Megvan a megoldás – Amit az ipari festékeltávolításról tudni kell

Elég körülnézni mindennapos használati tárgyaink között, hogy lássuk, a termékek milyen széles skáláján alkalmaznak festékbevonatokat a gyártók

A festékbevonatok alkalmazása általában két cél szolgálhat: a termékek védelmét a korrózióval szemben, illetve a vásárlók esztétikai igényeinek kielégítését. A legtöbb esetben azonban ez a két aspektus nem választható el egymástól, hiszen az ügyfeleket szolgáló termékek döntő többségének egyszerre kell tartósnak, ellenállónak, ugyanakkor tetszetősnek is lenniük.

A festékbevonatok megfelelő minőségű és precíz felhordása ezért minden iparágban elengedhetetlen. Kevesebbszer gondolunk azonban arra, hogy azoknak eltávolítása is az ipari folyamatok elemi része, amely szintén alapos és szakszerű kivitelezést kíván.

A festékeltávolítás típusai

A festékoldás célja általában a régi vagy hibás, illetve az adott technológia alkalmazása során feleslegesen felvitt festékréteg eltávolítása. Ezután következhet az újrafestés vagy az eszközök ismételt használata. Beszélhetünk eseti vagy állandó jellegű festékeltávolításról: előbbit karbantartás vagy javítás céljából, utóbbit pedig például a festőrendszerek tisztításához alkalmazzák.

A festékeltávolításnak számtalan típusa és módja létezik. Azt, hogy ezek közül melyik alkalmazása minősül a legoptimálisabb megoldásnak, rengeteg tényező befolyásolja. Idetartozik a festés alapvető típusa (porfestés, kataforetikus vagy más néven KTL festés, nedves eljárások stb.), valamint a festékbevonat összetétele, amely rendkívül sokféle lehet (a poliésztertől kezdve az epoxin és a poliamidon át a különböző keverékekig). Emellett számít még a munkadarabok anyaga (fa, műanyag, kompozit, acél különböző típusai, alumínium, réz és egyéb nemvas ötvözetek stb.) és geometriája, amelyek alapjaiban határozzák meg a technológia kiválasztását.

A festékréteg eltávolítását mechanikai eljárásokkal, például csiszolással vagy szemcseszórással, illetve hővel, például égetéssel is el lehet végezni, de ezek sok esetben nem alkalmazhatók, mivel a termékben nem kívánt változást idéznének elő. A vegyszeres festékeltávolítás optimális megoldást jelenthet az olyan érzékeny munkadaraboknál, amelyeknél elengedhetetlen a mérettartás és a felületek minőségének változatlansága, illetve olyan geometriával rendelkeznek, amely fizikailag akadályozná a tisztítandó felülethez való hozzáférést.

Különböző festéktípusok eltávolíthatók eltérő anyagokról

Festékoldás rendszeres vagy eseti jelleggel

Az iparban a festékbevonatok eltávolítására eseti alapon, de rendszeresen, a folyamatok mindennapos részeként is szükség lehet. Állandó jelleggel alkalmazzák például az olyan kifejezetten festéssel foglalkozó üzemekben, illetve azokban a járműipari létesítményekben, ahol szükség van a festőrendszerek karbantartására. Porfestés során például a munkadarabok akasztásához használt kampók a technológiából eredően erősen szennyeződnek festékkel, amely elektromosan szigetelő tulajdonsága miatt nehezíti az újbóli felhasználást. Erre kínál megoldást a festékmarás rendszeres alkalmazása. Amennyiben egy munkadarab hibás festése miatt van szükség eseti javításra, a festék eltávolítása, majd a termék újrafestése sokszor költséghatékonyabb megoldás, mint egy teljesen új darab legyártása. Jó példa az eseti használatra a járműipar, ahol a festékoldás lehetőséget adhat akár az oldtimerek karosszériájának körültekintő, nem roncsoló jellegű, vagy akár egy használt felni felújítására is.

Működik a kémia

A korábban festékoldásra alkalmazott, bizonyítottan rákkeltő metilén-klorid tartalmú vegyszerek használata szerencsére visszaszorult, és mérgező jellegük miatt az EU 2006 óta külön rendelkezik használatuk szigorú korlátozásáról. Helyüket a modern, a festék típusához és az adott munkadarabhoz specifikusan kiválasztható szerek vették át.

Az oldásra használt vegyszereknek számtalan típusa létezik. A vízmentes, magas forráspontú, azaz nem illékony és nem halogénezett oldószeralapú termékek elsősorban érzékeny fémes anyagokhoz, például alumínium vagy horganyzott felületekhez használhatók, míg a vízbázisú festékmaró szerek bármely acélminőség esetében kiválóan helytállnak.

Festékleválás folyamata

Hőmérséklet szempontjából megkülönböztetünk hidegen és melegen működő szereket. A hőmérséklet növelése jelentősen gyorsítja a marási folyamatot, azonban a kifejezetten hidegen működő szereket általában tilos melegíteni. Abban is jelentős különbségek lehetnek, hogy az anyagot hogyan juttatjuk fel a felületre, amelyről a festéket el kívánjuk távolítani. A felhordás legegyszerűbb módja a kézi felvitel, amely többek között történhet ecsettel vagy hengerrel. Ilyenkor géles állagú, tixotróp tulajdonságú anyagot kell használni, biztosítva, hogy a nem vízszintes felületekről se folyhasson le a vegyszer, és megfelelő legyen a hatóidő. Mártásos alkalmazásról akkor beszélhetünk, ha a munkadarabot a vegyszert tartalmazó edénybe, kádba merítjük, amely ideális esetben tartalmazza a programozható fűtéshez és a festékiszap szűréséhez szükséges segédberendezéseket is. Szóba jöhet szórásos alkalmazás is: ilyenkor az üzemi hőmérsékletre melegített vegyszer egy szivattyú segítségével, fúvókákon keresztül, nagy nyomással jut a kezelendő felszínre. Ezzel nem csupán az oldószer vegyi hatása érvényesül, de a folyadéksugár mechanikai energiája is segíti a már fellazított festékdarabok eltávolítását.

Teljes körű megoldások a festékréteg eltávolításához

A tökéletes festékeltávolítás a jó minőségű anyagok és eszközök meglétében, valamint a magas szintű szakértelemben rejlik. Ez a két tényező szervesen összekapcsolódik – egyik nem lehet meg a másik nélkül.

És pont ez az, amiben cégünk, a Felületkémia Kft. egyedisége rejlik. Mi ugyanis nemcsak a legmagasabb minőségű, a legoptimálisabb eredmény eléréséhez megfelelő anyagokat és eszközöket bocsátjuk ügyfeleink rendelkezésére, de évtizedes tapasztalatunkra támaszkodva szakértői tanácsadást is nyújtunk. A partnerekkel szorosan együttműködve dolgozzuk ki a számukra legmegfelelőbb, egyedi jellemzőkön alapuló profi megoldásokat, a minőség mellett figyelembe véve a költséghatékonyság szempontjait is. És munkánk ezzel még nem ér véget: igény szerint segítünk a beüzemelésben, szervizszolgáltatást, alkatrészellátást, illetve állandó támogatást biztosítunk. Tisztában vagyunk vele, hogy az anyagok, berendezések skálája folyamatosan változik és bővül, így csapatunk számára kulcsfontosságú a folyamatos tanulás és fejlődés, hiszen csak a legaktuálisabb ismeretek birtokában biztosíthatjuk partnereinknek a legnaprakészebb támogatást. Ezért, ha ipari festékeltávolításban gondolkodik, és szakmai támogatásra van szüksége, vagy egyszerűen csak a lehetőségekről érdeklődne, vegye fel velünk a kapcsolatot, és örömmel segítünk.

