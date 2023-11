Maximális biztonság a norelem új reteszelő termékeivel

A norelem bejelentette reteszelő termékei kínálatának bővítését, amelyek célja a gyártási környezet biztonságának növelése a csatlakozások jogosulatlan vagy véletlenszerű kinyitásának és lezárásának megakadályozásával. A rendkívül hatékony működésű új termékekből most a zárható golyósretesz-csapokat és ötágú csillagmarkolatokat mutatjuk be.

A zárható golyósretesz-csapok gyors és egyszerű megoldást jelentenek gépelemek biztonságos rögzítésére és csatlakoztatására, biztosítva, hogy a csatlakozások merevek és szorosak legyenek, és megakadályozzák a nem kívánt kinyitást. A hengerzárat kulccsal kinyitva a két golyót lazítjuk, így a csatlakoztatott elemek könnyen szétvehetők. A hengerzár kézi benyomása után a golyók szilárdan rögzítik a csatlakozást, és csak a kulccsal lehet újra kinyitni.

A zárható golyósretesz-csapok rovátkolt markolattal, akár teljesen rozsdamentes acél kivitelben, vagy rovátkolt markolattal kengyellel is kaphatók. Ezen kívül lehetőség van hőre lágyuló műanyagból készült gomba-, vagy T-alakú markolat választására is. A csapok 5-16 mm átmérő-, valamint 10-80 mm hossztartományban választhatók, így a felhasználók minden projekthez a legmegfelelőbb méretet választhatják ki.

A golyósretesz-csapokon kívül a zárható ötágú csillagmarkolatok is hatásos funkcionalitással rendelkeznek. A csavarkötések nem kívánt kilazulásának megakadályozására tervezett markolatok az alkalmazások széles körében használhatók a berendezésgyártástól, a csomagolóiparon át a célgép- és szerszámgyártásig. Még az olyan időtöltések, mint a kempingezés is rengeteg felhasználási lehetőséget kínál, mert kiválóan megfelelnek az expedíciós lakóautók homokvetőinek, vagy autos kerékpártartókon a kerékpárok rögzítésére is.

A markolatok kiváló minőségű hőre lágyuló műanyagból készülnek, kékre passzivált acél alkatrészekkel és cink présöntvény zárhengerekkel, aminek köszönthetően ellenállnak a környezeti korróziónak. A markolatok a záróhengeren keresztül pozitív kapcsolatot hoznak létre a markolat és a menet között, ami biztosítja, hogy a markolat ne tudja elfordítani a menetet, hatékonyan megakadályozva a menetes csatlakozás illetéktelen megnyitását. A kulcs nyitott és zárt helyzetben is eltávolítható, így egyszerűen használható.

A zárható ötágú csillagmarkolatok belső és külső menettel kaphatók M8 és M10 méretben. A belső menetes változathoz M6 méret is választható. A külső menetek mind 20 mm hosszúak, és egyedi igényre egyedi változatok is gyárthatók különböző zárral vagy menetopcióval. Mind a golyósretesz-csapokat, mind az ötágú csillagmarkolatokat két kulccsal szállítjuk. A zárható ötágú csillagmarkolatok egykulcsos rendszerűek, így egyetlen kulccsal több fogantyú is működtethető, ami leegyszerűsíti a napi használatot.

Ezeken a kiemelt termékeken túl norelem reteszelhető termékpalettájában forgóreteszek is szerepelnek. Ezek a reteszek ideálisak a kapcsolószekrények jogosulatlan kinyitás elleni védelmére.

A reteszelő termékek kibővített kínálatával norelem fokozott biztonságot nyújt különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokban, tovább erősítve elkötelezettségét ügyfelei sokrétű igényeinek kielégítése iránt.

