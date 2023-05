Kiállítás a kiállításon belül

A lézeres vágástól a precíziós köszörülésen át a robotizált lézeres hegesztésig a fémmegmunkálás szinte minden területét bemutatja az Optimum Hungária Kft. az Ipar Napjai kiállításon

Címkék: Automotive Hungary AXILE Bodor Laser EMCO forgácsolás Ipar Napjai 2023 lemezmegmunkálás Optimum

Az Optimum Hungária Kft. a szerteágazó gépkínálatából idén több szeletet is bemutat az Ipar Napjai látogatóinak, ezáltal a fémmegmunkálás szinte minden válfaja (lemezmegmunkálás, forgácsolás, köszörülés) megtekinthető lesz a standon – szinte külön kiállítást alkotva a kiállításon belül.

Átfogó lemezmegmunkálási arzenál

Bodor Laser P3 palettacserélős síklézer

Az 5–40 kW vágóteljesítménnyel elérhető lézervágó gépek új P-sorozatába tartozó négy gépmodell speciális kialakítású fiber lézerfejei gyorsabb szénacél-oxigénvágást, gazdaságosabb és jobb minőségű szénacélgyorsvágást, illetve alacsony nitrogénnyomású rozsdamentesacél-vágást tesznek lehetővé. „Eredetileg egy lemeztároló toronnyal automatizált síklézert hoztunk volna a kiállításra, de az ügyfélkörünkben egyelőre kevesen érdeklődnek a teljes körű automatizálás iránt, ezért maradtunk egy egyszerűbb, palettacserélős automatikánál” – jelentette ki Werderitsch Gábor, az Optimum Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

A P-sorozat számít a magyar ügyfelek kedvencének. A kiállított P3 síklézer termelékenységét nagyban növeli a 12 kW-os MAX fiber lézerforrás, valamint a vékony lemezek vágási sebességét gyorsító LaserScan funkció. A világ első LaserScan lézervágó gépe új kategóriát teremt az iparágban, és egyben új mércét állít fel a lézersugárpálya programozásában. A másodpercenkénti 200-szori nagyfrekvenciás scan funkció révén egy méter vágás alatt a sugárnyaláb útja akár 30 métert is lefed. A hurkokból álló lineáris mozgásvezérlésnek és a több mint 1 000 szabadalmaztatott algoritmusnak köszönhetően 20–30 százalékkal gyorsabb vágási sebesség érhető el.

A P-sorozatú lézeres vágógépek számítanak a magyar ügyfelek kedvencének

Fontos megjegyezni, hogy ez a berendezés már a Bodor Laser gépek harmadik generációját képviseli, a gyártó ugyanis olyan gyorsan fejleszti és modernizálja a választékát, amit korábban csak a mobiltelefon-iparban láttunk. Növelték a gyorsulást és az elérhető maximális sebességet. A továbbfejlesztett vezérlőrendszer alkalmazásával pedig a fúvókák automatikusan – akár 35 mp alatt – cserélhetők a különböző anyagok és anyagvastagságok szerint, ami rendkívüli időmegtakarítást eredményez.

Bodor Laser I7 egypalettás lézeres vágógép

„A standunkon szintén helyet kapó i7 precíziós síklézer legfőbb jellegzetessége az elképesztően kompakt kialakítása: a 3 000 × 1 500 mm-es lemezméret körül szélességben 300-300, hosszban alig 500-500 mm-rel nagyobb helyet igényel a teljes berendezés. – mondta Werderitsch Gábor. – Termelékenysége ennek megfelelően nem a legnagyobb, de ahol nincs tömeggyártás, ellenben korlátozott a hely, oda ideális választás a 3–6 kW lézerforrással felszerelhető i7 fiber lézeres vágógép.”

Az i7 precíziós síklézer zárt munkatere növeli a kezelési biztonságot, a burkolat védőüvege megóvja a gép kezelőjét a lézersugárzástól. A füst- és porszűrő rendszer a működtetést környezetkímélőbbé teszi, így a kezelő tiszta és egészséges környezetben végezheti a vágási műveleteket. A speciális kialakítású hegesztett gépágy jól ellenáll a magas hőterhelés okozta deformációnak. A magas termikus stabilitás csökkenti a gép működés közbeni elhasználódását, hosszú távon megőrizve annak pontosságát.

Bodor Laser K3 csővágó lézergép

Harmadikként a K3 csővágó lézergép lesz megtekinthető a standon, ami az automatizálási lehetőségek szűkössége miatt a belépő szintet képviseli a csőmegmunkálásban. A Bodor K-sorozatú csőlézervágó ezzel együtt ideális szénacél, rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz és ötvözött fém anyagok vágására. A K3 modell akár 350 mm átmérőjű és 9 méter hosszú csövek, idomacélok és zártszelvények megmunkálására, az alapkivitelben 3 kW erősségű lézerforrás pedig 15-16 mm falvastagságú munkadarabok vágására is képes.

Budapestre jön a TIMTOS egyik újdonsága

A Bodor Laser gépválasztékot felvonultató stand mellett kap helyet az Optimum standja, ahol többek között a legkorszerűbb 3. generációs EMCO eszterga várja majd az érdeklődőket. A gép munkaterébe a félkész (már darabolt, rúdjellegű) előgyártmányokat egy robot adagolja be, majd megmunkálás után veszi ki onnan. A klasszikus gépkiszolgálás egyik érdekessége, hogy az Optimum kínálatában a robotizálás szinte plug-and-play megoldásként érhető el, másrészt a szenzoros biztonsági rendszernek köszönhetően a robot körül nem lesz szükség kerítésekre, elzárt munkatérre.

A standon megtalálható lesz a márciusi TIMTOS kiállításon debütált OCA3235H200 univerzális CNC-csúcsköszörűgép is. A Palmary tipikusan a nagy méretű és tömegű munkadarabok köszörülésére kifejlesztett sorozatának legkisebb tagjának számító OCA3235H200 350 mm-es csúcstávval rendelkezik, ennek ellenére akár 200 mm széles korongot képes kezelni különféle formákra felszabályozva, így számos tengelyforma beszúró csúcsköszörülésére képes kis- és nagyszériás termelésben egyaránt. A szerkezet egy darabból, minőségi Meehanite® szürke öntvényből készül a maximális stabilitás érdekében, a szerkezet ennek is köszönhetően egy nagy teherbírású palástköszörű stabilitásával vetekszik. A teljesen zárt burkolat folyamatosan megvédi a munkakörnyezet tisztaságát a nagy sebességű köszörülési folyamat közben keletkező portól és olajködtől. A kiállításon automatizált adagolással és köszörülés közbeni aktív mérőrendszerrel lesz látható.

Az OCA3235H200 univerzális CNC-csúcsköszörűgép idén mutatkozik be a magyar fémipar előtt

Az Optimum-standon egy Ø600 mm-es körasztallal rendelkező öttengelyes megmunkálógép, valamint egy tömbszikraforgácsoló, egy hattengelyes élhajlító, illetve két-három lézeres hegesztőgép is helyet kapnak majd – ez utóbbiak a piacon megszokott árszinthez képest kiemelkedően kedvező áron elérhetők az Optimum kínálatában. A lézerforrások gyártói árszintje ugyanis olyan méretben esett az elmúlt években, hogy még hűtőrendszerrel, pisztollyal (gyakorlottabbak számára akár robottal) stb. is teljes mértékben megfizethető automatizált megoldássá váltak a legkisebb fémipari gyártó cégek számára is.

Nem maradt kifogás: ezért a választékért sok cég eddig külföldre utazott, most pedig négy nap erejéig helybe jön! Ezt annak is érdemes végignéznie, aki pillanatnyilag nem tervez gépberuházást, mert a technológiai előrelépések és az árszintek megismerése minden későbbi beruházási döntést megkönnyít majd.

Találkozzunk 2023. május 16–19. között az Ipar Napjai kiállítás A pavilonjának 204C, 204C2 és 204C3 standjain!

www.bodorlaser.hu

www.axile.hu

www.emco-world.com

www.palmary.com

www.optimum-hungaria.hu