser: ami a csövön kifér (13-as csarnok D61-es stand)

Aki lemaradt a májusi Ipar Napjai kiállításról, az szinte mindent bepótolhat szeptemberben Hannoverben! A Bodor Laser hannoveri standján is helyet kap majd a P3 síklézer, egy rekordközeli 30 kW-os MAX fiber lézerforrással felszerelve. Az ultranagy lézerteljesítménnyel elérhető vágási sebességet tovább gyorsítja a LaserScan funkció. A világ első LaserScan lézervágó gépe új kategóriát teremt az iparágban, és egyben új mércét állít fel a lézersugárpálya programozásában. A másodpercenkénti 200-szori nagyfrekvenciás scan funkció révén egy méter vágás alatt a sugárnyaláb útja akár 30 métert is lefed. A hurkokból álló lineáris mozgásvezérlésnek és a több mint 1 000 szabadalmaztatott algoritmusnak köszönhetően 20–30 százalékkal gyorsabb vágási sebesség érhető el.

Fontos megjegyezni, hogy ez a berendezés már a Bodor Laser gépek harmadik generációját képviseli, a gyártó ugyanis olyan gyorsan fejleszti és modernizálja a választékát, amit korábban csak a mobiltelefon-iparban láttunk. Növelték a gyorsulást és az elérhető maximális sebességet. A továbbfejlesztett vezérlőrendszer alkalmazásával pedig a fúvókák automatikusan – akár 35 mp alatt – cserélhetők a különböző anyagok és anyagvastagságok szerint, ami rendkívüli időmegtakarítást eredményez.

A T-Trans 3-tól 9,2 méter hosszig, 20-tól 230 mm átmérőig képes kezelni a csöveket

A standon szintén helyet kapó i7 precíziós síklézer legfőbb jellegzetessége az elképesztően kompakt kialakítás: a 3 000 × 1 500 mm-es lemezméret körül szélességben 300-300, hosszban alig 500-500 mm-rel nagyobb helyet igényel a teljes berendezés. Ennek megfelelően nem a legnagyobb, de ahol nincs tömeggyártás, ellenben korlátozott a hely, oda ideális választás a 3–6 kW lézerforrással felszerelhető i7 fiber lézeres vágógép.

Az i7 precíziós síklézer zárt munkatere növeli a kezelési biztonságot, a burkolat védőüvege megóvja a gép kezelőjét a lézersugárzástól. A füst- és porszűrő rendszer a működtetést környezetkímélőbbé teszi, így a kezelő tiszta és egészséges környezetben végezheti a vágási műveleteket. A speciális kialakítású hegesztett gépágy jól ellenáll a magas hőterhelés okozta deformációnak. A magas termikus stabilitás csökkenti a gép működés közbeni elhasználódását, hosszú távon megőrizve annak pontosságát.

Hannoverben a lézeres csőmegmunkálás automatizálási eszközei is reflektorfénybe kerülnek, amit a standon a T-Trans automatikus csőbetöltő berendezés képvisel majd. A T-Trans 3-tól 9,2 méter hosszig, 20-tól 230 mm átmérőig képes kezelni a csöveket. Automatikusan felismeri azokat, és a készenléti helyre rögzíti a következő csövet, idomacélt vagy éppen zártszelvényt, így megszakítás nélküli megmunkálást tesz lehetővé.

Palmary: precíziósan köszörülve (11-es csarnok D37-es stand)

A Palmary által Hannoverben bemutatott köszörüléstechnikai megoldások között szerepelnek majd az OCD-3260CAM palástköszörű, az OIG-300R-D2 belső köszörűgép, a PCB-3010-5 csúcsnélküli köszörűgép, valamint a H-4520-NC csúcsnélküli köszörűgép. A hidrosztatikus H-4520-NC szerkezete a maximális stabilitás érdekében egy darabból, minőségi Meehanite® szürke öntvényből készül, amit a megmunkálás előtt hőkezelnek és feszültségmentesítenek. Az orsó és a vezetőelemek hidrosztatikus felépítésének köszönhetően nem lép fel súrlódás a fémfelületek között, ami az élettartam növelésén felül alacsony hőképződéssel is jár, ami a termikus stabilitást és a megmunkálási minőséget javítja.

OCD- 3260CAM palástköszörű

Találkozzon 2023. szeptember 18–23. között az EMO Hannover 2023 kiállításon az Optimum Hungária Kft. szakértőivel, akik személyesen vezetik Önt végig az Ön számára érdekes standon és mutatják meg az Ön számára legfontosabb fémipari megoldásokat!

