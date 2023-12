Nagy teljesítmény és maximális rugalmasság

Sinumerik One vezérléssel felvértezett HYPERTURN 65 Powermill HighPerformance mutatkozott be az EMO szakkiállításon

Két esztergaorsó, egy szerszámtárral felszerelt maróorsó, valamint két alsó, egyenként 12 állomásos revolver = rugalmasság és termelékenység az autóiparban, az orvostechnológiában, a mezőgazdaságigép-gyártásban és a légiiparban használt komplex geometriájú, mégis nagy precizitású munkadarabok sorozatgyártásában.

A HT65 PM sorozatot bővítő HT65 PM HP gép további két alsó revolverrel és X/Y/Z/B irányban mozgatható maróhajtásssal rendelkezik, amik bonyolult marási műveletek elvégzését is lehetővé teszik. Az összesen három szerszámrendszernek köszönhetően a megmunkálás egyszerre három maróval is elvégezhető, és egyes munkadarabok ciklusideje akár 35%-kal is csökkenthető. A szerszámtárban az emberi beavatkozás nélküli működéshez is elegendő szerszám áll rendelkezésre. A főorsón lévő bal oldali alsó revolverfej a munkadarab elejét, az ellenorsón található jobb oldali alsó revolverfej pedig a hátsó felületet esztergálja, fúrja, marja. A hőstabilitást a szimmetrikusan kialakított fejrész, a csapágypontokon elhelyezett hőmérsékletszenzorok és a folyadékhűtés biztosítják. A szánvezetékek egyedülálló tömítőrendszerének köszönhetően a gép erősen szennyezett környezetben is használható.

Az új Hyperturn 65 Powermill HP eszterga- és maróközpont

Ezen túlmenően a két revolverfej központosító pontokkal vagy állóbábokkal is felszerelhető, így a hosszú tengelyek a teljes megmunkálás során alátámaszthatók. A nagy teljesítményű B tengelyen elforduló és Y tengely mentén elmozduló maróorsónak és a nagy szerszámtárnak köszönhetően mind a főorsó, mind az ellenorsó használható bármilyen szöghelyzetben végzett marási, fogazási és mélyfúrási műveletekre. Szükség esetén azonban a maróorsó mindkét orsón esztergálási műveleteket is végezhet. Alapkivitelben a szerszámtárban 40 darab, maximum 250 mm hosszú és 12 kg súlyú szerszám helyezhető el, de 80 állomásos változat is kérhető. A szerszámtár elölről is elérhető és betölthető, így a gép gyorsabban hozható üzemkész állapotba.

A revolverfej alapkiépítésben BMT interfésszel és közvetlen meghajtással rendelkezik, és nagyobb stabilitást, ill. pontosságot biztosít. A marógépekhez hasonló teljesítményadatok lehetővé teszik az esztergált és mart alkatrészek komplett és gyors megmunkálását.

Az automatikus rúdmegmunkálással és/vagy munkadarab-rakodással az automatizálásban rejlő hatékonyságnövelés is jól kiaknázható. A szerszámgép teljesítményét azonban nem csak a mechanikai és elektromos teljesítményértékek határozzák meg. Szoftveres oldalon az EMCO a Siemens Sinumerik One vezérlőjével vértezte fel a Hannoverben látott gépet.

Az esztergagép vezérlése az EMCONNECT digitalizációs platformot is tartalmazza, ami egy digitális folyamatasszisztens a vevő-, gyártás- és rendszerspecifikus alkalmazások átfogó integrációjához. Mivel a műveletsorok a felhasználói igényre szabottak, hatékonyabb munkafolyamatok hozhatók létre a gép kiemelkedő megbízhatóságára támaszkodva.

A termelékenység növelése során kulcsfontosságú szempont a gép kapacitáskihasználásának növelése. Az EMCO CPS Pilot szoftverével 3D-ben tervezhető, programozható, szimulálható és optimalizálható a gyártási folyamat. Az EMCO HYPERTURN és az új EMCO CPS Pilot kombinálásával rendkívül pozitív multiplikátorhatások érhetők el, ami jelentősen csökkenti a költségeket és a gyártásra fordított munkát.

Műszaki részletek: a HYPERTURN gépkoncepció

Gépszerkezet

A rendkívül merev és kompakt hegesztett acélszerkezetet speciális, kompozit rezgéselnyelő betonanyaggal (HYDROPOL®) töltik ki. A nagyobb igénybevételnek kitett területeken további megerősítések növelik a gépágy merevségét, így lehetőség nyílik a fő-, ellen- vagy maróorsó nagy teljesítményének korlátlan kihasználására. Az eredmény: jobb felületminőség, szűkebb tűrések és megnövelt szerszámélettartam.

Új érintőképernyős kezelőpanel digitalizációs platformmal

Főorsó és hajtástechnológia

A három különböző méretben kapható, akár 29 kW teljesítményű és 250 Nm nyomatékú főorsó alapkiépítésben max. 65 mm átmérőjű rudakat képes megmunkálni. Opcionálisan BigBore 76, illetve SuperBigBore 95 orsók is elérhetők. A precíziós csapágyakon nyugvó, rendkívül dinamikus, szinte vibrációmentes orsómotorokkal széles fordulatszám-tartomány és nagy sebesség esetén is sima futás érhető el. A hőstabilitást a szimmetrikusan kialakított fejrész, a csapágypontokon elhelyezett hőmérsékletszenzorok és a folyadékhűtés biztosítják. Minden lineáris mozgás előfeszített, nagy pontosságú görgős vezetőkön történik, ami óriási előnyökkel jár a sebesség, a nulla holtjáték, az élettartam, a kenőanyag-fogyasztás és a pozicionálási pontosság tekintetében.

Az ellenorsó is három különböző méretben kapható. A standard orsó KK6, a BigBore 76 vagy SuperBigBore 95 verziók pedig KK8 csatlakozással rendelkeznek. A két orsón egyidejűleg működő szerszámmal megvalósítható 4 tengelyes megmunkálás jelentősen csökkenti a gyártási időt. A szintén tetszőleges pozícióban rögzíthető, direkt hajtású B tengely ideális feltételeket teremt a szimultán öttengelyes megmunkáláshoz.

C tengely

Technológiai szempontból minden orsó egyben egy tengelynek is tekinthető, és meghatározott előtolással tetszőleges pozícióba forgatható. Ezáltal a kerületen vagy akár az elülső felületen is könnyen létrehozhatók az összetett kontúrok. Az ezen mozgások programozására szolgáló szoftver (hengerinterpoláció és/vagy TRANSMIT) a felszereltség része. A szinkronmenetvágás és a sokszögesztergálás szintén az alapfelszereltség részei.

A HYPERTURN 65 POWERMILL High Performance munkatere

„Powermill” eszterga- és maróorsó

A HSK-T63 vagy PSC63 orsócsatlakozással ellátott nagy teljesítményű maróorsó esztergálási, fúrási és marási műveletekhez egyaránt használható. A maróorsó ±110°-os tartományban fokozatmentesen elforgatható és tetszőleges helyzetben rögzíthető. A ±120 mm-es Y-lökettel a legbonyolultabb megmunkálási folyamatok – például fogaskerék-forgácsolás, forgattyúcsapok esztergálása/marása, öttengelyes megmunkálás stb. – is elvégezhetők. Igénytől függően 40 vagy 80 férőhelyes szerszámtár érhető el.

Műszaki adatok: HYPERTURN 65 Powermill HIGH PERFORMANCE

Max. rúdkapacitás [mm] Ø 65 (76,2/95) Max. sebesség [rpm] Main főorsó Ø 65 (76 / 95) Ellenorsó Ø 65 (76 / 95) Maróorsó Revolverfej BMT55 (BMT45) 0 – 5 000 (4 000 / 3 500) 0 – 5 000 (4 000 / 3 500) 0 – 12 000 0 – 12 000 (12 000) Max. hajtásteljesítmény [kW] Főorsó Ø 65 (76 / 95) Ellenorsó Ø 65 (76 / 95) Maróorsó Revolverfej BMT55 (BMT45) 29 (29 / 37) 29 (29 / 29) 22 11,7 (11,7) Max. nyomaték [Nm] Főorsó Ø 65 (76 / 95) Ellenorsó Ø 65 (76 / 95) Maróorsó Revolverfej BMT55 (BMT45) 250 (250 / 360) 250 (250 / 250) 60 28 (25) Max. mozgástartomány [mm] X1 / Y1 / Z1 mozgástartomány (maróorsó) X2 / Y2 / Z2 mozgástartomány (1. revolver) X4 / Y4 / Z4 mozgástartomány (2. revolver) Z3 mozgástartomány (ellenorsó) 405 / 220 / 1040 210 / 100 / 850 210 / 100 / 800 1 045 Gyorsjárati sebesség X / Y / Z [m/min] 30 / 12 / 30 Szerszámhelyek száma 40 (80) Hajtott szerszámok száma 2×12 (2×16)

