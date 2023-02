Nagy méretű alkatrészek megmunkálása egyetlen befogással

EMCO MMV 4200 / 5200 / 6200 mozgóoszlopos megmunkálóközpontok

Az MMV 4200, 5200 és 6200 modellekkel az EMCO – a mozgóoszlopos gépek iránti megnövekedett igényre válaszul – megnövelt mozgástartományokkal (X= 4 200 / 5 200 / 6 200 mm) bővítette az MMV megmunkálóközpontok sorozatát.

Az MMV sorozat 4 és 5 tengelyes CNC-megmunkálóközpontjai nagy méretű és nehéz alkatrészek teljes megmunkálására képesek egyetlen befogással. A gépek maximális pontosságot és a legmagasabb felületminőséget biztosítják még dinamikus megmunkálási teljesítmény mellett is. Az új modellek megtartották a sikeres MMV 3200 modellben már bevált technológiát, a nagy teljesítményű, 0 – 15 000 ford./perc fordulatszám-tartományban működő, 46 kW teljesítményű és akár 170 Nm nyomatékú motororsót.

Az új MMV modellekhez alapfelszereltségként 40 férőhelyes szerszámtár érhető el, ami opcionálisan akár 120 zsebre bővíthető (igény szerint az oszlop mellett is). Az új moduláris rendszernek köszönhetően nem kell választani a kicsi vagy a túl nagy gép között, a méretek egészen 6 200 mm-ig variálhatók. A fő különbség az MMV 4200 / 5200 és 6200, illetve az előző modell között az X tengely hajtásában található, ami golyósorsók helyett most már fogasléces rendszert használ. Ez dinamikus, gyors és pontos előtolást biztosít a megmunkálás során. A nagy teljesítményű gépekre elsősorban az olaj- és gázipar, a vasútijármű-gyártás, valamint az intralogisztika támaszt keresletet.

EMCO MMV 4200 mozgóoszlopos megmunkálóközpont

Az MMV gépsorozat főbb tulajdonságai

A mozgóoszlopos megmunkálóközpontok rendkívül kompakt gépágya egy hőkezelt, hegesztett acélszerkezet, amely csavarásálló és stabil alapot biztosít minden alkatrészhez és megmunkálási művelethez. A 8 000 kg-ig terjedő nagy és nehéz munkadarabok fogácsolását egy erőteljes, 46 kW teljesítményű, 170 Nm-es nyomatékú és 15 000 ford./perc fordulatszámú (18 000 ford./perc HSK-A63) motororsó teszi lehetővé. Mindkét orsóváltozat zsírkenésű. Az új MMV modellek egyetlen befogással teszik lehetővé a nagyon hosszú és nehéz munkadarabok teljes megmunkálását. Az új moduláris rendszer 6 200 mm-ig terjedő munkadarabméret-választást tesz lehetővé. A munkaterület méretes ajtói még daru használata esetén is megkönnyítik a munkadarabok és szerelvények be- és kirakodását.

Az MMV 4200, 5200 és 6200 megmunkálóközpontok Xaxis hajtásrendszerrel rendelkeznek, ami még nagy bejárási úthosszok esetében is mindig dinamikus, gyors és precíz megmunkálást biztosít. Ezzel a rendszerrel akár 60 m/perc gyorsbeállás is elérhető. A forgófejes (B tengely) és a körasztalos (C tengely) gépváltozatok ideális választást jelentenek a szimultán öttengelyes megmunkáláshoz.

EMCO MMV 5200 mozgóoszlopos megmunkálóközpont

Mind a forgófejet, mind a körasztalt dinamikus nyomatékú motorok hajtják. Az alapfelszereltségként kapott forgófej ±120° tartományban mozog, fordulatszáma 50 ford./perc, az n × 360°-os körasztal fordulatszáma pedig 100 ford./perc. A Ø 900 mm-es körasztal akár 2 000 kg-os munkadarabok megmunkálását is lehetővé teszi. Minden lineáris tengely alapfelszereltségként üveg mérőléceket tartalmaz. A dinamikus lineáris tengelyek és a forgótengely nyomatékhajtásai ideális feltételeket teremtenek összetett geometriájú munkadarabok szimultán öttengelyes megmunkálásához.

A legmodernebb Heidenhain (TNC 640 – 24" monitor*) vagy a Siemens (840D sl – 22" monitor) vezérlőrendszerek felhasználóbarát gépkezelést tesznek lehetővé. Az MMV sorozat ergonomikus kialakítása a mozgatható kezelőpanellel ideális munkakörülményeket teremt a gépkezelő számára, aki a munkaterületen elbillentheti és elforgathatja a vezérlőpanelt, valamint a hossztengely mentén mozgathatja is azt a megmunkálási folyamat megszakítása nélkül, miközben egyetlen percre sem veszíti szem elől a munkadarabot.

A legmodernebb Heidenhain TNC 640 vagy a Siemens 840D sl vezérlők felhasználóbarát gépkezelést tesznek lehetővé

Elérhető opciók

A megmunkálóközpontok számos opcióval felszerelhetők, például orsón keresztüli hűtőfolyadék-szűrő rendszerekkel, nagynyomású (akár 60 bar) szivattyúkkal, amelyek a nagy teljesítményű, belső hűtésű szerszámok használatát is lehetővé teszik. Minden vezetéket és fogasléces hajtást egy központi kenőrendszer látja el folyamatosan kenőanyaggal, miközben az olajfilmek a hűtőfolyadék-rendszerben történő kialakulását is megakadályozza.

A legmodernebb mérőtapintók a szerszámok és a munkadarabok automatikus mérését teszik lehetővé. Erre a célra opcionálisan rádiófrekvenciás vagy lézeres tapintók állnak rendelkezésre, csökkentve a szerszámcserék beállítási idejét és javítva a munkadarab minőségét. Az MMV sorozatú gépek nagy munkaterületeinek köszönhetően egy opcionálisan felszerelhető válaszfallal, integrált körasztallal és/vagy NC-tengely ellencsapággyal osztott működtetés is megvalósítható. A megmunkálóközpontok működését még hatékonyabbá teszik az olyan tulajdonságok, mint az automatikus ajtóműködés vagy a maróorsó hőkompenzációja.

*Jelenleg csak az MMV új változataihoz érhető el, az új dizájn bevezetése után az MMV 2000 és 3200 gépeket is az új monitorral szerelik fel.

