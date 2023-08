Honeywell alkatrészek ipari alkalmazásokhoz

Végálláskapcsolók, valamint nyomás-, szöghelyzet- és páratartalom-érzékelők

Az ipari automatizálási rendszerek rendkívül tartós alkatrészeket igényelnek, mivel az olyan tényezők, mint az érzékelők pontossága és élettartama (amelyek néha nem nagyobbak egy SMD chipnél), meghatározzák a teljes távvezetékek és az összetett robottal támogatott rendszerek hatékony működését. Éppen ezért mindig azt tanácsoljuk ügyfeleinknek, hogy nemzetközileg elismert szolgáltatóktól vásároljanak megoldásokat, mint amilyen például a Honeywell.

Tekintse meg alább a különféle rendszerekben használt termékcsoportok összefoglalóját – az élelmiszer-feldolgozástól a nehézgépekig. Ez a termékválaszték a rendkívül jól átgondolt Honeywell-megoldások illusztrálására szolgál. Jellemző tulajdonságaik közé tartozik a precizitás és a kiváló tartósság, formátumaik és paramétereik pedig leegyszerűsítik a megvalósítási folyamatot. Ez vonatkozik mind az ipari berendezések építésére szolgáló részegységekre, mind a meglévő rendszerekbe telepített önálló modulokra. Tekintse meg javaslatainkat, valamint a Honeywell-termékek teljes választékát.

Ez a cikk az alábbi kérdésekkel foglalkozik:

Nyomásérzékelő alkalmazások az élelmiszer-feldolgozó iparban és HVAC-rendszerekben;

Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő alkatrészek;

Az RTY sorozatú szöghelyzet-érzékelők alkalmazásai;

A Honeywell végálláskapcsolók jellemzői.

MIP nyomásátalakítók

A MIP szenzorsorozat ipari alkatrészeket tartalmaz megerősített testtel (IP67 besorolású), ahol az érzékelő el van választva a mért közegtől. Használhatóak vízzel (beleértve az ivóvizet is), valamint a –40 °C és 125 °C közötti hőmérsékletű maró anyagokkal is. 1/4 hüvelykes menettel csatlakoznak a rendszerekhez. Modelltől függően ezek az érzékelők abszolút nyomást (a vákuumhoz viszonyítva) vagy 0–1 bar és 0–50 bar közötti relatív nyomást mérnek. Hőmérséklet-kompenzáló áramkörökkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a ±0,15%-os mérési pontosságot. Az analóg (feszültség) kimenet olyan értéket vesz fel, amely arányos a mért nyomással, vagyis ez a tartomány a tápfeszültség 10%-ától a 90%-áig terjed (általában: 5 V DC). Az érzékelők specifikációja megkönnyíti alkalmazásukat hidraulikus és vízellátó rendszerekben, élelmiszer-feldolgozó iparban és HVAC-rendszerekben (hűtőközegek, például bután, propán, ammónia és CO 2 kezelésére). Ezenkívül használhatók üzemanyagokkal (benzin, dízel), sőt egészségügyi rendszerekben is (gázok, például oxigén, nitrogén és levegő nyomásának mérésére).

1/4 hüvelykes nyomáscsatlakozó vegyszerálló acélból

Páratartalom-érzékelők

A Honeywell érzékelő alkatrészeket is kínál, azaz a PCB-kre szerelt érzékelőket, amelyek néhány nagyobb berendezés alkatrészei. Ezek közé tartoznak a HIH-4xxx (HumidIcon) páratartalom-érzékelők, amelyek SIP3 tokozásban vannak elhelyezve, és feszültségkimenetekkel felszerelve. Rendkívül alacsony energiafogyasztásuk, amely megkönnyíti alkalmazásukat mobileszközökön (pl. távoli környezetiállapot-figyelők), a legfontosabb jellemzőjük. 4 V és 5,8 V DC közötti feszültséggel táplálhatók. A termékkatalógusunkban megtalálható egyéb kapcsolódó Honeywell érzékelők közé tartoznak a HIH-6000, HIH-7000 és HIH-8000 sorozatú alkatrészek.

HIH-4000 páratartalom-érzékelő feszültségkimenettel

Ezek hasonló megoldások, amelyek páratartalom és hőmérséklet egyidejű mérésére készültek. A terméksorozatok közötti különbség főként a tűréshatárukban rejlik, azaz minél magasabb a sorozat, annál alacsonyabb a hibatűrési tartomány (akár ±0,5 °C hőmérsékletnél és ±2% páratartalomnál). Digitális kimenettel rendelkeznek, és a legtöbb mikrokontroller által támogatott I2C vagy SPI protokollon keresztül kommunikálnak. Az ilyen komponenseket ipari és fogyasztói áramkörök létrehozására használják (például IoT-hez). 2,3 V DC és 5,5 V DC közötti feszültséggel működnek (modelltől függően). A Honeywell furatszerelt (THT) és felületre szerelt (SMD) érzékelőket egyaránt szállít.

Szöghelyzet-érzékelők

Az RTY sorozat teljesen szigetelt, tartós szöghelyzet-érzékelőket tartalmaz, amelyek az 50° és 360° közötti szögtartományban működnek, 180°-ot is elérő tűréshatárral. Ipari alkalmazásokhoz (szelepek, fojtószelepek és fúvóka lengésszabályozása) és autóipari alkalmazásokhoz készültek, azaz pedálok, tengelykapcsolók, vezérlő- és felfüggesztési rendszerelemek helyzetének észlelésére. Az olyan tulajdonságok, mint a mechanikai ellenállás és az IP67 behatolás elleni védelem, alkalmassá teszik ezeket a típusokat hajókra és nehézgépekbe (pl. daruk) történő felszerelésre. Becsült élettartamuk kb. 15 millió ciklus. Az RTY érzékelők szabványos 3 tűs autóipari csatlakozókon keresztül csatlakoznak (pl. AMP-0-0282087-1) EU-s vagy amerikai változatban (az alkalmazható régiók a termékadatlapokon vannak megadva). Ezen érintkezők közül kettő DC-tápegységbemenetet (4,5–5,5 V vagy 10–35 V) tartalmaz, a harmadik pedig feszültségkimenetet. A mechanikai összeszerelés a 6 mm átmérőjű csonka tengelynek köszönhetően lehetséges. Az alkatrészek mind az elektromágneses interferencia, mind a helytelen csatlakozás ellen védettek.



Az RTY sorozatú érzékelőket az autóiparban és az ipari szektorban egyaránt használják

NGC végálláskapcsolók

A végálláskapcsolókat nemcsak gépi vezérlésre (pl. CNC-szerszámgépek) vagy daruk és fejek helyzetérzékelésére használják, hanem általánosan alkalmazzák a termelési és raktárirányítási automatizálási rendszerekben is szállítószalagokon lévő tételek számlálására, a munkadarabok megfelelő pozicionálására stb. Érdemes azt is megjegyezni, hogy használják közműrendszerek (pl. felvonók, mozgólépcsők, automata ajtók) biztonsági elemeiként is. Szerepük jelentőségéből adódóan mindig célszerű a bevált minőségű, megbízható gyártók által kínált végálláskapcsolókat választani. A Honeywell összes NGC megoldása biztosan megfelel minden ilyen szigorú követelménynek, vagy akár meg is haladja azokat.

Végálláskapcsoló görgős karral

Az NGC végálláskapcsolók ezüst- és aranyozott érintkezőkkel (két vagy négy pár) készülnek, amelyek ellenállnak 5 A vagy 10 A áramnak. Ebből kifolyólag használhatók áramkörök közvetlen megszakítására (max. 240 V AC, 250 V DC, típustól függően), de jelzőelemként is jól működnek. A csatlakozásokat előzetesen beépített 1 m vagy 5 m kábelek biztosítják. Kialakításuk a MIKRO KAPCSOLÓKON alapul NC + NO konfigurációkkal (az állapotváltozást az egyik érintkezőpár nyitása és a másik érintkezőpár zárása követi) vagy 2xNC + 2xNO konfigurációkkal. A TME termékkatalógusa változatos mechanikai kialakítású NGC alkatrészeket tartalmaz, azaz csappal, acélgörgős csappal (a testhez képest keresztben vagy hosszirányban elhelyezve), valamint karral szerelt és műanyag görgővel lezárt elemeket.

