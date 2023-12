Szemcseszórás: tények és tévhitek

Új szelek fújnak a szemcsék körül a szemcsék és a sűrített levegő keveredésében

Címkék: alkatrésztisztítás felület felülettisztítás Profett Kft. szemcseszórás szódaszórás tisztítástechnológia

A homokszórás elvét 1870-ben találta fel Benjamin Chew Tilghman, valójában egy, a természetben megfigyelt jelenség által megihletve. A legenda szerint Tilghman a hadseregben tábornokként a szél által fújt homok hatását figyelte meg az ablakokon, ezt gondolta tovább felületkezelési eljárásnak, és ez lett az alapja a homokfúvás találmányának. Volt hova fejlődni 150 év alatt. Kisvárday-Papp Miklóst, a Profett Kft. ügyvezető igazgatóját a szemcseszórás 21. századi műszaki lehetőségeiről kérdeztük.

Mi újat lehet mondani a piacnak egy 150 éves technológia kapcsán?

Kisvárday-Papp Miklós: A 150 éves eljárási elv nem sokat változott az idők folyamán. Az eredeti berendezés nyilván kiegészült vezérlőszelepekkel, szemcseadagolóval, de az ipar egyéb területein végbement és jól látható fejlődéssel szemben a homokszóró berendezések többsége a mai napig a kőbalta műszaki színvonalán van. Nagyobb gond, hogy az ügyfelek sem várnak el sokkal többet ettől a technológiától; azt hiszik például, hogy mindenképpen 100–200 literes tartálytérfogatra van szükség, mert azzal majd sokáig (10-20 percig) lehet dolgozni.

A széles körben alkalmazott homokszórás tehát gyors és olcsó eljárásnak van elkönyvelve, de sokan nem számolnak a porral, a környezetbe (még rosszabb esetben a légutakba) kerülő szennyező anyaggal, sem a szemcséknek a felületen létrejövő kráterekbe történő beágyazódásával. A technológiai lehetőségek azonban már rég meghaladták ezt a felfogást. A 40 literes tartályt 25 kg anyaggal megtöltve – a szórási nyomás függvényében – 35-40 percig tudunk megszakítás nélkül dolgozni. A rekordunk több mint egy óra. Az elmondottakból is következik a modernitás egyik nagy előnye; hogy magán a berendezésen is be tudjuk állítani a szórási munkanyomást. A hagyományos szemcseszórásnál alkalmazott 5-6 bar értelmetlen a finomszemcse-technológia esetében, mert ezzel gyorsabbak vagy hatékonyabbak nem leszünk, ellenben rengeteg szemcsét pazarlunk el.

A tűzkárt szenvedett dCi motort szétszerelés nélkül lehetett szódaszórni teljes biztonság mellett. A motor belseje nem sérült, az esetlegesen bejutó szódabikarbóna nem okoz később sérülést vagy károsodást

Kézzelfogható megtérülési mutatókról beszélük?

Az általunk forgalmazott mobil szemcseszóró berendezések többe kerülnek, mint a versenytárs „kőbalták”, de hadd említsek egy alkalmazási példát a közelmúltból: a Nyugati pályaudvar felülettisztításakor 4 kamionnyi alumíniumszilikát szemcsét használtunk el a majdnem 8 000 m2 acélszerkezethez. Egy hagyományos homokszóróval legalább 15 kamionnyi anyagra lett volna szükség, vagyis 15 × 20 tonna anyagot szórtunk volna szét a belváros szívében, hogy ugyanezt az eredményt érjük el. Ezek olyan számok és tények, amiken igenis el kell gondolkodnia minden felelős döntéshozónak. Az energiaigényről nem is beszélve, mert a mobil szemcseszóró berendezések feleakkora kompresszorral is tökéletesen működnek. Halmozzuk a felesleges költségeket, amik azt eredményezik, hogy a homokszórást végző cégek a vállalási ár nagy részében a saját rezsijüket hozzák be.

A Nyugati pályaudvar felülettisztításakor 4 kamionnyi alumíniumszilikát szemcsét használtak el a majdnem 8 000 m2 acélszerkezethez

A feldolgozóipari cégek hogyan találják meg a számításukat a finomszemcse-technológián?

Mindig megkérdezzük, hogy mi az alkalmazás, mi az elérendő cél. Nem mindegy, hogy hibás raktározásból eredő vakrozsda eltüntetése vagy egy saválló anyag hegesztési varratának kozmetikai megmunkálása, esetleg a bevonatolás előtti, előírt érdességű felület létrehozása a cél. A beégett rutin szerint minden felsorolt munkának homokszórással látnak neki, és hogy ne fogyjon tonnaszám az anyag, a kifújt homokot visszalapátolják a tartályba. Ez megint egy rendkívül rossz gyakorlat, hiszen így 6 bar nyomáson préselik bele a szennyeződést is a megmunkálandó felületbe. A homok egy egyszer használatos szemcse, mert törik, és 3-4 alkalommal visszaforgatva már olyan finommá válik, ami komoly kárt képes okozni magában a berendezésben is.

Vegyünk egy teljesen egyszerű példát két hasonló, ugyanolyan fúvókaátmérőjű berendezéssel. Tegyünk az egyikbe 1, a másikba 0,1 milliméter átmérőjű szemcséket! Ugyanakkora keresztmetszeten a kisebb méretű szemcséből jóval több képes kikerülni egységnyi idő alatt, így a felületre jutó találati arány jelentősen megnövekszik, a munka tehát jóval hatékonyabb, és gyorsabb.

Ez már önmagában is vonzó, de ehhez képest tud a szódaszórás még kifinomultabb lenni?

Abszolút mértékben! A finomszemcse-technológia egy speciális ága a szódaszórás, egy olyan felülettisztítási eljárás, ami nem okoz felületsérülést, így gyakorlatilag bármilyen felületen biztonsággal alkalmazható. A tisztítás során az ún. „felületen fellépő energia” igen jól szabályozható, akár a munkanyomás vagy a szóróanyag-adagolás is beállítható. Mivel finomszemcséről beszélünk, az anyag minden résbe, zsákfuratba eljut, így komplex geometriák is sokkal hatékonyabban tisztíthatók vele, mint a homokszórás 1 milliméterével.

Az ARMEX™ nem marad hátra a felületen, ezenkívül rövid és hosszú távon sem okozhat deformálódást a felületen

A speciális összetevőknek köszönhetően az ARMEX™ nem marad hátra a felületen, ezért a szódaszórás kiválóan alkalmas például NYÁK-lapok tisztítására, öntőformák és sérülésre érzékeny szerszámok, korombeégés és gyanta kezelésére, vagy élelmiszeripari alkalmazásokra is, hiszen zsírtalanít, szagtalanít és fertőtlenít is.

De nem árt vigyázni: a világ úgy működik, hogy ami jó, azt megpróbálják lemásolni. A speciális, direkt a felülettisztításra kidolgozott szódabikarbóna „klónjaként” már Magyarországon is megjelent a felülettisztításra ajánlott szóda, ami nem más, mint a gyomorégésre a gyógyszertárakban kapható készítmények egyik fő alkotóeleme, a magnézium-karbonát.

De amíg az ARMEX™ szódabikarbóna a Moh-féle skálán 2,5 keménységű, 170 mikron méretű, kristályszerkezetű anyag, addig a „helyettesítői” 250–300 mikron méretűek, a szemcseszerkezetük inkább tömbszerű, keménységük pedig 3,2 – 3,5 Moh. Az előbbi rövid és hosszú távon sem okozhat deformálódást a felületen, az utóbbi viszont egyértelműen koptat. Ennél is nagyobb gondot okozhat, hogy víz hatására a karbonátok cementálódnak, így ráköthetnek a felületre vagy akár a szivattyúházra, ráadásul a ARMEX™ szódabikarbónával ellentétben környezeti terhelést is okoznak.

Molnár László