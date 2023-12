Nagyban játszva olcsóbb: 30–60 kW-os Bodor lézerek a lemezvágásban

Címkék: Bodor Laser fiber lézer lángvágás lemezmegmunkálás lézer lézeres vágás lézertechnológia Optimum plazmavágás vízsugaras vágás

Az ultranagy lézerek újraértelmezik a sebességre, a pontosságra és a vágási képességekre vonatkozó szabályokat. Az autó- és repülőgépipartól kezdve az elektronikán át a nehézgépgyártásig sok iparágat forradalmasítanak.

Komoly előnyök a hagyományos vágási módszerekkel szemben

A már Magyarországon is több üzemben megtalálható 10+ kW teljesítményű Bodor síklézerek fokozatosan szorítják ki az alternatív vágási eljárásokat. A hagyományos módszerekkel – például plazma-, láng-, vízsugaras és CO 2 -vágással – összehasonlítva a 30 kW-os fiber lézerek a fémvágás számos területén bizonyulnak jobb választásnak.

Sokkal gyorsabb, mint a plazmavágás

Egy 30 kW-os fiber lézerrel akár négyszer gyorsabban vághatunk anyagokat, mint a plazmavágással. A gyorsabb vágási sebesség pedig versenyelőnyt biztosít a hatékonyság és a termelékenység terén. A gyors vágási sebesség nem az egyetlen előny, idetartoznak a precizitás, a kiváló minőség, a költséghatékonyság és még sok egyéb tényező.

Fenntarthatóbb, mint a lángvágás

A lángvágást korábban a megfizethetősége és a vastag lemezek átvágásának képessége miatt kedvelték. A lézertechnológia fejlődésével és a 10 kW-nál nagyobb teljesítményű lézervágó gépek megjelenésével azonban ez egyre inkább megkérdőjeleződik.

Vastagság Sebesség (m/perc) Vágási rés (mm) Gázfogyasztás (liter/óra) (mm) Lángvágás 30 kW-os lézer Lángvágás 30 kW-os lézer Oxigén Acetilén Levegő 3 0,65 40 1,3 0,05 1 980 400 A 30 kW+ fiber lézer levegőt használhat segédgázként a költségcsökkentés érdekében 6 0,60 30 1,6 1 980 400 9 0,57 16 1,6 2 800 510 12 0,50 12 1,9 3 700 510 20 0,47 6,5 1,9 3 700 510 25 0,43 3,8 2,2 4 850 700 30 0,41 2,8 2,2 4 850 700 50 0,34 2,0 2,7 6 900 700

Anyag: szénacél Az adatok forrása: ZINSER, Bodor

A lángvágás sebességét rendkívül rontják az előmelegítésre és az egyéb utómegmunkálásra vonatkozó követelmények, valamint a különböző fémek eltérő olvadáspontjai. A 20 mm-es szénacélok esetében a 30 kW-os fiber lézer akár 6,5 m/perc sebességgel tud vágni, szemben a lángvágás 0,47 m/perc sebességével. A lángvágás ugyanakkor gyakran okoz termikus deformációt, beedződést és nagy mennyiségű olvadékot, ami csökkenti a vágás pontosságát, selejtet okoz, de legalábbis utómunkát igényel. A kutatási adatok azt mutatják, hogy a vágási rés az anyagvastagsággal csak növekszik, a 30 kW-os lézernél azonban 0,05 mm-nél kisebb.

A lángvágáshoz alkalmazott gázok beszerzése – valamint az energiafogyasztás – jelentős költségekkel jár, ellenben a 30 kW-os lézer sűrített levegőt is képes segédgázként használni. A lézertechnológia ezenkívül sokkal tisztább és csendesebb, kevesebb port termel, a Bodor gépeken alkalmazott gépburkolat és a légszűrés pedig minimálisra csökkenti a káros gázokat és a zajt.

Hatékonyabb, mint a vízsugaras vágás

Fémek vágásánál a vízsugaras vágás a lézervágástól jelentősen lassabb eljárás, így tömeggyártásra nem alkalmas. A vízsugaras vágás egyik hátránya, hogy sok vizet és abrazív anyagot használ, jelentős tisztítási, karbantartási feladatok hárulnak az üzemeltetőre, ami költségessé teszi a gyártást. A Bodor 30 kW-os fiber lézerek ezzel szemben kiváló sugárminőséggel, kis átlyukasztási mérettel és keskeny vágási réssel dolgoznak, így tiszta és egyenes vágásokat hoznak létre.

A fiber lézerrel történő vágás költségtakarékosabb, mint a CO 2 lézer vágási eljárás