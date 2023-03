Levegőgazdálkodás és energiahatékonyság az SMC-vel

Az SMC, mint vezető ipari automatizálási és IIoT-specialista, a gépek CO2-kibocsátás-csökkentésének és az energiafogyasztás mérséklésének igényét a legújabb innovációjával, az AMS20/30/40/60 sorozatú sűrítettlevegő-menedzsment rendszerrel kezeli

A forradalmian új levegőmenedzsment-egységnek az alkalmazásával bármely vállalat, amely pneumatikus folyamatokat alkalmaz, akár 62%-os csökkentést érhet el a sűrített levegő fogyasztásában, ami mind a környezet, mind a nyereségesség szempontjából előnyös.

Levegőgazdálkodás és energiaoptimalizálás

A világ fenntarthatósági szempontból a zöldebb gazdaság felé orientálódik, ezért az SMC mindent megtesz, hogy optimalizálja megoldásainak működését és energiateljesítményét. Így jött létre az AMS termékcsalád, hogy a fejlesztéssel tovább haladjunk ezen irányelvek mentén a pneumatikusan működtetett gépek esetében is.

Egy adott alkalmazás optimalizálásának alapvető kiindulópontja a rendszer követelményeinek megfelelő meghatározása, mint a szükséges nyomások és térfogatáramok. A kiszámított adatok segítségével kiválaszthatjuk az ideális pneumatikus építőelemeket, amelyek biztosítani tudják az energiatakarékos berendezés üzemeltetéséhez szükséges paramétereket. Azért is fontos ezeknek az értékeknek a tisztázása, mert ha csökkentett nyomással is tudjuk biztosítani a megfelelő értékeket, akkor nem kell a teljes rendszernyomással megtáplálni azt. A nagyobb nyomás előállítása több energiát igényel, ami a költségeket is növeli. Másik oldalról pedig a felesleges levegőfelhasználás vagy -szivárgás jelentős veszteségeket okoz. Az AMS egység használatával ezen költségek jelentősen csökkenthetőek.

SMC ASR-ASQ energiatakarékos fojtó-visszacsapó szelepe

Az SMC termékkínálatában már régóta elérhetők olyan megoldások, amelyek energiahatékony működést tesznek lehetővé. A levegőtakarékos fojtó-visszacsapó szelep csatlakozónk például automatikusan csökkenti a munkahenger nem dolgozó löketének nyomását. Ha a munkaütem 6 bar nyomáson üzemel, attól még a visszatérő ütemnek nem feltétlenül kell ugyanezen a nyomáson üzemelnie. Gyakran elég sokkal alacsonyabb üzemi tartomány, a visszatérési ütemnek például 2,0 bar. Ez jellemzően akár 25%-os megtakarítást is eredményezhet adott munkahenger által fogyasztott energiából. Ha pedig az egész rendszer fogyasztása csökkenthető, akkor a beruházás gyorsabban térülhet meg. Ezeket az intézkedéseket azonban nem minden esetben lehet alkalmazni.

Az SMC új levegőkezelő rendszerének (AMS20/30/40/60 sorozat) használatával akár 62%-os energiamegtakarítás is elérhető. Ez az új rendszer felügyeli és kezeli az egyes gépekbe juttatott táplevegő nyomását, térfogatáramát, és méri annak hőmérsékletét. Ez az új eszköz a gépek levegőbetáplálási oldalán helyezkedik el, és bármely meglévő rendszerre utólagosan is felszerelhető.

Amikor a gép nem termel, az AMS rendszer teljesen lezárt vagy készenléti üzemmódba helyezi a gépet, hozzájárulva az energiapazarlás csökkentéséhez. A gépben lévő sűrített levegő áramlásának folyamatos ellenőrzése révén az AMS rendszer minimalizálja a felesleges fogyasztást. Amikor a gépben érzékelt sűrítettlevegő-áramlás a működési tartomány alá csökken egy előre beállított idő elteltével, az AMS rendszer szabályzója automatikusan csökkenti a nyomást, és lehetővé teszi, hogy a rendszer nyomása magától az előre beállított minimumra, vagy 0 barra csökkenjen.

Az SMC AMS rendszere három fő elemből áll: egy elektropneumatikus vagy mechanikus nyomásszabályzóból, egy elzárószelepből és egy management hubból. A szabályzót és az elzárószelepet a hub egység vezérli, amely tartalmazza az áramlás-, nyomás- és hőmérséklet-érzékelőket.

Az AMS kompatibilis az SMC vezeték nélküli rendszerével is. Egyetlen AMS20/30/40/60 hub használatával az ügyfelek akár 10 távoli egységet is csatlakoztathatnak, legfeljebb 100 m-es kommunikációs távolsággal, kommunikációs kábel nélkül.

SMC AMS kommunikációs lánca

Az AMS egység beépített OPC UA adatkommunikációs képességgel rendelkezik, amely az Ipar 4.0 ajánlott kommunikációs protokollja. Profinet és Ethernet I/P csatlakozással is elérhető, így az SMC új sorozata használható az adatok feltöltésére, IIoT-elemzés és trendkövetés céljára. A mai modern világban az adat a legfontosabb, így minél több információval rendelkezünk a rendszerünkről, annál könnyebbé válik annak energiateljesítményének optimalizálása.

A gép nyomásának, térfogatáramának és fogyasztásának nyomon követése megkönnyíti a berendezés költségeinek összehasonlítását, és ha a tendencia rossz irányba halad, a kezelőket gyorsan figyelmeztetni lehet a szivárgások vagy más karbantartási problémák megoldására, mielőtt azok a gép vagy a gyártósor leállását okoznák.

A siker végső kulcsa azonban az alkalmazás megértése. Pontosan tudnunk kell, hogy mit kell a berendezésnek tennie, és milyen működési környezetre van szükség. Csak akkor lehet egy működtető elemről döntést hozni, ha az alkalmazási követelményeket teljes mértékben megértettük.

Az új sűrítettlevegő-menedzsment rendszer telepítése és használata egyszerű, akár új telepítésnél, akár utólagos felszerelésnél. Az AMS egységeink a hagyományos pneumatikus automatizálási rendszereket hatékony, fejlett, optimalizálható, Ipar 4.0-nak megfelelő gyártóüzemekké alakítják át, ami elengedhetetlenül szükségessé válik azok számára, akik globálisan versenyképesek szeretnének maradni.

