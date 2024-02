Lézeres hegesztés – nem a jövő, hanem a jelen technológiája!

Nagy sebességének, reprodukálhatóságának, valamint a kis hőbevitelnek köszönhetően a lézersugaras hegesztés vált napjaink egyik legnépszerűbb anyagegyesítő eljárásává

A MaxPhotonics új generációs léghűtéses, fiber lézer hegesztőgépei könnyűek, kis méretűek, hordozhatóak, rugalmasan használhatóak, egyszerűen kezelhetőek. Sokféle típusú anyag hegesztésére, minőségi és egyenletes hegesztési varrat készítésére alkalmasak.

Lézersugaras hegesztésnél a felületre nem hat közvetlen mechanikai terhelés, az energiabevitel ugyanis kontakt nélküli. A lézersugárnyaláb koncentrált, ezért rendkívül gyorsan és kis területen történik a beolvasztás. Ennek köszönhetően szinte semmilyen deformáció nem lép fel az alapanyagban, minden adott tehát a kiváló minőségű hegesztési varrat elkészítéséhez. A rendkívül pontosan szabályozható eljárás ezenkívül nem okoz elszíneződést az alapanyag nagyobb felületén.

A fiber lézer a lézeres vágásoknál tapasztalható térhódítását némi késéssel a hegesztéstechnika világa is lekövette. Bár a „jó öreg” CO 2 -lézer nem tűnt el, napjaink hegesztési eljárásaiban már egyre gyakrabban a fiber lézert alkalmazzák. A CO 2 -hegesztőlézerek ugyanis magasabb hőterhelésnek teszik ki az anyagot, ami egyértelműen nemkívánt hatás az eljárás során. A minőségi követelmények növekedése miatt egyre több alkalmazásban számít elvárásnak a precíz munkavégzés, nem beszélve a gyorsaságról, az energiatakarékosságról és a darabköltségek csökkentéséről. Ezeknek az elvárásoknak egyre több helyen csak folyamatos hullámú fiber lézerrel lehet megfelelni, amivel a nehezebben kezelhető vagy erősen fényvisszaverő anyagok és ötvözetek, illetve a vegyes kötések (különböző olvadáspontú anyagok) megmunkálása és a kopórétegek felhegesztése sem jelenthet gondot. Kisebb energiabevitel mellett sokkal koncentráltabb lézersugár nagyobb dinamikát eredményez, a rendszer kialakítása pedig lényegesen egyszerűbb.

Hagyományos hegesztési eljárások Kézi lézerhegesztés Hegesztési sebesség Átlagos Akár 4× gyorsabb, mint a TIG (AWI) Hegesztési minőség Függ a felhasználói tapasztalattól. A hegesztési varratok durvák, szabálytalanok lehetnek, így utómunkát, köszörülést igényelnek. Egyenletes, kiváló minőségű eredmény. Esztétikus, szabályos hegesztési varratok, mély beolvadás, nagy szilárdság. Nincs szükség tisztításra, utókezelésre. Tanulhatóság Nehéz elsajátítani Kevesebb mint egy óra alatt elsajátítható alapok, 1-2 hét alatt kitanulható Hőhatást érintő terület Nagy Kicsi Anyagtorzulás és deformáció Nagymértékű vetemedés Nagyon alacsony, elhanyagolható Hegesztési varrat Porozitás, konzisztencia hiánya Egységes, konzisztens Energiafelhasználás Magas Alacsony, akár 80%-os áramköltség-csökkenés Fogyóeszközök Nagymértékű hegesztőhuzal-felhasználás Előtolórendszer által szabályozott kisebb mértékű huzalfelhasználás

Könnyen megtanulható, egyszerűen kezelhető gépek kiváló teljesítménnyel!

A MaxPhotonics új generációs, léghűtéses, fiber lézer hegesztőgépei pontos lézervezérlő rendszerrel, stabil sugárminőséggel, 350 – 1 500 W lézerteljesítménnyel rendelkeznek. Az egyetlen olyan kézi lézeres hegesztő, amely 20 μm-es fiberszálat alkalmaz. Ez az innovatív funkció, amely szabadalmaztatott technológia, a többi lézerhegesztőtől eltérően sokkal nagyobb energiasűrűségű lézersugarat és az anyagon gyorsabban beolvadó foltméretet hoz létre. A 20 μm-es fiberszál kisebb területre koncentrálja az energiát, ami gyorsabb hőbeviteli sebességet eredményez azonos teljesítményszint mellett. Így ez a technológia lehetővé teszi a mély hegesztési behatolást, 1 500 W-on akár 6,5 mm-t is elérő képességekkel, növelve az MA1 sorozat sokoldalúságát és a feldolgozható anyagminőségeket, például rozsdamentes acél, horganyzott acél, lágyacél, alumínium, nikkelötvözetek, titán, réz. Ezen anyagok nagy sebességű hegesztésére alkalmasak az MA1 típusú gépek, minimális hegesztőhuzal-felhasználással vagy akár anélkül, így nagy szilárdságú, tökéletes varrat jön létre. A lézerteljesítmény élettartama közel 100 000 óra.

MA-1-65 lézeres hegesztőgépek

A mindenféle típusú és vastagságú anyaghoz beépített gyári beállításokkal rendelkező MaxPhotonics MA1 készülékeket könnyű, hordozható kialakítás jellemzi. A hegesztőgépek súlya a különböző hegesztési teljesítmények szerint 25–39 kg-os tartományban mozog. A gép térfogata kevesebb mint 0,1 m3, így különféle mobil hegesztési, helyszíni munkakörnyezethez alkalmas.

Az MA1 szériával erős, esztétikus hegesztési varratok készíthetők, melyek nem igényelnek utólagos kezelést

Az Optimum Hungária Kft. kínálatában elérhető MA-1-65, MA-1-45 és a MA-1-35 lézeres hegesztőgépek felhasználói vékony lemezek esetében az AWI hegesztőgépekhez képest akár háromszoros hegesztési termelékenységnövekedésről számoltak be.

Kompakt, hordozható kialakítás, intelligens operációs rendszer

A tökéletes optikai kialakítás és a QCS kimeneti fej tökéletesen illeszkedik, így magas az átviteli hatékonyság, minimális az optikai veszteség, és így alacsonyan tartható a mindössze 680 gramm súlyú pisztoly melegedése. Az ergonomikus kialakítású hegesztőpisztoly kényelmesen fogható és könnyen kezelhető. Ezenkívül a hegesztőpisztoly beépített automata, lézersugarat körkörösen mozgató funkcióval rendelkezik, ami a pontos fókusztávolságot tartva 1–4 mm vagy 1–6 mm felületen képes a lézersugarat szétszórva az ott lévő anyagot olvasztani.

A mindössze 680 gramm súlyú hegesztőpisztoly kényelmesen fogható és könnyen kezelhető

A hegesztőgép operációs rendszere 32 előre beállított folyamatparaméter-adattal támogatja a felhasználói hegesztési paraméterek gyors előhívását, továbbá a felhasználók elmenthetnek szintén 32 programot, az általuk jellemzően használt anyagokhoz kialakított saját technológiát, így gyorsan kiválaszthatják a szükséges paramétereket.

Miért a Maxphotonics?

A 2004-ben alapított Maxphotonics Kína vezető lézergyártója, évi 200 000 darabos gyártási kapacitással. A kulcsfontosságú optikai alkatrészek több mint 90%-át házon belül fejleszti és gyártja. Az ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkező Maxphotonics gyártási folyamatai megfelelnek a globálisan elismert minőségi szabványoknak.

Az európai szolgáltatási központ Münchentől 20 km-re nyugatra található, ahol alkalmazástechnikai labor, oktatási és szervizközpont, valamint raktárbázis is áll az európai felhasználók rendelkezésére.

