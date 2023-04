Nem hátrány a méret: nagy eredmények kis élhajlítókon

A kulcsszó: automatizálás igény szerint

Címkék: Bystronic ByVision Bending élhajlítás lemezmegmunkálás Mobile Bending Cell

Az élhajlítás gyakran még mindig azt jelenti, hogy kis és közepes méretű alkatrészeket kell azokhoz túl nagy élhajító gépeken legyártani. Ez sokszor a ciklusidő, a hely és néha a minőség rovására megy. Az 1 500 milliméterig terjedő hajlítási hosszúságú és legfeljebb 20 milliméter vastagságú alkatrészekhez valójában nem nagy méretű gépekre van szükség, hanem egy kicsi és sokoldalú izomgolyóra, ami még a mobilitás terén is jelentős előnyökkel jár.

Az új ByBend Star 40 és 80 élhajlítókat pontosan ezekre az igényekre fejlesztették ki. A kompakt, gyors gépek szinte minden gyártási környezetbe illeszkednek, így eleve nem foglalnak el sok helyet az üzemben, és még mozgathatók is. Ezzel együtt is ugyanolyan megbízhatóan végzik el a hajlítási feladatokat, mint nagy méretű társaik.

Rugalmas automatizálás mini formátumban

Manuális vagy automatikus? A Mobile Bending Cell esetében mindkettő lehetséges: a Bystronic kompakt ByBend Star 40 és ByBend Star 80 élhajlítói néhány perc alatt mobil hajlítócellává bővíthetők. A Mobile Bending Cell pillanatok alatt válik üzemkésszé: a „Plug and bend” koncepciónak megfelelően csak csatlakoztatásra van szükség a hajlítási feladat megkezdése előtt. A rugalmas működés ráadásul minimális helyigénnyel társul, így az üzem legkisebb sarka is profittermelő vidékké varázsolható.

A ByBend Star 40-hez képest a ByBend Star 80 nagytestvér nagyobb, 1,5 méteres hajlítási hosszal és megnövelt, 80 tonnás nyomóerővel rendelkezik, így 6 négyzetméternél kisebb alapterület-igény mellett is képes kibővíteni az elérhető alkalmazások körét.

Kompakt, mobil és erős: ByBend Star 40 élhajlító

Minőség kerülő utak nélkül

A kompakt gépváz és az új szervohidraulika akár 30 mm/mp hajlítási sebesség elérését is lehetővé teszi, így háromszor gyorsabban dolgozhatunk, mint egy nagy élhajlítóval, vagyis minden eddiginél kedvezőbb gyártási költségek érhetők el a kis és közepes sorozatok esetében. A BySoft CAM Robot szoftver a ByVision Bending hajlítószoftverrel kombinálva egyszerű programozást tesz lehetővé. Az intuitív kezelés manuális és automatikus üzemmódban is komfortossá teszi az élhajlító működtetését. A programozás a 21,5 hüvelykes képernyőn offline is elvégezhető.

A Bystronic által kifejlesztett ByMotion hajtásvezérlés biztosítja a felső gerenda és a hátsó ütközők pontos gyorsítását. A teljes ByBend Star sorozat fejlesztése során különös figyelmet fordítottak az energiafogyasztás kérdésére. A gazdaságos „Dynamic Drive System” hajtáskoncepció energiaveszteség nélkül végzi a dinamikus hajlítási sorozatokat. A ByBend Star 40 és 80 gépek minden egyes alkatrészhez pontosan az előírt erőt alkalmazzák. Mindehhez olyan intelligens funkciók járulnak, mint az Energy Saver és az automatikus start-stop funkció, így a nagy modellekhez képest verhetetlen energiahatékonyság jön létre a teljes hajlítási folyamat során.

A Mobile Bending Cell rendszerbe integrált 6 tengelyes robotkar nagy pontossággal helyezi be a hajlítandó alkatrészeket bármilyen pozícióba

Emberi beavatkozás nélkül is

A moduláris felépítés a legnagyobb rugalmasság elérését teszi lehetővé. A kulcsszó: automatizálás igény szerint. Ugyanis amilyen egyszerűen a robot az élhajlítóhoz csatlakoztatható, ugyanolyan könnyen félre is tehető. A gépkezelőnek így nem kell választania a kézi és az automatizált gyártás között – mindkettővel élhet, és a rendelési helyzetnek megfelelően oda-vissza válthat a két üzemmód között. Kis tételméretek vagy összetett geometriájú alkatrészek manuálisan gyárthatók, míg a nagy sorozatokat rábízhatjuk a hattengelyes Mobile Bending Robot robotkarra.

Erre a rugalmasságra manapság egyre gyakrabban van szükség, mert az élhajlított alkatrészekre egyre többféle formában, méretben és mennyiségben mutatkozik igény. A munkát az nyeri el, aki az alkatrészeket a lehető leggyorsabban és költséghatékonyabban gyártja le. A Mobile Bending Cell megfelel ezeknek az elvárásoknak. A robotopcióval növekszik a hatékonyság és egyben a gépkezelő munkája is leegyszerűsödik. Így a termelés a parancsok beprogramozása után emberi beavatkozás nélkül, akár éjszaka is folytatódhat.

