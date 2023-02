Innovatív technológiával digitalizálja szerszámtartóit a ZOLLER

A ZOLLER bemutatja a hatékony gyártási folyamat digitalizálása érdekében a chippel ellátott szerszámtartóit

Címkék: rolatast szerszám szerszámtartó szerszámtechnika zoller

A nemzetközileg forgácsolószerszámok gazdaságos kezelésével foglalkozó családi és technológiai vállalat mindig a továbbfejlődésre és előrelépésre törekszik, hogy a jövő követelményeire megfelelő választ adjon. A pleidelsheimi vállalat az új, ZOLLER Tooling Solutions szerszámtartóival egyre inkább teljes körű beszállítóvá válik.

„A ZOLLER az egy helyről származó hatékonyságot jelenti” – mondta Christoph Zoller ügyvezető igazgató. A szerszámtartók egyedi jellemzője az új ZOLLER „idChip” technológia „DataMatrix” kóddal, amely a hálózati és digitális folyamatokat teszi lehetővé. A precízen kiegyensúlyozott szerszámtartók a szerszámokat és a főorsót egyaránt kímélik, használatukkal a szerszámgépek élettartama is nő. Ez azt jelenti, hogy a ZOLLER nagy teljesítményű befogórendszerek teljes körű palettáját kínálja a teljes forgácsolási műveletekhez, valamint a felhasználók a szerszámtartókat és a tartozékaikat is megrendelhetik közvetlenül az új webshopjukon keresztül, kényelmesen, mindössze pár kattintással.

A ZOLLER Tooling Solutions termékcsalád tagjai „idChip”-pel is fel vannak szerelve, ami fontos lépés a digitalizáció felé: a DataMatrix kóddal minden szerszámtartót egyetlen szkenneléssel azonnal fel lehet ismerni és azonosítani

Jelentős lépés a digitalizáció felé

A ZOLLER legújabb „idChip” fejlesztése és a DataMatrix kód segítségével minden szerszámtartó felismerhető és azonosítható. A felhasználók számára ez azt jelenti, hogy a szkennelést követően azonnal hozzáférhetővé válik az összes adat, beleértve azt az innovatív funkciót is, amivel az új „powerShrink” rendszer használatakor a zsugorkötésű szerszámtartók korábbi hevítési ciklusainak száma megjeleníthető a monitoron. Az „idChip” tehát nemcsak a ZOLLER környezetében, hanem egyéb gyártók szoftvereivel is képes együttműködni. Ezzel a technológiával a ZOLLER komoly lépést tesz a digitalizáció felé. Előnye, hogy különféle termékeket képes egymással összekapcsolni, ami jelentősen megkönnyíti a munkát a gyors, egyszerűsített folyamatainak köszönhetően.

Christoph Zoller, Eberhard Zoller (bal oldalon) és Alexander Zoller, az E. ZOLLER GmbH & Co. KG ügyvezető igazgatói, három új terméket mutatnak be a zsugorító, kiegyensúlyozó és szerszámbefogó termékeik közül

HSK a rendkívül precíz eredményekért

A klasszikus SK szerszámtartók mellett a ZOLLER kisebb, könnyebb HSK szerszámtartókat is kínál, melyek jellemzői a nagy szilárdságú, kemény felfekvőfelületek. Ez biztosítja a szerszámbefogó optimális megvezetését és a tökéletes befogást a főorsóba. A kombináció eredménye, hogy a behúzó váll radiális ütése ötöde a DIN-szabványban meghatározott értéknek. Az edzett-esztergált felület teszi lehetővé a HSK-szerszámtartó megfelelő kioldását a szerszámcsere közben. Ugyanígy előnyös, hogy még nagy fordulatszámok esetén is megbízható nyomatékátvitelt biztosít. A technológiai vállalat termékpalettájába poligonszáras szerszámtartók (PSC) is tartoznak, amelyek az elérhető legjobb ismétlési pontosságot biztosítják. A ZOLLER a Tooling Solutions család különféle kúpos szerszámtartóival minden művelethez a legmegfelelőbb megoldást kínálja.

A ZOLLER Tooling Solutions egyike a három innovatív ZOLLER-újdonságnak. A precízen kiegyensúlyozott szerszámtartók a szerszámot és a főorsót is egyaránt kímélik

Az eredmény: hatékony és pontos forgácsolás

A ZOLLER szerszámtartók tervezésekor különös figyelmet fordítottak a főorsóba való tökéletes illeszkedésére. Optimalizálták a nyomatékátvitelt a hornyokon keresztül a forgácsolási pontosság növelése érdekében. A családi tulajdonú technológiai vállalat 100%-ig garantálja az edzett-mart menesztőhornyok központosságát, illetve azt, hogy a radiális ütés kisebb, mint 3 µm, mindez pedig kiváló kombinációt jelent a hatékony és pontos megmunkáláshoz. Továbbá mindegyik ZOLLER Tooling Solutions szerszámtartó precízen van kiegyensúlyozva, így kímélik a főorsót. A jó minőségű csatlakozófelület szintén védi a főorsó szerszámkúpját, ezzel is időt és költséget lehet megtakarítani. A szerszámtartókat 25 000 ford./perc fordulatszámon, G 2,5 minősítési osztály szerint egyensúlyozzák ki, a maradó kiegyensúlyozatlanság kisebb, mint 1 gmm.

Egyéb, intelligens újdonságok

A pleidelsheimi szakemberek idén meghatározták az új termékek fejlesztésének sorrendjét. A több mint 2 000-féle szerszámtartó és kiegészítőik mellett a ZOLLER új készülékeket is kínál: a rendkívül hatékony energiafelhasználású „powerShrink 400/600” szerszám-zsugorberendezést és a „toolBalancer 550/750” szerszámkiegyensúlyozó rendszert a legkorszerűbb technológiával és maximális ergonómiával, amik szintén újdonságok a vállalat a termékportfóliójában.

A megjelent termékképek illusztrációk, amik egyéb opcionális termékeket vagy szolgáltatást is ábrázolhatnak.

Magyarországon a ZOLLER-t a Rolatast Kft. képviseli.

www.zoller.info

www.rolatast.hu