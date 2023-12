Még nagyobb fokú autonómia a megmunkálásban és a műhelyben egyaránt

A hatékonyabb termelés elérése érdekében a DMG MORI két innovatív automatizálási megoldást is bemutatott az EMO-n. A moduláris felépítésű PH Cell 800 a rugalmas palettakezelésért, az AMR 2000 pedig a szerszámok és a paletták autonóm szállításáért felel.

„Az AMR 2000-hez hasonló automatizálási megoldások valósítják meg a DMG MORI megmunkálásra vonatkozó jövőképének, a Machining Transformation négy alappillérének egyikét” – magyarázta Cornelius Nöß, a DECKEL MAHO Pfronten ügyvezető igazgatója. A másik három alappillér a folyamatintegráció, a Digital Transformation (DX) és a Green Transformation (GX). A DMG MORI folyamatosan továbbfejlesztett automatizálási termékpalettáját két világpremierrel bővítette, amiket az EMO-n is bemutatott. A PH Cell 800 egy rugalmas palettakezelő rendszer, amelyet egyedülállóan lehet konfigurálni, az AMR 2000 pedig egy autonóm robot, amelyet moduláris platformként szerszámok, paletták, forgácstároló kocsik szállítására egyaránt lehet használni.

PH Cell 800: nehéz munkadarabok mozgatása egyszerűen

A PH Cell 800-zal bővül a moduláris palettakezelő rendszerek családja, amely a PH Cell 300 és a PH Cell 2000 közötti űrt tölti ki. A PH Cell 300 kistestvéréhez hasonlóan a közepes változat is polcrendszerből épül fel, amelyet az ügyfelek az igényeik szerint tudnak személyre szabni. „Ez azt jelenti, hogy a rendkívül rugalmas PH Cell 800-ban akár 18 db Ø 800 mm átmérőjű vagy 30 db, kisebb, legfeljebb Ø 460 mm átmérőjű alkatrészt lehet tárolni” – ismertette Cornelius Nöß a palettakezelő rendszer pozitív tulajdonságait. A rendszer kompatibilis a második generációs DMU 65 és 75 monoBLOCK-kal, a DMU 80 vagy 90 P (FD) duoBLOCK-kal, valamint a DMU H monoBLOCK-családdal.

58 automatizálási megoldás 14 termékcsaládban: az automatizálási megoldások a Machining Transformation (MX) négy alappillérének egyikét képviselik

A PH Cell 800 moduláris rendszere maximális rugalmasságot kínál az ügyfelek számára, hiszen akár 800 kg tömeget is képes mozgatni autonóm üzemben. Két vagy három polcból álló polcrendszerből épül fel. A polcokon a paletták és a munkadarabok méretétől függően három, négy vagy öt palettát lehet egyenként tárolni. Különféle méretű paletták esetén egy polcmodulon hat darab nagy méretű palettát, két polcmodul esetén pedig legfeljebb 30 db, kis méretű palettát lehet tárolni, kisebb munkadarabok megmunkálásakor. A polcmodulok egyedi konfigurálhatóságának köszönhetően a PH Cell 800 teljes mértékben személyre szabható.

Utólag is könnyen bővíthető egy második polcmodullal

Két polccal felszerelt polcmodul esetén legfeljebb 800 mm magas munkadarabot lehet benne tárolni, míg a hárompolcos modul esetében a két alsó polcon legfeljebb 420 mm magas munkadarab tárolása kivitelezhető. A felső polcon pedig továbbra is legfeljebb 800 mm magas munkadarab tárolható. Az ügyfél egy polcmodulos PH Cell 800-at is telepíthet, szükség esetén pedig utólag bővítheti egy másodikkal. Az automatizálásra előkészített megmunkálóközpontokhoz könnyen lehet utólag is telepíteni a teljes palettakezelő rendszert.

A moduláris felépítésű PH Cell 800 akár 18 db Ø 800 mm-es alkatrészt vagy 30 db kisebb munkadarabot képes tárolni 400 × 400 mm méretű palettákon

Kiváló ergonómia és tartósság

A PH Cell család rendkívül megbízható és ergonomikus kezelhetőségével tűnik ki. Ezeket az előnyöket a PH Cell 800 fejlesztésekor is figyelembe vették. Az automatizálás tehát már alapkivitelben is forgatható állomást és különálló, érintőképernyős vezérlőt tartalmaz. A PH Cell 800 rendkívüli előnye a masszív konstrukció és az acélból készült, gépi paletták kezelése. Ezeket az évek óta megbízhatóan működő szorítókúpos megfogással lehet rögzíteni, és közvetlenül a gépasztal helyére lehet felszerelni. A termék legfontosabb jellemzője a tartósság és a folyamatbiztonság.

AMR 2000: A műhely átfogó automatizálása

A DMG MORI autonóm mobil robotjai (AMR) vezető nélküli szállítórendszerek, amelyek önállóan képesek mozogni a műhelyben, az emberekkel együttműködve. Az elrendezésüket szabadon lehet kialakítani, szükség esetén gyorsan át lehet alakítani az új gyártási igényeknek megfelelően. A WH-AMR-t munkadarabok mozgatására már sikeresen alkalmazzák. Az AMR-családot a paletták kezelésére szolgáló AGV típusok továbbfejlesztésével alakították ki. Ezek a típusok már önállóan és képesek felismerni és kikerülni az akadályokat. A DMG MORI a termékpalettáját az új AMR 2000-rel egészítette ki. „A moduláris platformot szerszámok, raklapok kezelésére fejlesztettük, a későbbiekben pedig fel fogjuk készíteni gépi paletták kezelésére is – mondta Cornelius Nöß. – Az AMR 2000 végzi például a forgácstároló kocsik cseréjét is.” Az autonóm szállítórendszer alapkivitelben legfeljebb 1 200 × 800 mm méretű raklapok mozgatását tudja elvégezni. A teherbírása 2 000 kg. A csúcssebessége 6 km/h, és álló helyzetben, fordulókör nélkül képes megfordulni.

Az AMR 2000 moduláris platformját raklapok, forgácstároló kocsik kezelésére fejlesztették

A DMG MORI az EMO-n mutatta be az AMR 2000-et, ahol a robot egy Robo2Go Maxszal felszerelt CTX gamma 2000 TC esztergát szolgált ki munkadarabokkal. A DMG MORI az AMR 2000 közreműködésével prezentálta az automatizált forgácseltávolítást is egy DMU 100 FD duoBLOCK-on. Az AMR 2000 szállította a forgácstároló kocsikat és a munkadarabok raklapjait egyaránt, egységes rendszerben. Egy rendszeren belül több AMR üzemeltetésére is van lehetőség. Ha az AMR 2000-et szerszámok szállítására és cseréjére is használják, az alapjárműre fel lehet szerelni egy kiegészítő modult a szerszámok szállításához.

Szintén egy AMR 2000 Tool Handling 30 segítségével került bemutatásra a szerszámkezelés is az EMO-n, méghozzá egy DMC 125 FD duoBLOCK-on. Ez a moduláris kiegészítő legfeljebb 24 szerszám tárolására alkalmas, akár Ø 280 mm átmérő és 650 mm hossz esetén, maximális teherbírása pedig 30 kg. SK50 és HSK-A 100 szerszámtartókhoz érhető el.

Autonóm szerszámszállításra felkészítve, legfeljebb 24 szerszám tárolására alkalmas – akár Ø 280 mm átmérő és 650 mm hossz esetén –, 30 kg maximális teherbírással

Rugalmas és megbízható működés a legszigorúbb biztonsági előírások betartása mellett

A DMG MORI összes autonóm mobil robotjának közös jellemzője, hogy mindegyik teljes mértékben önállóan képes közlekedni a műhelyben, úgy, hogy közben teljes mértékben együttműködnek az emberekkel. Ehhez fejlett manőverezési képességekre és minimális helyigényre van szükségük. Az AMR-ek bármilyen irányban képesek közlekedni, gyakorlatilag nincs szükségük fordulókörre. A navigálást a SIEMENS bevált SIMOVE technológiája végzi. Az automatizálási megoldás érzékelői és szkennerei segítségével az európai biztonsági előírásoknak megfelelően képes üzemelni a robot. Ha akadályt észlel, csökkenti a sebességet, szükség esetén azonnal meg tud állni vagy kikerüli az akadályt. Más DMG MORI automatizálási megoldásokhoz hasonlóan az AMR-t is a felhasználóbarát LPS 4 cellavezérlővel lehet vezérelni.

