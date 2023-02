Kettőt egy csapásra… és még többet!

Agathon Vezetőrendszer Plus – kompakt újdonság fröccsszerszámokba

Címkék: EVOLT Kft. fröccsöntés fröccsöntő fröccsöntőszerszám műanyagfröccsöntés műanyaggyártás műanyagipar szerszám szerszámgyártás szerszámtechnika vezetőrendszer

A komplex elektromechanikus csatlakozómegoldásokat gyártó német STOCKO CONTACT a svájci Standard Parts új Agathon Vezetőrendszer Plus kombinált vezető- és központosító rendszerét választotta.

Az eredetileg a huszadik század elején gombgyárként alapított, akkoriban Stock & Co. néven ismert cég először olyan fémárukra specializálódott, mint az üreges szegecsek, a préskötések, majd később a forrasztócímkék. A vállalatnak mindig lépést kellett tartania a kor követelményeivel. A mai STOCKO CONTACT felé vezető út további mérföldkövei közé tartoztak a műanyag termékek, például a fóliatekercsek vagy diakeretek gyártása. A mindkét anyagterületen szerzett gyártási tapasztalatok az elektromos technológiákat jelölték ki egyértelmű irányvonalnak.

Az 1990-es évek végén megalakult a STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG jelenleg öt németországi, franciaországi, csehországi és kínai üzemből szállít elektromechanikus alkatrészeket és csatlakozómegoldásokat elsősorban a háztartásigép-gyártás, a fűtéstechnika, az általános ipar és az autóipar számára.

A komplex elektromechanikus csatlakozómegoldásokat gyártó német STOCKO CONTACT az új Agathon Vezetőrendszer Plust választotta

A sajtoló- és fröccsöntő cég specialitásai közé jelenleg az eltolásos szigetelésű, krimpelt vagy forrasztott csatlakozórendszerek tartoznak. A 4 250 m2-es hellenthali gyártóterületen naponta körülbelül 2,7 millió darab, 0,1–16 gramm tömegű egyedi alkatrész készül el, összesen körülbelül 80 fröccsöntő gép és körülbelül 350 fröccsszerszám segítségével. Naponta közel 6 tonna, főleg PA, PC, PBT és POM nyersanyagot dolgoznak fel erősített és erősítetlen változatban. A fém érintkezőket lebélyegzik, és vagy végső összeszereléskor kerülnek a csatlakozókra, vagy betétként fröccsöntik rá azokra.

A STOCKO CONTACT különösen az individualizált termékek, azaz a nem szabványos alkalmazások – például az ügyfélspecifikus, egyedi kódolású termékváltozatok – terén számít piacvezetőnek. A példaként néhány elemet bemutató 1. ábrán jól látható, hogy ebben különösen fontos szerepet játszik a maximális precizitás. Oliver Müller, a STOCKO CONTACT szerszámszerviz-menedzsere ezért azonnal felfigyelt, amikor Stefan Reich, a svájci Agathon értékesítő mérnöke a közelmúltban egy új terméket mutatott neki.

Vezetés és központosítás egyben – de jobban

A hagyományos vezetési és központosítási (finom-összevezetési) koncepciók általában két különálló rendszerből állnak, ahol az összeszerelés során a vezetőoszlopok végzik a szerszám durva összevezetését, majd a finom összevezetést általában hasáb vagy lapos finom-összevezetőkkel biztosítják a zárás utolsó milliméterein.

Az új Agathon Vezetőrendszer Plus ezzel szemben egyetlen egységben valósítja meg a vezetési és központosítási feladatokat. Az előfeszített görgős vezetők maximális pontosságot biztosítanak. A rendszer a szerszámmozgások során megbízhatóan akadályozza meg a csúszást és a rángatást.

1. ábra: Példák összetett csatlakozóházakra

„Az új Vezetőrendszer Plus különösen könnyen kezelhető – magyarázta Stefan Reich. – Minimális karbantartást igényel, gyakorlatilag kopásmentes, ezért különösen tartós, annak ellenére, hogy a görgős vezetők nincsenek egymással összepárosítva.” Azonban éppen ezek a profilgörgők biztosítják a játékmentes összevezetést, a teljes élettartam alatt nagy pontosságot és magas minőséget garantálva.

A termék minősége így hosszabb időn keresztül is magas marad, a formabetétek terhelése lecsökken, és a fröccsöntőgépek rendelkezésre állása is növekszik. Mindez jelentős költségmegtakarítással jár. Oliver Müller előnynek tartja azt is, hogy az Agathon kombinált vezető- és központosító rendszer – a lapos központosítókkal ellentétben – minden irányban körbe központosít. „Amint a vezető működésbe lép és előfeszítést idéz elő, máris nagyon nagy teherbírás érhető el a vezetőben, ami nem mondható el a hagyományos csúszóperselyes és a lapos finom-összevezetős központosításnál.”

A mesterforma előkészítő gyártása lényegesen egyszerűbb és rövidebb időt igényel, mert nem kell zsebeket készíteni a lapos vagy egyéb utólagos finom központosításhoz. „Ebből egy másik előny is adódik – mondta Stefan Reich. – Mivel akár 30%-kal több felület áll rendelkezésre, szükség esetén egy szerszámlapon több formabetét is kimunkálható. Alternatív megoldásként kisebb szerszám készíthető ugyanannyi formabetéttel, amivel egy kisebb, olcsóbb fröccsöntőgépen is lehet termelni.”

Az Agathon Vezetőrendszer Plus tehát nem csak egy „Kettőt egy csapásra” megoldás, ami a vezetőoszlopok és a lapos finom-összevezetők hagyományos kombinációját váltja ki. Hanem további jelentős előnyöket is kínál, ezenfelül nagy előnye, hogy a már meglévő fröccsszerszámokba utólagosan is könnyen beépíthetők. A négy átmérőben kapható Vezetőrendszer Plus a vevői igények nagy részét lefedi, hiszen a tartógyűrűk egyedi elhelyezésével az elvárt hossz minden esetben többféle lemezvastagsághoz igazítható. A rögzítőgyűrűket egy hőálló O-gyűrű rögzíti biztonságosan (220 °C-ig).

2. ábra: Stefan Reich (Agathon, balra) és Oliver Müller (STOCKO, jobbra), kezükben az Agathon Vezetőrendszer Plus rendszerrel. A háttérben az Agathon Vezetőrendszer Plus telepített állapotban

Az Agathon Vezetőrendszer Plus első alkalmazásához Oliver Müller egy meglévő szerszámot választott, hagyományos vezetési és központosítási koncepcióval, aminél korábban gyakran fordultak elő problémák a lapos finom-összevezető hasábok berágódása miatt. Ennek egyik feltételezett oka a 140 °C-nál valamivel magasabb üzemi hőmérséklet lehetett. „Az első 2,5 millió ciklus során összesen négyszer cseréltük ki a lapos finom-összevezetőket, ami 625 000 ciklust jelent az első cseréig – ismertette Oliver Müller. – Egyértelműek voltak az új rendszer előnyei. Az Agathon Vezetőrendszer Plusra átalakított szerszámmal gyártva kiküszöböltük a sorjaképződést a végterméken, illetve a lapos finom-összevezetők berágódását.”

A gyártásban eltöltött első néhány hét alatt Müller meggyőződött arról, hogy az Agathon Vezetőrendszer Plus lesz az új fröccsszerszámok specifikációjának standard megoldása. „Nem kizárt, hogy a meglévő szerszámainkat is ezzel szereljük fel utólagosan – tette hozzá Oliver Müller. – Ha az Agathon által ígért élettartamot elérjük, akkor a lapos finom-összevezetők pótalkatrészként raktáron tartása miatt sem kell aggódnunk. A garantált ciklusszám elérése után a szerszám általában már amúgy is olyan állapotban van, hogy tovább úgysem használnánk.”

Stefan Reich a maga részéről az üzleti kapcsolatok terén kialakított kiváló partnerséget értékeli nagyra, amit az évek során megtanult becsülni: „Egyszerűen szólva nagyon kellemes együtt dolgozni a STOCKO CONTACT-tal. Itt az emberek mindig állják a szavukat, és érdeklődve állnak hozzá egy szerszámelem-beszállító innovatív megoldásaihoz. Szeretnek újdonságokat kipróbálni és részletes visszajelzést adni, ami természetesen segít bennünket a továbbfejlődésben.”

www.agathon.ch

Magyarországi képviselet:

EVOLT Kft.

8000 Székesfehérvár, Sereg u. 1–5.

Tel.:+36.22.582.164

Fax: +36.22.582.165

www.evolt.hu

office@evolt.hu