Hadat üzent az inflációnak a Haas

Tovább bővült a Haas speciális, az európai elvárásokhoz és igényekhez konfigurált gépválasztéka

2023-ban a beruházások hiánya és az instabil rendelésállomány keserítették meg a gyártó cégek életét. A növekvő lakossági fogyasztásnak, a bérek emelkedésének és a stabil munkaerőpiacnak köszönhetően azonban a gazdasági helyzet jelentős javulása várható 2024-ben. A gyártás valószínűsíthető felfutását a Haas az európai CNC-üzemek elvárásaira szabott gépcsalád bővítésével támogatja.

Átfogó esztergaválaszték az európai sztenderdeknek megfelelően

Az moduláris felépítés végett utólag is fejleszthető, akár automatizálható „EU” modellek a korábbi „standard” gépcsalád konstrukciójára épültek, ezzel is szavatolva a már megszokott megbízhatóságot. Az akciós választékba idén az ST-10Y-EU és ST-15Y-EU esztergaközpontok is bekerültek.

ST-10Y-EU 279 × ±51 × 406 mm ST-15Y-EU 279 × ±51 × 406 mm ST-20Y-EU 213 × ±51 × 572 mm ST-30Y-EU 239 × ±51 × 826 mm Különleges kezdő ár: € 69 995 Különleges kezdő ár: € 74 995 Különleges kezdő ár: € 79 995 Különleges kezdő ár: € 88 995 Néhány alapgéptartozék: ✓ 6 000 min–1 fordulatszámú orsó ✓ 4 000 min–1 fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT45 revolverrel és C tengellyel Néhány alapgéptartozék: ✓ 4 000 min–1 fordulatszámú orsó ✓ 4 000 min–1 fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT45 revolverrel és C tengellyel Néhány alapgéptartozék: ✓ 4 000 min–1 fordulatszámú orsó ✓ Megnövelt Z tengely úthossz ✓ Nagyobb méretű főorsófurat-átmérő a nagyobb rudak befogadásához Néhány alapgéptartozék: ✓ 3 400 min–1 fordulatszámú orsó ✓ 12 állomásos alaprevolver felszerelés (BMT65) ✓ Y tengelyes marás, fúrás és menetfúrás

A Haas ST sorozatú nagy teljesítményű esztergaközpontokat a kezdetektől rugalmas beállításra, kivételes szilárdságra és magas hőstabilitásra tervezték. Az ST-10Y-EU nagyon kicsi helyigényű, mégis bőséges munkateret biztosít. Az Y tengely és a hajtott szerszámozás hozzáadása marást, fúrást és menetfúrást tesz lehetővé a gép képességeinek növelése érdekében. A gép Robot Package 1 robotrendszerrel és V2 rúdadagolóval is felszerelhető.

Az akciós választékba most bekerült ST-10Y-EU eszterga nagyon kicsi helyigényű, mégis bőséges munkateret biztosít

A hasonlóan kis helyigényű ST-15Y-EU esztergaközpont nagy furatú orsóval rendelkezik. Y tengelyes marásra, fúrásra és menetfúrásra képes, opcionálisan pedig egy 6 000 rpm sebességű ellenorsó is igényelhető A2-5 orsóorral az alkatrész második műveleti oldalának kidolgozásához. Szintén opcionális a teljes mérőérintkezős mérőrendszer a munkadarabok pozicionálásához és méréséhez.

Az ST-20Y-EU eszterga Y tengelyes marási feladatok elvégzésére is képes, így a szükséges marási és esztergálási műveletek egy munkadarab-befogással elvégezhetők 0,01 mm pontosság mellett. Az alumínium, acél, rozsdamentes acél, színesfém és műanyag alkatrészek megmunkálására egyformán alkalmas gép maximum 298 mm átmérőjű és 533 mm hosszú alkatrészek megmunkálását teszi lehetővé 4 000 min–1 orsófordulatszám mellett. A sorozaton belül az ST-30Y-EU modell a közepes méretű munkadarabokhoz is bőséges munkateret biztosít, így magas gyártókapacitással rendelkező termelési környezethez is ideális.

Európai minőség diszkontáron

A tavalyi évkezdethez képest egy centtel sem drágult „EU” sorozat kimagaslóan jó ár-érték aránya az opciós csomagokkal tovább növelhető. További értéknövelő tényezőnek számítanak a gyári konstrukcióban támogatott lízingfinanszírozási lehetőségek (aranyat érnek a pályázathiányos időszakokban), valamint a készlet függvényében és erejéig akár 2 hetes, raktárról történő szállítás.

A kiválasztott gép felszerszámozására már az európai ügyfelek számára is elérhetővé vált a HaasTooling.com oldal, ahol a szerszámtartók, eszterga- és marószerszámok, befogók és tokmányok, fúró- és menetszerszámok, tartozékok és csomagkészletek érhetők el, szinte minden, amire a műhelynek szüksége lehet! Nemcsak a gépek, hanem a szerszámok és a pótalkatrészek ára is tejes mértékben nyilvános és transzparens.

Az ST-15Y-EU esztergaközpont nagy furatú orsóval rendelkezik. Y tengelyes marásra, fúrásra és menetfúrásra képes

Mi a gyártási feladat? Függőleges marógép biztosan van hozzá a kínálatban

A VF sorozatú Haas CNC-szerszámgépek mérettartományok és gyártási követelmények széles választékát fedik le. A fémiparban leggyakrabban használt mozgástartományokban mindig elérhető egy függőleges marógép vagy annak nagy teljesítményű Super-Speed változata, amelyek kifejezetten az európai piacra kifejlesztett modelljei most akciós áron érhetők el.

VF-1YT-EU 508 × 508 × 508 mm VF-2YT-EU 762 × 508 × 508 mm VF-1SSYT-EU 508 × 508 × 508 mm VF-2SSYT-EU 762 × 508 × 508 mm Különleges kezdő ár: € 51 995 Különleges kezdő ár: € 54 995 Különleges kezdő ár: € 61 995 Különleges kezdő ár: € 64 995 Néhány alapgéptartozék: ✓ 10 000 rpm direkt hajtású főorsó ✓ 30+1 oldalra szerelt szerszámtár ✓ Főorsón keresztüli hűtés előkészítése Néhány alapgéptartozék: ✓ 10 000 rpm direkt hajtású főorsó ✓ 30+1 oldalra szerelt szerszámtár ✓ Főorsón keresztüli hűtés előkészítése Néhány alapgéptartozék: ✓ 12 000 rpm direkt hajtású főorsó ✓ 30+1 nagy sebességű oldalra szerelt szerszámtár ✓ Főorsón keresztüli hűtés előkészítése ✓ Vezeték nélküli szerszám- és munkadarab-bemérő rendszer ✓ Hűtővíz-karbantartó csomag ✓ Forgácskihordó Néhány alapgéptartozék: ✓ 12 000 rpm direkt hajtású főorsó ✓ 30+1 nagy sebességű oldalra szerelt szerszámtár ✓ Főorsón keresztüli hűtés előkészítése ✓ Vezeték nélküli szerszám- és munkadarab-bemérő rendszer ✓ Hűtővíz-karbantartó csomag ✓ Forgácskihordó

VF-4-EU 1 270 × 508 × 635 mm VF-4SS-EU 1 270 × 508 × 635 mm Különleges kezdő ár: € 69 995 Különleges kezdő ár: € 79 995 Néhány alapgéptartozék: ✓ 10 000 min–1 fordulatszámú orsó ✓ 30+1 oldalra szerelt szerszámtár ✓ 25,4 m/perc Néhány alapgéptartozék: ✓ 12 000 min–1 fordulatszámú orsó ✓ 30+1 nagy sebességű oldalra szerelt szerszámtár ✓ 35,6 m/perc gyorsjárati sebesség ✓ Főorsón keresztüli hűtés előkészítése ✓ Vezeték nélküli szerszám- és munkadarab-bemérő rendszer ✓ Hűtővíz-karbantartó csomag ✓ Forgácskihordó

Az akciósan elérhető függőleges marógépek közé a kisebb VF-1 és VF-2 modellekhez képest nagyobb munkatérrel rendelkező VF-4-EU és VF-4SS-EU gépek is bekerültek.

Ha nem elég a 3 tengely, az „EU” modellcsaládokon belül különleges opciós csomagok választhatók, amelyekkel tovább növelhető a versenyképesség mérsékeltebb pluszköltségekkel. Több opció, alacsonyabb áron!

Speciális csomag, amely az alapgépeket vezeték nélküli, intuitív munkadarab-tapintó mérőrendszerrel, hűtőközeg-karbantartó csomaggal és forgácskihordóval vértezi fel. A felsorolt tartozékok így sokkal kedvezőbb áron vásárolhatók meg, mint egyenkénti beszerzéssel.

Szabványos YT-modellek:

Egyenkénti beszerzés esetén az ár: € 11 285

Csomagár: € 6 995

Nagy sebességű YT-modellek:

Egyenkénti beszerzés esetén az ár: € 11 285

Csomagár: az ár magában foglalja a szabványos opciót

4. tengellyel kompatibilis csomag, amely 4. tengelyhajtást, orsón keresztüláramló hűtőközeget, vezeték nélküli, intuitív munkadarab-tapintó mérőrendszert, hűtőközeg-karbantartó csomagot, forgácskihordót, dinamikus munkadarab-eltolásokat, szerszámközéppont-vezérlést, nagy sebességű megmunkálást és programozható hűtőközeg-fúvókát tartalmaz.

Szabványos YT-modellek:

Egyenkénti beszerzés esetén az ár: € 24 665

Csomagár: € 11 995

Nagy sebességű YT-modellek:

Egyenkénti beszerzés esetén az ár: € 18 875

Csomagár: € 3 995

5. tengellyel kompatibilis csomag, amely 4. és 5. tengelyhajtást, orsón keresztüláramló hűtőközeget, vezeték nélküli, intuitív munkadarab-tapintó mérőrendszert, hűtőközeg-karbantartó csomagot, forgácskihordót, dinamikus munkadarab-eltolásokat, szerszámközéppont-vezérlést, nagy sebességű megmunkálást és programozható hűtőközeg-fúvókát tartalmaz.

Szabványos YT-modellek:

Egyenkénti beszerzés esetén az ár: € 32 960

Csomagár: € 14 995

Nagy sebességű YT-modellek:

Egyenkénti beszerzés esetén az ár: € 27 170

Csomagár: € 6 995

A Haasnál már megszokott módon, akár Ön is elkészítheti a saját Haas gépének konfigurációját a „Kiépítés&Ár” szolgáltatással akkor, amikor az Önnek a leginkább megfelelő, vagy lépjen kapcsolatba a Haas hazai képviseletével a www.haashungary.com oldalon.

További részletekért és bővebb műszaki információkért, kérjük, látogasson el a www.haascnc.com weboldalra!

Az ajánlat visszavonásig érvényes. Az ajánlat csak a meghatározott „EU” modellekre érvényes. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, és nem teljes körű. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. (x)