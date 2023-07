Kicsiny a béka, de nagy a szája

Nagy teljesítményű CM-1 maró gyártáshoz és prototípusok előállításához

Címkék: forgácsolás Haas CNC megmunkálás öttengelyes megmunkálás

A kompakt, precíziós CM-1 öttengelyes megmunkálóközpont a függőleges megmunkálóközpontokra jellemző képességek teljes tárházát nyújtja mindössze 1 400 × 1 900 mm alapterületen. Ultrakompakt kialakítása megtévesztő lehet, a CM-1 ugyanis teljes körű gyártási feladatokkal képes megbirkózni, ezenkívül a kis méretű, bonyolult részek vágásához is tökéletes. A TRT70 kéttengelyes billenő forgóasztallal kiegészítve egy sokoldalú öttengelyes megoldást kapunk kisebb munkadarabok számára.

Nagy pontosságú gép gyártáshoz és prototípus előállításához

A kis méretű alkatrészeken lévő apró lyukak, az elvárt extrém pontosság és a finom felületkezelés nehézkesnek bizonyulhat egy nagy méretű szerszámgép számára. A CM-1 Compact Mill egy kis helyigényű, nagy pontosságú marógép 2D és 3D alkatrészek gyártására, valamint prototípus-készítésre. A gép alapkivitelben 30 000 min–1 fordulatszámú orsóval és 20 férőhelyes szerszámcserélővel rendelkezik.

CM-1 kompakt öttengelyes megmunkálóközpont

A CM-1 jellemző felhasználási területei a kommunikációs, repülőgépipari, orvosi és fogászati iparágak. Legyen szó térd- vagy csípőprotézisekről, a csontokban alkalmazott csavarokról vagy akár fogászati implantátumokról, az érintett gyártóknak olyan dinamikus gépekre van szükségük, amelyekkel pontosan végezhető el a kemény anyagokból készült, kicsi és bonyolult geometriájú alkatrészek forgácsolása. Az orvostechnikai eszközök sokszor különleges anyagokból (például titánból vagy kobalt-króm ötvözetből) is készülhetnek, amik nagy teljesítményű, dinamikus gépeket feltételeznek. Az ún. „OfficeMill” továbbfejlesztett modelljének számító CM-1 géppel akár szimultán 5 tengelyes forgácsolással is lehetséges a kis méretű alkatrészek hatékony, nagy pontosságú megmunkálása.

CM-1 – Műszaki adatok

Mozgástartomány 305 × 254 × 356 mm (X/Y/Z) Orsó max. teljesítmény 5,0 LE / 3,7 kW Orsó max. fordulatszám 30 000 min–1 Orsó max. nyomaték 10,8 Nm 3 000 rpm-en Asztal hossz × szélesség 572 × 254 mm Szerszámváltó kapacitás / típus 20 db / karusszel Max. szerszámátmérő (teljes) 58 mm Max. szerszámsúly 2,3 kg Max. forgácsolási előtolási sebesség 12,7 m/perc Gyorsjáratok az X / Y / Z tengelyeken 19,2 m/perc Hűtőközeg-kapacitás 49 l

Teljes felszereltség ultrakompakt kivitelben

A CM-1 maró alapfelszereltségként egy 30 000 fordulatszámú, ISO 20-as kúpú orsóval rendelkezik. Az olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy felületi fordulatszámot és nagyon kis szerszámokat igényelnek, opcionálisan egy 50 000 min–1 orsó is rendelkezésre áll. De ha egy szerszámgép termelékenységét szeretnénk maximalizálni, akkor rendkívül fontos a beállítási idő lerövidítése is. A mérőtapintó révén a gépet néhány gombnyomással, percek alatt be lehet állítani.

A CM-1 36 zsebes szerszámváltó opciója nemcsak a gép szerszámkapacitását növeli, hanem jelentősen javítja a gép burkolatát is. Miközben ugyanis a burkolat szélesebb lesz, hogy a nagyobb szerszámkarusszel elférjen, a megnövelt szélesség lehetővé teszi az ajtó konfigurációjának optimalizálását is. Az ajtót így belülre lehet szerelni, és széles ív helyett csúsztatva nyitni. A gépkezelői komfort további növelése érdekében a burkolat elejére a szabványos szerszámállvány és munkaasztal is felszerelhető.

www.HaasCNC.com