Megteremtjük közös digitális jövőnket

Az egységes C.O.R.E. szoftverarchitektúrának köszönhetően egyszerű a UNITED GRINDING gépek közötti adatcsere

Címkék: fémmegmunkálás OPC Interfész UNITED GRINDING Group vezérlés vezérléstechnika vezérlő Walter

Az integrált umati interfész harmadik fél rendszereivel való kommunikációra is használható. Emellett hozzáférést biztosít a UNITED GRINDING Digital Solutions™ termékekhez közvetlenül a gépen, kiegészítő hardver telepítése nélkül. A C.O.R.E. nemcsak a technikai alapot teremti meg ehhez és más IoT- (Internet of Things) és adatalkalmazásokhoz, hanem a forradalmi, mégis egységes működés alapját is képezi.

A UNITED GRINDING Digital Solutions™ platform egyszerű és moduláris felépítésének köszönhetően a digitalizációt világos és kezelhető lépésekben közelítheti meg. Mindenekelőtt mindig Ön rendelkezik az adatok felett.

A UNITED GRINDING Digital Solutions™ teljesen önállóan működik az Ön saját hálózatán. A C.O.R.E. technológiával rendelkező gépek már rendelkeznek a csatlakozáshoz szükséges összes követelménnyel. Az összes többi gépet saját telephelyi vezérlődobozzal is felszerelhetjük utólagosan. Telephelyenként egy Customer Cockpit szükséges. Ez a szoftver saját IPC-re van telepítve.

A csatlakoztatott gépek a digitális termékek használatának alapfeltételei. Szerszámgépeinkhez különböző nemzetközi szabványok szerinti interfészek állnak rendelkezésre. Ez lehetővé teszi a biztonságos és egyszerű integrációt az Ön termelési környezetébe.

Az OPC UA (Unified Architecture) egy ipari adatcsereszabvány, amely az egyszerűséget és a biztonságot ötvözi. Lehetővé teszi a különböző gyártóktól származó termékek közötti, a gép Ethernet-interfészén keresztül történő, üzemközi rendszeradatcserét. Az OPC UA azonban csak a szállítási és biztonsági mechanizmust határozza meg. Az adatok szerkezetét és szemantikáját külön kell meghatározni.

Az umati (universal machine technology interface) a szerszámgép- és rendszergyártók és ügyfeleik közössége, amely az OPC UA-n alapuló nyílt interfészszabványok terjesztésére és használatára jött létre. Az umati megkönnyíti a gépek és rendszerek egymás közötti kommunikációját, valamint az ügyfél- és felhasználóspecifikus IT-ökoszisztémákba való integrációt – egyszerűen, zökkenőmentesen és biztonságosan.

A UNITED GRINDING aktív szereplője az umati magcsoportnak, és más vezető gépgyártókkal együtt továbbviszi azt – mivel a globális szabványok a digitális átalakulás fontos előfeltételei.

Az OPC UA interfésszel való munka funkcionalitása rugalmasan strukturált a UNITED GRINDING-nél. Az Ön igényeitől függően az OPC UA szerveren az umati Basicen túl további jelek is elérhetővé tehetők. Például:

umati riasztás és riasztások: A gépen jelenleg jelen lévő figyelmeztetések és hibaüzenetek.

UNITED GRINDING adatkészlet: Szabványosított, technológiaspecifikus UNITED GRINDING adatok.

Ügyfélspecifikus: Ügyfélspecifikus adatok, amelyek a megvalósíthatóság és a ráfordítás tekintetében előzetes tisztázást igényelnek az ügyféllel.

Ez a rugalmasság biztosítja, hogy csoportunk gépei egyszerűen és biztonságosan integrálhatók a digitális gyári környezetbe. Az ügyfelek kérésére a UNITED GRINDING MT Connect interfészt kínál. Az MT Connect egy szabványosított XML-alapú egyirányú protokoll a gépi adatgyűjtéshez. A szolgáltatott adatpontok lényegében megfelelnek az umati Basic és a UNITED GRINDING adatkészletének. Az igényektől függően és az Önnel való egyeztetés után további adatpontok is továbbíthatók.

És a végén foglaljuk össze, hogy milyen előnyök származnak belőle – a termelés vizualizálása, a gépleállások minimalizálása, a nyereségesség maximalizálása.

Remote Service – az Ön digitális segélyvonala – Gyors. Átlátható. Biztonságos.

Bárhonnan és bármikor: Egyszerű és egyértelmű szolgáltatási kérelem közvetlen segítségért

A rendszer rendelkezésre állásának növelése az állásidő minimalizálásával

Távoli elemzés és hibaelhárítás a szervizszakértők által

A távszervizzel átfogó megoldást kínálunk gépeinek ideális támogatására. A biztonságos internetkapcsolat lehetővé teszi a szakértői támogatást egyetlen kattintással – utazási idő nélkül. A Remote Service segítségével növelheti termelése hatékonyságát.

Service Monitor – az Ön digitális karbantartási kézikönyve – kiszámítható. Proaktív. Dokumentált.

Bárhonnan és bármikor: Egyszerű és egyértelmű szolgáltatási kérelem közvetlen segítségért

A rendszer rendelkezésre állásának növelése az állásidő minimalizálásával

Távoli elemzés és hibaelhárítás a szervizszakértők által

A Service Monitor egyértelmű jelzőlámpás rendszerrel jelzi, hogy mikor esedékes a szervizelés (az üzemórák és a beállított szervizintervallumok függvényében, a kezelési útmutató szerint) az összes csatlakoztatott gép esetében. A Szervizmonitorban láthatja, hogy mikor van szükség karbantartási tevékenységre. Az egyes gépekről és a szükséges szerszámokról, pót- és kopóalkatrészekről, valamint az utasításokról átfogó információk állnak rendelkezésre. Az Ön munkatársai nyugtázzák az elvégzett karbantartási intézkedéseket – ez garantálja, hogy a gép karbantartása dokumentált.

Production Monitor – az Ön digitális áttekintése – Hatékony. Mobil. Átlátható.

Bárhonnan és bármikor: Egyszerű és egyértelmű szolgáltatási kérelem közvetlen segítségért

A rendszer rendelkezésre állásának növelése az állásidő minimalizálásával

Távoli elemzés és hibaelhárítás a szervizszakértők által

A Production Monitor megbízható 24/7 felügyeleti szolgáltatást nyújt Önnek. A futási és segédidők, a termelési mennyiségek vagy a meghibásodási idők valós időben jelennek meg. A Production Monitor ideális eszköz, amelynek középpontjában a globális áttekintés áll. Az okostelefon-alkalmazáson keresztül közvetlenül hozzáférhet az egyes gépek legfontosabb adataihoz. Meghibásodás esetén közvetlenül jelentheti azt az illetékes UNITED GRINDING partnerének egy szervizkérelemben (távszerviz).

Customer Cockpit – az Ön digitális parancsnoki központja – Egyszerű. Központi. Kompakt.

Bárhonnan és bármikor: Egyszerű és egyértelmű szolgáltatási kérelem közvetlen segítségért

A rendszer rendelkezésre állásának növelése az állásidő minimalizálásával

Távoli elemzés és hibaelhárítás a szervizszakértők által

Az Ön digitális központja, amely összekapcsolja a Digital Solutions összes szolgáltatási termékét az Ön munkatársaival. A Customer Cockpitnek köszönhetően hozzáférhet az összes összekapcsolt UNITED GRINDING géphez, és központilag kezelheti a rendszer felhasználóit. A Customer Cockpit az összes UNITED GRINDING Digital Solutions™ szerviztermék alapját képezi, és telephelyenként egyszer szükséges.

IT-biztonság – az Ön digitális kincsesládája – Gyorsan. Átlátható. Biztonságos.

Bárhonnan és bármikor: Egyszerű és egyértelmű szolgáltatási kérelem közvetlen segítségért

A rendszer rendelkezésre állásának növelése az állásidő minimalizálásával

Távoli elemzés és hibaelhárítás a szervizszakértők által

A UNITED GRINDING Digital Solutions™ segítségével az online hozzáférés az Ön gépéhez vagy rendszeréhez mindig gyors és biztonságos. A távkarbantartás kizárólag az ügyfél meghívására történik, azaz a kapcsolat kizárólag az Ön kezdeményezésére jön létre a UNITED GRINDING-gel.

További információ: www.walter-machines.com/en/ a Digitalizáció menüpontban