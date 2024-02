Minden szinten szinte minden

„Gombnyomásra” működő, gépkezelői beavatkozás nélküli megmunkálás

Címkék: folyamat folyamatadatok folyamatirányítás folyamatvezérlés mérés méréstechnika Renishaw

A Renishaw neve a magyar fémiparban szinte egybeforrt a munkadarab-bemérővel, de a cég teljes portfóliója a szerszámgép diagnosztikájától, a gyártásra való előkészítéstől kezdve a gyártás közbeni méretellenőrzésen és beavatkozáson át a munkadarab teljes visszaméréséig és a vonatkozó dokumentáció elkészítéséig terjed.

A Renishaw Termelési Folyamatpiramisa a gyártás minden fázisában keretet biztosít a folyamatszabályozási tevékenységek meghatározásához. A szabályozás különféle szintjei révén az eltérések szisztematikusan kiiktathatók a megmunkálási folyamatból, ami segít az elfogadható, tűréshatáron belüli munkadarabok biztosításában.

I. Folyamatalapozási szint – a jelenlegi képességek megismerése

A folyamatalapozási szint rendeltetése az, hogy stabil feltételeket biztosítson a gép működéséhez. Ezek megelőző jellegű ellenőrző és szabályozóeszközök, melyek még a megmunkálási folyamat elindítása előtt kiiktatnak számos, eltérést okozó problémát.

A folyamat alaprétegének célja egy stabil környezet biztosítása, amelyben a gyártást végre lehet hajtani. A szint alapvető eleme a gép teljesítményének optimalizálása és ellenőrzése. A szilárd alapra egy automatizált, működőképes folyamat építhető.

A gépállapot-optimalizálás elengedhetetlen eleme a folyamatalapoknak, mivel egy pontatlan gép nem tud következetesen pontos alkatrészeket készíteni. A gép teljesítményértékelésének, kalibrálásának és (ahol szükséges) felújításának szigorú folyamata összhangba hozhatja a gép teljesítményét a folyamatkövetelményekkel. Nem a „kerék újrafeltalálásáról” van tehát szó, hanem a jelenlegi képességek alapos megismerésén és a legjobb gyakorlat felé való törekvésen. A gyártási folyamatok szekvenálásának szisztematikus megközelítése biztosítja a legjobb lehetőséget a folyamat stabilitására és automatizálására.

A szerszámgépek rendszeres QC20 körtesztvizsgálata: Biztosítja, hogy a CNC-gépről lekerülő munkadarabok mindenféle utómunkálat nélkül pontosan legyenek legyártva.

Csökkenti a gépek állásidejét, a selejtarányt és az ellenőrzési költségeket.

Igazolja, hogy az adott gép megfelel a különféle gépteljesítményi és minőségbiztosítási szabványoknak.

Tényalapú megelőző karbantartás bevezetését teszi lehetővé.

A Renishaw XL-80 lézerkalibrálása, a QC20 ballbar és az AxiSet™ Check-Up rendszer alapvető eszközök a gépek képességeinek jobb megértéséhez, a karbantartási erőfeszítések irányításához és a gépek teljesítményének ellenőrzéséhez.

II. Folyamatbeállítási szint – már az első vágás pontos!

A folyamatbeállítási szint az eltérések olyan előrelátható okainak kezelésére szolgál, mint például a munkadarab helye, a szerszám mérete, illetve a gépen alkalmazott nullponteltolások, amelyek egyébként nem megfelelő munkadarabok előállításához vezethetnének.

A folyamatalapozási szinttel elért stabilitásra építve a folyamatbeállítás a kézi folyamatok automatizálásával segít kiküszöbölni az emberi hibákat. A folyamatbeállítási szint az anomáliák forrásait érinti, mint például az alkatrész pozíciója, a szerszámok mérete és a gépen lévő eltolások, amelyek egyébként selejtes alkatrészeket okozhatnak.

Közvetlenül a vágás megkezdése előtt automatizált, prediktív lépéseket teszünk a nagy eltérések megszüntetésére és a megmunkálási folyamatra való felkészülésre:

Gépbeállítás

Alkatrész-beállítás

Szerszámbeállítás

A gépbeállítás kapcsolatokat hoz létre a gép kulcsfontosságú mozgó elemei között. A kijavítatlan gépi hibák hatásait gyakran tévesztik össze egyéb változók lehetséges hatásaival. A termikus sodródás például még a legstabilabb környezetben is ingadozást és hibákat okoz, így meghosszabbodnak a beállítási idők. A mérőtapintók ellenőrzik ezeket a hibákat, így a gépspecifikus nullponteltolások is kiszámíthatók. A tapintással végzett automatikus beállítás akár 10-szer gyorsabb is lehet, mint a kézi eljárás!

A Renishaw NC4+ Blue szerszámbemérő rendszerei a szakmában először alkalmaznak kék lézert használó technológiát, és az optikájuk is továbbfejlesztett. Ezek a rendszerek legfeljebb 240 mm-es üzemi hézaggal képesek üzemelni, és teljesen új távlatokat nyitnak az ipari szabványoknak megfelelő szerszámmérés pontossága terén. Valamennyi rendszer beépített tartozéka a légfúvás, amely a pontos és megbízható szerszámmérést szavatolja.

Számos érintéses és érintésmentes szerszámbeállító rendszert használunk a forgácsolószerszámok geometriájának meghatározására. A szerszámbeállítók mérik a szerszám hosszát, sugarát és/vagy átmérőjét, sőt a vágóél állapotát is. A kritikus megmunkálási folyamatok után akár ugyanez a mérőrendszer használható a szerszámkopás vagy -törés azonosítására is. A szerszámbeállítás lehetővé teszi:

annak ellenőrzését, hogy az ütemezett programhoz a megfelelő szerszámot helyeztük-e be;

a szerszámkopás beállítását;

a szerszámkorrekció automatizálását.

III. Gyártásközi ellenőrzési szint – a megmunkálás alatt se csússzon ki az irányítás a kezünkből!

A gyártásközi ellenőrzési szint az eltérésnek a megmunkálási környezet jellegéből fakadó okait hivatott kezelni, mint például a szerszámkopás vagy a hőmérséklet ingadozása. Ez a megmunkálási folyamat során mindvégig intelligens visszacsatolást biztosít.

Stabil megmunkálási feltételekkel és a folyamatok várható sikerességét visszaigazoló előrejelzésekkel megkezdhetjük a megmunkálást, és átléphetünk a gyártásközi ellenőrzés világába. A fémforgácsolás folyamatán belüli kontroll lehetővé teszi, hogy reagáljunk az alkatrészre és a körülményekre. Az aktív ellenőrző eszközök automatizált folyamatközbeni méréseket tesznek lehetővé a vágás során:

Gépen belüli mérés

Gépen kívüli mérés

Szerszámállapot-figyelés

Az alkatrészméretek és tűrések gyártás közbeni mérése és ellenőrzése során a folyamatot olyan eltérések alapján módosítjuk, mint az alkatrésztorzulás, a szerszám elhajlása, illetve a hőhatások. A valós idejű, automatizált beállítás révén az alkatrészeket már az első alkalommal megfelelően gyárthatjuk le.

Utolérhetetlen 3D mérési képesség és szubmikronos ismételhetőség – a RENGAGE™ technológiával működő Renishaw szerszámgépeken használható mérőfejek családja a nagy pontosságú szilícium-nyúlásmérő szenzorokat ultrakompakt elektronikával ötvözi a kiváló teljesítmény érdekében. Az összetett alakzatok és körvonalak mérésében jeleskedő, RENGAGE technológiával működő szerszámgépmérőfejek ideálisan használhatók a formára öntési és repülőgép-ipari alkalmazásokban. Az érintésre kapcsolás különösen nagy érzékenységének köszönhetően kiküszöbölhetők a felületi és alakhibák, ami ideálissá teszi ezt a megoldást a finom munkadarabok ellenőrzéséhez.

A forgácsolás teljes folyamata alatt az Inspection Plus könnyen használható mérési ciklusok széles választékát kínálja a szerszámgépeken használható Renishaw mérőfejekhez. A ciklusok köre az alapvető munkadarab-beállítástól és -vizsgálattól a komplexebb, vektor- és szögmérési eljárásokig terjed. A tapasztalt felhasználók a hagyományos G-kódos technika segítségével komplett mérőprogramokat hozhatnak létre és futtathatnak.

Az új vagy kevésbé tapasztalt felhasználók használhatják a GoProbe alkalmazást, amely egyszerűsített programozási módszert kínál önállóan végezhető oktatóanyaggal és okostelefonos alkalmazással. A cikluson belüli mérés megadja a szerszámgépeinek azt az intelligenciát, amire szükségük van ahhoz, hogy autonóm módon hozzanak döntéseket, így hosszabb ideig működhetnek gépkezelői beavatkozás nélkül.

IV. Utóellenőrzési szint – a megfelelőség nyomon követhető ellenőrzése

Az utóellenőrzési szint azt ellenőrzi, hogy a folyamat és a kész munkadarab teljesíti-e a vonatkozó specifikációkat. A mérőfej használatának a folyamatalapozási szinten kívül mindegyikben aktív szerepe van.

Az utóellenőrzési szint nem befolyásolja az elkészült alkatrészt, de olyan információkat szolgáltat, amik az elvárt specifikációk teljesülésére és az eredmények naplózására vonatkoznak, ezenkívül a későbbi alkatrészek gyártását is befolyásolhatják. A modern technológiák révén ez az ellenőrzés is teljesen automatizált.

A folyamatnaplózás a következőket jegyzőkönyvezi:

a megmunkálási folyamat során bekövetkező eseményeket, például a folyamatváltozók, korrekciós értékek, illetve koordináta-rendszerek manuális vagy automatikus módosítását;

a folyamatba történő olyan beavatkozásokat, amelyek hatással lehettek annak kimenetelére.

A gépen végzett ellenőrzés segítségével:

a kritikus jellemzők a fémforgácsolási folyamattal azonos környezeti feltételek mellett ellenőrizhetők;

a felhasználó joggal bízhat a megmunkálási folyamat stabilitásában.

A folyamat utáni jegyzőkönyvkészítés lehetővé teszi:

a munkadarabok megfelelőségének dokumentált nyilvántartását;

a munkadarab kritikus méretadatainak időbeli nyomon követését a gép állapotának figyelemmel kísérése és a karbantartások ütemezése céljából.

Az Equator™ ellenőrző rendszer nagy ismétlési pontosságú, a hőmérséklet-változásokkal szemben érzéketlen, sokoldalú és újraprogramozható idomszeres mérést tesz lehetővé gyártóüzemi körülmények mellett, megteremtve a folyamatszabályozás alapjait. Az Equator 300 és 500 ellenőrző rendszerek egyaránt 5 és 50 ºC közötti hőmérséklet-tartományban, a hőmérséklet-változás mértékétől függetlenül pontosak, és 200 mm/s feletti szkennelési sebesség elérésére képesek.

A specifikáció szerinti teljes ellenőrzés jellemzően koordinátamérő-gépekkel történik, amik az összetett alakzatok gyors, átfogó mérését, valamint kifinomult elemzést és jelentéskészítést tesznek lehetővé. A legújabb 5 tengelyes technikák segítségével háromszor gyorsabban ellenőrizhetők az alkatrészek a koordinátamérő-gépeken.

Titok, nem titok?

A több ezer éves egyiptomi piramisok építését továbbra is számos rejtély övezi, amire jelenleg a régészeknek sincs pontos magyarázata. Van, aminek rejtve kellett maradnia, de az biztosan nem gépeink valódi képessége. A Renishaw Termelési Folyamatpiramisa olyan keretet ad a problémák felderítésére és kezelésére, amivel a folyamatok változása már nem fenyegeti tovább a kiszámíthatóságot és a nyereségességet.

