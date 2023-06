IRÁNYTŰ az ívhegesztés robotosításához

Vezetők, döntéshozók, cégtulajdonosok számára

Címkék: automatizálás hegesztőrobot ipari robot ívhegesztés ívhegesztő rehm Rehm Hegesztéstechnika Kft. robot robotika

A hegesztés robotosítása meglehetősen magas költségekkel jár, és a környezetünkben sajnos rengeteg elhibázott beruházással találkozhatunk. A megvásárolt robotcellákat nem tudják jól használni, nem tudják kihasználni, és van, ahol egyáltalán nem használják, csak szörnyülködve kerülgetik, emlegetve a sok kidobott pénzt, amibe került.

Egy ilyen beruházás minden döntéshozó rémálma. Mivel magas költséggel és sok munkával jár, a döntés felelőssége és kockázata jelentős, a döntéshozó pedig nem tudja, hogy kiben bízhat.

Kedves Vezetőtársam!

A hegesztett szerkezetek gyártásfejlesztésével eltöltött 3 évtized tapasztalatait szeretném megosztani Veled. Teszem ezt azért, mert úgy érzem, hogy segíthetek mindazoknak, akik nyitottak a segítő szándékú gondolatokra. A fejlődés, az innováció iránt elkötelezett mérnökként látom a határtalan lehetőségeket, vezetőként pedig átérzem a döntéshozók félelmeit.

Kedvenc idézetem Ahmed Zaki Jamani sejktől származik: „A kőkorszak sem azért múlt el, mert elfogyott a kő”

A kőkorszakot az emberiség történelmében a rézkorszak, illetve a bronz- és vaskor követte, mert voltak, akik felfedezték ezeket az új anyagokat. Az új anyagokból készült fegyverekkel le is igázták azokat, akik nem váltottak, így a fejlesztés a fennmaradás feltétele volt és nem a kő elfogyásának a következménye.

Kézi hegesztés

Így van ez a kézi ívhegesztéssel is, amelynek a minél nagyobb arányú gépesítés elengedhetetlen és halaszthatatlan, a lemaradás megelőzésének alapvető feltétele. A kézi hegesztés során – még ha az magában hordozza is az emberi bizonytalanságot – a hegesztő képes áthidalni olyan pontatlanságokat is, amiket egy gép nem. Erre az emberi alkalmazkodóképességre nagyon csábító és kényelmes építeni, szemben a gépesítés rögösnek tűnő útjával, ez mégis a kőkorszak életben tartását szolgálja.

Bevezetőként felsorolok néhány tényezőt, amelyekkel szemléltetni szeretném a fejlesztés, az innováció szükségszerűségét:

►Versenyképesség

A termelékenység fokozása és a minőség javítása a versenyképesség alapja, és így a megélhetésünk, a fejlődésünk kulcsa. A termelékenység növelésének leghatékonyabb módja pedig a gépesítés, automatizálás, robotizálás.

►Minőségbiztosítás, dokumentálás

A gépesítéssel a termelékenység növekedése mellett ugrásszerűen javul a minőség. Míg a kézi hegesztés esetén a szabványi követelmények teljesítése szinte lehetetlen, gépekkel ez megvalósítható. Kézi hegesztés esetén teljesen irreális törekvés a hegesztési paraméterek dokumentálása, így a minőségtanúsítás leginkább bizonyítványok és műbizonylatok gyűjteménye, ami nem a minőséget, hanem csak annak lehetőségét tanúsítja. Gépek, robotok esetén a paraméterek rögzítésével, azoknak a varratokhoz, munkadarabokhoz való hozzárendelésével valóságosan dokumentálható a minőség, illetve az előírások betartása, különös tekintettel a nagy szilárdságú acélok vagy más, az alkalmazott paraméterekre érzékeny anyagok hegesztésére.

►Szakemberhiány

Egyre fogy a szakképzett munkaerő és ez a tendencia nem fordul vissza, hanem inkább erősödik, mert a kézi hegesztés nehéz szakma. Sok, a hegesztésnél könnyebb, népszerű szakmát választhatnak a fiatalok. A hegesztőket tehát szükségszerűen is gépekkel, robotokkal kell kiváltani.

►Szakember-utánpótlás

A gépesítéssel, robotok alkalmazásával sokkal érdekesebbé válik a hegesztés, mert a „robotmunka” a gépekre, robotokra hárul, az embereknek a korszerű tudást igénylő rész marad, megtámogatva a nagyon divatos és ma már nélkülözhetetlen informatika alkalmazásával. A fiatalok számára ezáltal vonzóbbá tehetjük ezt a nélkülözhetetlen, nehéz szakmát.

Hegesztőrobot

A fentiek alapján nehéz más következtetésekre jutni, mint arra, hogy gépesíteni kell! A kérdés már csak az, hogy hogyan tegyük, merre is induljunk.

A továbbiakban egy útmutatót, egy útikalauzt olvashat az, aki elhatározta, hogy el akar indulni a gépesítés, automatizálás, robotizálás útján.

Megpróbálok rávilágítani arra, hogy milyen buktatókra, csapdákra lehet számítani, hogyan lehet azokat kikerülni, és ezáltal hogyan lehet a kívánt célhoz eljutni.

Folytatjuk

Nagy Ferenc ügyvezető

REHM Hegesztéstecnika Kft.