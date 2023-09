Nincs elavultabb, mint a tegnapi modern

A TRUMPF legkedveltebb élhajlítógép-sorozatából gépkezelői beavatkozás nélkül működő automatizált hajlítócella hozható létre

Címkék: automatizálás BendMaster élhajlítás lemezmegmunkálás ToolMaster TruBend 5000 Trumpf

A címben szereplő Csukás István-idézet mintha a magyar beszállítók mindennapjairól szólna. Minden lemezmegmunkáló cég ugyanazt szeretné: hatékony, rugalmas gyártási folyamatokat, alacsony energiafogyasztást és a képzett munkaerő hiányát nagymértékben ellensúlyozó automatizált rendszereket. Ipari automatizálással sokan és sokféleképpen foglalkoznak, de a TRUMPF új gödöllői bemutatótermében helyet kapó TruBend Cell 5000, mely egy működés közben is megtekinthető, kipróbálható, teljesen automatizált élhajlító cella, hamarosan hazai lemezmegmunkáló cégek tucatjait emelheti új szintre a nemzetközivé váló versenyben.

TruBend 5000: a mindentudó sorozat

A TRUMPF kínálatában már 1989 óta szerepel a hajlítási technológia, a TruBend 5000 sorozat pedig a német lemezspecialista legeredményesebb és legkedveltebb gépmodelljeit sorakoztatja fel. A sorozatba jelen pillanatban tartozó nyolc élhajlító modell nyomóereje a 85-től a 320 tonnáig, az élhajlítási hossz pedig a 2 210 mm-től a 4 420 mm-ig terjed.

A 4 hengeres hajtástechnikának, a CNC-vezérlésű bombírozásnak és a jól kitalált szögmérő rendszereknek köszönhetően a TruBend 5000 sorozat már az első munkadarabtól kezdve nagy pontosságú és pontos szögekkel történő megmunkálást tesz lehetővé. Az olyan innovatív jellemzők, mint az alsó szerszám eltolása és a hattengelyes hátsó ütköző, teljes alkalmazási szabadságot adnak a munkavégzés során, így a TruBend 5000 sorozat a vékony és a vastag lemezeket, illetve a hosszú profilokat is nagy szögpontossággal dolgozza fel.

A kezelőbarát, vezeték nélküli ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless szögmérő rendszer a szöget a felső szerszámba integrált érintőlapkák segítségével méri és korrigálja. A rendszer automatikusan felismeri az érzékelők pozícióját; a szerszám és a vezérlés közötti kommunikáció vezeték nélkül történik. Az ACB Laser szögmérő rendszer ezzel szemben érintésmentes, optimális rendszert használ a szögméréshez. Egy lézer a lemezre vetít egy vonalat, a szöget pedig egy kamera ismeri fel.

Az ACB Wireless és az ACB Laser között nem feltétlenül muszáj választani, a két rendszer egymást kiegészítve is működhet. Mindkét szögmérési módszer rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal: a hagyományos ACB módszer kisebb beruházási költségeket jelent, rövidebb hosszokat is képes mérni, és nem jelent problémát, ha a munkadarab lyukakat vagy tükröződő felületeket tartalmaz. Az ACB Laser nem igényel felszerszámozást vagy különleges célszerszámok használatát, nagy hajlítási szögeket is képes mérni, ezenkívül vastag lemezek és nagy rádiuszok esetében is használható. A két metódus kombinációjával mindkét rendszer előnyei kihasználhatók.

A ToolMaster automatikus szerszámcserélő a hajlítógépet minden új programhoz automatikusan felszerszámozza

TruBend Cell 5000: amikor az egész több, mint a részek összessége

A BendMaster automatizálási egységet is csatlakoztatva az élhajlító gépből komplett TruBend Cell 5000 hajlítócella hozható létre, amely ideális megoldás mindazok számára, akiknek fontos a produktív és rugalmas automatizálás és a széles munkadarabspektrum. A 40 kg teherbírású BendMaster 60 rendszer 2 000 × 1 000 mm méretű, a 100 kg teherbírású BendMaster 150 rendszer pedig 3 000 × 1 500 mm méretű lemezek kezelésére képes.

A BendMaster rendszerben a sínpályán mozgó robotkar végzi a teríték felvételét, a hajlítási feladatot, valamint a késztermék szállítószalagra vagy palettára helyezését. A hajlítógép és a BendMaster automatizált cellaként tehát az anyagszállítás terén is maximális szabadságot kínál a szállítószalagok és palettaszállítók révén. A munkadarabok megfogása történhet mechnikusan vagy vákuumtappancsokkal. A BendMaster programozása rendkívül gyors és egyszerű, így a viszonylag kis átállási idő a kisebb szériák gyártásának automatizálását is lehetővé teszi.

Az 5000-es sorozatot kifejezetten a nagy termékmixet gyártó cégek igényeinek megfelelően fejlesztették ki, ezért optimális a sok szerszámcserével és a gyakori beállításokkal járó kisszériás gyártásra. Ezt a folyamatot jelentősen megkönnyíti a ToolMaster automatikus szerszámcserélő, ami nemcsak az alsó és felső szerszámokat, hanem az ACB vezeték nélküli szögmérő rendszer szerszámait is képes tárolni és behelyezni a gépbe. A ToolMaster automatikus szerszámcserélő a hajlítógépet minden új programhoz automatikusan felszerszámozza, és nagy termékmix esetében is költséghatékonyan működtethető. A ToolMaster nem elengedhetetlen része a TruBend Cell 5000 hajlítócellának, de mivel a megoldás lényege a magas fokú automatizáltság és az autonóm működés, ezért célszerű, hogy már a szerszámcsere is gépkezelői segítség nélkül történjen.

„Hosszú éveken át inkább kuriózumnak számított, ha Magyarországon egy cég egy teljesen automatizált hajlítócellát vásárolt – mondta Molnár Balázs, a TRUMPF Hungary Kft. értékesítő mérnöke. – Mostanában azonban látványosan megnőtt mind az érdeklődők, mind a beruházók száma. Ezt a folyamatot a gödöllői székházunk bemutatóterme is támogatja majd, ahol szeptembertől a felsorolt tartozékok és gépfunkciók mindegyike megtekinthető lesz mindazok számára, akik a munkaerőhiány és a beszállítók felé támasztott követelmények szigorodása ellenére is az élvonalba akarnak tartozni a lemezmegmunkálásban.”

Szoftvermegoldások

A TruBend Cell 5000 hajlítócellában minden alkotóelem – a hajlítógép, a robotrendszer és a szerszámcserélő – ugyanazon a panelen, ugyanazon a szoftverrendszeren vezérelhető. A TRUMPF széles körű szoftverportfóliója a teljes gyártási folyamat alatt segíti a munkát a beszerzési folyamatok kezelésétől a gyártásszervezésen át egészen a késztermék kiszállításáig. A TruTops Boost szoftvercsomag egy kézből kínál megoldást a lemezalkatrészek megmunkálásához szükséges programok generálására, így rendkívül gyorsan és egyszerűen juthatunk el a geometriától az NC programig. A TecZone Bend szoftver pedig a hajlítás irodában való programozását, valamint a TruBend hajlítógépen való üzemi programozását kombinálja. A program a 2D és 3D adatok alapján másodperceken belül automatikusan programozási javaslatot készít – NC kóddal együtt.

Molnár László