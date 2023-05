Szerszámgépek karbantartása: hol érdemes spórolni, és hol nem?

Egy forgácsüzemnek hatalmas költségkiesést jelent a selejtgyártás vagy a hirtelen meghibásodott gép miatti termeléskiesés. Hogyan csökkenthető a minimumra ennek a kockázata?

A CNC-szerszámgépek legérzékenyebb és egyben egyik legdrágább szerkezeti egységei a fő- vagy motororsók. Kopásuk mértéke az idő függvényében változik; kezdetben lassú egyenletes emelkedést mutat, majd felgyorsul, ami az alkatrészek teljes elhasználódásához vezet. A gép-munkadarab ütközések a folyamatot felgyorsítják. Ezt nem szabad megvárni, az orsót tehát az üzemi szakasz végén fel kell újítani. A gépek lehető legjobb kihasználása, zavartalan és kifogástalan munkavégzése a nyereséges működés kulcsa. A szerszámgépek megfelelő állapotban tartásáról Vörös Gábor, a szerszámgépek fő- és motororsóinak felújítására szakosodott VRS-TEC Bt. ügyvezető igazgatója beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Miért motororsók, főorsó javítására specializálódott a vállalkozás?

1987-ben, édesapám műhelyében kezdtem el megismerkedni a forgácsolás titkaival, és a műhelyben lévő orosz szerszámgép orsócsapágyának cseréje adta a saját vállalkozásom ötletét. Időközben gépészmérnöki diplomát is szereztem, és 2005-ben megalapítottam a VRS-TEC Bt.-t, kifejezetten főorsók, motororsók karbantartására, javítására.

Milyen körökből kerülnek ki a VRS-TEC tipikus ügyfelei?

Főleg a hazai kisvállalkozások bízzák rám az orsók szervizelését, illetve Ausztriából is hívnak a jó referenciák miatt – ilyenkor előnyt jelent a szentgotthárdi telephely. A multinacionális cégekhez nagyon nehéz bekerülni karbantartóként, bár nem lehetetlen, és van is rá példa. De zömmel a magyar tulajdonú kisvállalkozásokból áll össze az ügyfélköröm, ők egymásnak adják át az elérhetőségemet. A jó visszajelzés a legjobb reklám, és a közel két évtized bebizonyította, hogy ha mi javítjuk az orsót, akkor nagyon rövid ideig áll a gép, és utána olyan alkatrészeket gyárt, mint új korában. 2005 óta egyetlen garanciális visszajelzés volt a számtalan orsójavítás között, amit egy nap alatt orvosoltunk.

A szervizelt gépek tekintetében van preferált típusuk?

Teljes mértékben márkafüggetlen szerviz vagyunk, és gyakorlatilag mindenféle orsót javítottam már, ami a magyarországi forgácsüzemekben előfordulhat. Idehaza elterjedtnek mondhatók a Hurco, Heller, Okuma, Weiss stb. típusok, ezek terén már hatalmas tapasztalattal rendelkezünk, de minden típust ránk lehet bízni. A modernebb gépekben már integrált villanymotorral rendelkező motororsókat, az egyszerűbb, olcsóbb gépekben pedig bordásszíj meghajtású vagy tengelykapcsolós főorsókat alkalmaznak, de egyik karbantartása sem jelent nekünk problémát.

Mi előnyük van a szakszervizekhez képest?

Az egyik előnyünk a már említett gyorsaság és rugalmasság, valamint az, hogy az üzemben telepített összes forgácsológéphez értünk, nem csak egy adott típushoz. Az állapotfelmérési folyamatot rugalmasan tudjuk kezelni, és ami „öt perc alatt” javítható, azt „öt perc alatt” javítjuk meg, adott esetben az orsót sem kell szétszerelni hozzá, ami hatalmas költséget takaríthat meg az ügyfél számára, hiszen ha egy orsót a szakszerviz szétszerel, ott már mindenképpen cserélni kell a csapágyat, a tömítéseket, aminek a költségét az ügyfél fizeti meg.





Forgács eljutott a csapágyfedélig: nem megfelelő zárólevegő

Bár a szerszámgépek egyre digitalizáltabbak, a mechanikájuk megmaradt, ezért a legújabb modellek szervizelését is bátran el tudjuk vállalni. Úgy becsülöm, hogy a márkaszervizekhez képest mi 60-70 százalékos árszinten végezzük el a karbantartási munkát. Természetesen mi is adunk garanciát az általunk elvégzett javításokra.

Az alkatrészellátás sem okoz gondot?

Nincs ilyen probléma. A tányérrugók, tömítések, csapágyak 24–48 óra alatt a műhelyünkbe érkeznek, és mindenből a legjobb, mindenki által ismert és elismert minőséget használjuk. Kivételt képeznek például a GMN főorsók, ahol a gyártó által készített GMN csapágyak használata szükséges.

A főorsók 6 000 – 6 500 üzemórát tudnak teljesíteni, ami évi 250 munkanappal és három műszakkal számolva pont egy évre jön ki. Ilyen időközönként érdemes karbantartani az orsót – a műszakok számától függően ez persze kitolódhat –, de időközben is figyelni kell arra, hogy a zárólevegő-rendszer, a hűtés jól működjön, a forgácsokat pedig rendszeresen távolítsuk el a szerkezetről. Apróságok, amik mind képesek csökkenteni vagy éppen növelni a várható élettartamot. A 6 000. üzemóra végén pedig szét kell szerelni az orsót, ki kell tisztítani a járatokat, a hűtőcsatornákat, valamint cserélni kell a csapágyat, a tömítéseket, a tányérrugót, a behúzó tüskéket stb.

Szentgotthárd nem esik közel az ország egyik ipari központjához sem. Nem okoz gondot a távolság a munka során?

Nem könnyíti meg, főleg akkor nem, ha helyszínre kell kiszállni. Alaposan meg kell terveznem az utakat, ha például Orosházára kell utaznom, akkor még előző nap elindulok, és ott is alszom. Máskor csak kiszerelem az orsót a gépből, és a saját műhelyünkben végzem el a javítást. De a 21. században a távolság már nem leküzdhetetlen akadály, mert az esetek 80 százalékában futárszolgálat végzi az orsók szállítását. A lényeg, hogy az esetleges nehézségekből az ügyfél semmit se érezzen meg. A kiépítéstől a beépítéséig 5-6 nap alatt végezzük el az orsó javítását.

A mostani ipari lejtmenet érezteti hatását a karbantartásra küldött orsók terén is?

Idén csökkenésnek indult idehaza a gépeladások száma, ami a karbantartás terén nem mutatkozott meg ilyen drasztikusan, de érezhető, hogy a működési költségeken is megpróbálnak faragni a cégek. Senkinek sem javaslom, hogy ezt a karbantartás terén tegye meg. Ha a főorsó nem elég merev, akkor az a méretpontosság, a felületi érdesség kárára megy, és a forgácsolószerszámok várható élettartamát is csökkenti. A főorsó 2-3 mikronos lógásánál már érdemes csapágyat cserélni, mert ha az tönkremegy, akkor tönkreteszi maga körül a csőtengelyt, a csapágyházat, a távtartókat is, ami mind növeli a későbbi javítási költséget.

