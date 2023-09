Machining Transformation (MX): Átfogó szemlélettel közelítjük meg a gyártástechnológiát

Minden vállalat számára kihívást jelent, hogy a gyártást még hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tegye. A DMG MORI az ügyfeleit ebben a Machining Transformation-nel (MX) támogatja. Az új koncepciót az EMO-n fogják bemutatni. Négy alappillérre épül: a folyamatintegráció, az automatizálás, a Digital Transformation (DX) és a Green Transformation (GX) kombinálásával támogatja a korszerű és fenntartható gyártást.

A megmunkálásban már ismert műveletek és szerszámok folyamatosan fejlődnek, miközben a digitális értékteremtő hálózatokban az integrált rendszerekkel használt új technológiák is előtérbe kerülnek. A klímaváltozás miatt felmerülő kihívások miatt pedig meg kell tenni a szükséges lépéseket. Erre válaszul alkotta meg a DMG MORI a Machining Transformation (MX) keretrendszerét. A folyamatintegráció, az automatizálás és a digitalizálás optimális együttműködésével támogatják az ügyfeleiket, hogy a lehető legjobban ki tudják aknázni a fenntarthatóságban és az innovatív növekedésben rejlő lehetőségeket. Ezt, azaz a jövő gyártórendszerét fogják bemutatni az EMO-n.

A Machining Transformation (MX) négy alappillérét felhasználva ad választ a DMG MORI az egyre gyorsabb, egyre hatékonyabb és fenntarthatóbb gyártás jelentette kihívásokra

A folyamatintegrációval hatékonyabb a gyártás

A folyamatintegrációnak és a hozzá kapcsolódó teljes megmunkálásnak köszönhetően a szerszámgépek képességeit teljes mértékben ki lehet aknázni. Korábban az összetett munkadarabok készremunkálásához több szerszámgépre volt szükség, napjainkra a korszerű, szimultán 5-tengelyes megmunkálóközpontok vagy a 6 oldalas, teljes megmunkálásra képes eszterga-maróközpontok a legtöbb műveletet egy felfogásból képesek elvégezni. A DMG MORI technológiai ciklusaival például a köszörülést vagy a fogazást is integrálni lehet a folyamatokba. Nagy előnye, hogy így kevesebb szerszámgépet kell használni, a gyártóüzemet jobban ki lehet használni, és a gyártást csökkentett létszámú személyzet is képes felügyelni. A megmunkálási pontosság is javul, hiszen nincs szükség több felfogásra (és így bázisváltásra) és a folyamat közbeni méréssel a pontosságot is állandó szinten lehet tartani.

Nagyobb termelékenység és pontosság az átfogó automatizálási megoldásoknak köszönhetően

A Machining Transformation (MX) egyik alappillére, az automatizálás a DMG MORI átfogó és rugalmas automatizálási megoldásainak széleskörű palettáját öleli fel. Hosszútávon az ügyfelek forradalmasíthatják a gyártásukat az automatizálással. Egyrészt a termelékenység növelésével a szerszámgépek kihasználtsága is javul, még a gépkezelő nélküli műszakokban is. Másrészt az automatizált gyártásnak köszönhetően a munkadarabok minősége állandó lesz. Az így felszabaduló munkatársakat komolyabb tudást igénylő feladatokra lehet átcsoportosítani, mint például programozásra vagy minőségbiztosításra. A modern automatizálási megoldások, mint például a PH Cell 800 és az AMR 2000 maximális rugalmasságot biztosít az ügyfelek számára. Mindkét, nagymértékben moduláris rendszert az EMO-n fogják bemutatni.

58 automatizálási megoldás 14 termékcsaládban: a DMG MORI termékpalettája az integrált munkadarab- és palettakezelő rendszerekkel felszerelt szerszámgépektől az automatikus szerszámellátásig és a vezető nélküli szállítójárművekig terjed

Tegyen szert lépéselőnyre a konkurenciával szemben a Digital Transformation (DX) segítségével

A hardverek mellett a Machining Transformation (MX)-höz tartozik az intelligens digitalizálás is. A mesterséges intelligencia, az Internet-of-Things, a Big Data és a Digital Twin csak a jéghegy csúcsa, amelynek komoly hatása lesz a megmunkálási folyamatláncra. Az intelligens szerszámgépek, digitális termékek és szolgáltatások végpontok közötti hálózatba kapcsolásával és kölcsönhatásával egymásra a DMG MORI egyedülálló átjárhatóságot biztosít az adatok számára teljes műhelyszinten, mindezt a Machining Transformation (MX) részeként. Ez az alapja a tudásalapú döntések meghozatalának, és lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, új üzleti modelleket alkossanak. Ennek köszönhetően hosszútávon lépéselőnyre tehetnek szert a konkurenciával szemben.

Digitális tervezési megoldásaival a DMG MORI optimalizálja a gyártás elindítását az ügyfelei számára. Az egyszerűsített megjelenítéssel és az elrendezési terv optimalizálásával a teljes gyártási folyamatot lehet szimulálni, az összes műveletelemet és kölcsönhatást is beleértve

A Green Transformation (GX) a fenntarthatósági célok elérését támogatja

A Green Transformation (GX) nagyrészt az első három alappillér hatásfokának javítását jelenti. Ez egy járható út a klímavédelmi célok elérésére és az emelkedő energiaköltségek kompenzálására. A fő alapelv a jól ismert DMG MORI GREEN ECONOMY egy átfogó megközelítést jelent: klímasemlegesen gyártott, csúcstechnológiájú szerszámgépeket (GREENMACHINE), hatékony energiafelhasználású gyártási műveleteket (GREENMODE) és műszaki együttműködést az OEM gyártókkal a fenntartható árutermelés érdekében (GREENTECH). A GREENMODE 13 pontos terven alapul (beleértve az üzleti haszon optimalizálót is), amely úttörő technológiákat és innovatív megoldásokat tartalmaz, hogy a szerszámgépek energiafelhasználása akár 30 százalékkal csökkenjen. A DMG MORI ezeket az intézkedéseket az EMO-n a GREENMODE PROMÓCIÓS TERÜLETEN, egyszerre több szerszámgépen fogja bemutatni.

A GREENTECH területen azokat a mintadarabokat is meg lehet tekinteni (például egy vízerőmű turbinakereke vagy energiatároló rendszer tüzelőanyagcelláinak kétpólusú lemezei), amelyek az alapelvek betartásával készültek.

GREENMODE: A DMG MORI kidolgozott egy 13 pontos tervet, (beleértve az üzleti haszon optimalizálót is) amely innovatív hardveres és szoftveres eszközöket használ fel, hogy az összes üzemmódban javítsa a hatékonyságot

A megmunkálási iparág új korszaka

A Machining Transformation (MX) a DMG MORI ügyfelei számára úttörő irányelv, amely a megmunkálás jövőjét jelöli ki. A vállalkozások sikeréhez a DMG MORI megalkotta a tökéletes keretrendszert a folyamatintegrációval, az automatizálással, a Digital Transformation-nel (DX) és a Green Transformation-nel (GX). A hatékony gyártással, az automatizált folyamatokkal, a digitális hálózatba kapcsolással, és a gazdasági fenntarthatósággal egy logikus egységet alkot, ugyanakkor a társadalmi felelősségvállalást is célul tűzi ki. Ez azért van, mert a Machining Transformation (MX) lényege a folyamatos tanulás, a tapasztalatcsere és a továbbfejlesztés. Ez a megközelítés a munkatársakat is bevonja a folyamatba és a tehetséggondozást is elősegíti.

