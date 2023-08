Partnerség az automatizált jövőért

SCHUNK-újdonságok a müncheni automatica kiállításon

Címkék: AUTOMATICA 2023 automatizálás ipari robot kollaboratív robot megfogó robot robotika Schunk

2023. június 27–30. között a világ legnagyobb intelligens automatizálási és robotikai szakkiállítása kulcsfontosságú technológiákat vonultatott fel Münchenben. A SCHUNK pedig olyan intelligens új fejlesztéseket mutatott be az automatica kiállításon, amelyek a kezelési feladatok átlátható, rugalmas és megbízható elvégzését teszik lehetővé.

A SCHUNK deklarált célja, hogy a gyártási folyamatokat érthetővé, egyszerűvé és hatékonnyá tegye. Ebben fontos szerepet játszik az adatok átláthatósága, mert megbízható folyamatokat tesz lehetővé, jó alapot ad az erőforrás-hatékony tervezéshez, a hibamentes gyártáshoz, valamint az energiahatékonysághoz. Ezért az alkatrészek és folyamatok digitalizálása kéz a kézben jár a fenntartható gyártással. A SCHUNK az automatizált gyártás gyakorlati példáival mutatta be, hogyan érhető el digitális megoldásokkal a nagyobb hatékonyság és az alacsonyabb erőforrás-felhasználás az alkalmazások széles körében.

A SCHUNK az SLD sorozattal a lineáris direkt hajtású tengelyek új generációját mutatja be, amelyek rövid ciklusidőket és nagyobb termelékenységet biztosítanak a nagy sebességű összeszerelési és kezelési folyamatokban az elektronikai gyártás, az e-mobilitás vagy az élettudományok területén (Forrás: SCHUNK)

Fókuszban az átlátható folyamatok

A SCHUNK Münchenben új termékek egész sorát mutatta be, amiket mind a hatékonyság növeléséhez fejlesztett ki. Többek között júniusban debütál majd a PPD pozicionáló egység, ami bonyolultabb mozgásszekvenciákat is lehetővé tesz a pneumatikus kezelésben. A pneumatikus megfogókkal együtt a megfogóujjak is rugalmasan és nagy pontossággal vezérelhetők, a megfogási erő és sebesség pedig szabályozható. Az egység tárolja a meghatározott megfogási sorozatokhoz szükséges alkalmazási paramétereket, ami időt takarít meg az üzembe helyezés során. Az erőteljes, pneumatikus, extra hosszú löketű, univerzális PGL-plus-P megfogóval kombinálva még igényes környezetben is sokoldalú kezelési feladatok valósíthatók meg a gépkiszolgálástól a rendkívül érzékeny tisztatéri alkalmazásokig. Ennek érdekében a SCHUNK a világon elsőként kínál pneumatikus megfogót a tanúsított, biztonságos GripGuard szorítóerő fenntartással. A megfogó ezenkívül beépített IO-Link szenzorrendszerrel is rendelkezik, ami lehetővé teszi a megfogó ujjainak helyzetérzékelését, így nincs szükség külső érzékelőkre.

A 2D Grasping Kit segítségével a különböző iparágakban működő felhasználók hatékony pick & place megoldást építhetnek ki a véletlenszerűen elrendezett alkatrészekhez – legyen szó vibrációs asztalról, összeszerelő sorról vagy teherhordóról (Forrás: SCHUNK)

Rugalmas már egydarabos (kisszériás) gyártási tételnagyságok esetén is

A rugalmasság, az interfész sokszínűsége és a folyamatok megbízhatósága tekintetében két új elektromos megfogó állít fel új mércét Münchenben. Az intelligens univerzális EGU megfogó erősségei a változatos gépkiszolgálásban domborodnak ki, még nehéz ipari körülmények között is. Nagy löketével és integrált szorítóerő beállításával különböző méretű előgyártmányok és késztermékek megbízható be- és kirakodására képes. A megfogó szabadon hálózatosítható. Az integrált szorítóerő fenntartás és a megnövelt szorítóerőt biztosító StrongGrip mód révén az EGU megbízható és sokoldalú eszköz minden kezelési feladathoz. Az EGU érzékeny, kis méretű, sérülékeny részek tisztaterekben történő kezelésére szolgáló megfelelője az intelligens EGK megfogó. Az EGK a SoftGrip üzemmód révén ideális a laboratóriumokban, vagy az elektronikai gyártásban végzett igényes és változatos kezelési feladatokra. A Schunk ezenkívül széles funkciómodulokat és tartozékokat is elérhetővé tesz a megfogóihoz.

Okos kombináció: a kis alkatrészekhez kifejlesztett EGK megfogó rugalmasan használható. Megbízhatóan kezeli a kis méretű elektronikai alkatrészeket egy ERT forgómodulból, amit forgó osztóasztalként használ (Forrás: SCHUNK)

Intelligens megfogástechnika

A SCHUNK a felhasználóbarát 2D Grasping Kitet a véletlenszerűen elrendezett egyedi objektumok kezelésére fejlesztette ki, így jelentősen leegyszerűsíti az automatizált pick & place rendszerek kiépítését. Az intelligens megoldás lelke a házon belül kifejlesztett, a SCHUNK saját ipari PC-jére (SVC) előre telepített mesterséges intelligencia szoftver. A gyártó tovább optimalizálta a szoftvert annak 2022-es piaci bevezetése óta, és leegyszerűsítette az alkatrészek betanítását és címkézését. Ez az összehangolt, teljes hardver-, szoftver- és szolgáltatáscsomag egy forrásból származik, és minden robothoz használható.

Tápellátás közvetlenül a hajtáson keresztül

Az automatica kiállításon mutatkozott be először a dinamikus, lineáris SLD direkt tengely. A profilozott sínvezetésnek és a kompakt kialakításnak köszönhetően nagyobb teherbírás és hosszabb élettartam jellemzi. Az elektromos, lineáris direkt hajtással felszerelt nagy teherbírású tengelyekkel a rövid ciklusidők miatt nagyobb termelékenység érhető el a nagy sebességű összeszerelési és kezelési folyamatokban.

Automatikus „hajtű” beállítás egy másodperc alatt – a nagy sebességű lineáris modul és a rendkívül rugalmas kettős megfogó rövid ciklusidőket tesz lehetővé az elektromotorok összeszerelésénél (Forrás: SCHUNK)

Az új, lapos, közvetlen hajtással szerelt ERT forgóegységek mérőrendszer-interfészek széles skáláját tartalmazzák, például a HIPERFACE DSL® digitális, valós idejű interfészt, illetve az elektromos rögzítő féket. Az egység forgóasztalként alkatrészekhez, szerelvényekhez és szerszámokhoz, illetve portálos megoldásokban osztóasztalként, forgó osztóasztalként vagy precíz pozicionáló modulként is használható.

Az Ön partnere az automatizálásban

A szakképzett munkaerő hiánya, a hatékonyság növelése, valamint a digitális, fenntarthatóbb gyártási folyamatokra való átállás érdekében a SCHUNK számos automatizálási megközelítést kínál egy kézből. A cég Münchenben konkrét példákon keresztül mutatta be automatizálási megoldásokat új, könnyen integrálható gyártási és összeszerelési folyamatokhoz, amelyek megfelelnek a pontosság, a dinamika és a megbízhatóság követelményeinek különböző iparágakban, például az e-mobilitásban és az élettudományokban.

www.schunk.com/automatica