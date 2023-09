Gyors szorítás, megbízható rögzítés – a KIPP-pel

A gyorsszorítók munkadarabok befogására és beszorítására használhatók. A HEINRICH KIPP WERK gyorsszorítókat kínál sokféle kivitelben, közöttük innovatív saját fejlesztésűeket is KIPPlock és KIPPlock+ néven. Új termékek az árukínálatban a vezetőképes ESD-gyorsszorítók és az intelligens állapotérzékelők, amelyekkel lekérdezhető a működési állapot.

Az üzemi környezetben keletkező elektromos kisülések sérüléseket, ill. az alkatrészek, részegységek vagy készülékek roncsolását idézik elő. Ennek megakadályozására a munkahelyek úgynevezett ESD-zónáit (Electrostatic Discharge), a legkisebb komponenst is szabványnak megfelelően kell védeni. A HEINRICH KIPP WERK termékkínálatában újonnan az ESD-gyorsszorítók is megtalálhatók, amelyekkel ez nem probléma. A szabvány szerint előírt levezetőképesség biztosítására a markolatok és a védőgumik elektromos vezetőképességű poliamidból, ill. elasztomerből készülnek. Így ezek továbbítják és az acélváz elvezeti a feszültséget.

A KIPP gyorsszorítók kiváló minőségűek, robusztusak, és alkalmasak a gépgyártási szektorban történő felhasználásra is (Forrás: KIPP)

Az állapotjelzővel felszerelt új gyorsszorítók lehetővé teszik a működési állapot automatikus lekérdezését: az érzékelő felismeri, hogy a gyorsszorító nyitva vagy zárva van-e, így az információ elektronikusan feldolgozható. Ezzel a megoldással egyszerűen bővíthető az intelligens gyártási környezet. A termékeket a FEATUREgrip termékcsalád részeként fejlesztettük ki. Az intelligens alkatrészek további információkkal segítik a felhasználókat abban, hogy fokozzák a digitalizált gyártási folyamataik stabilitását, pontosságát és megbízhatóságát.

A KIPP gyorsszorítók kiváló minőségűek, robusztusak, és alkalmasak a gépgyártási szektorban történő felhasználásra is. Acélból vagy nemesacélból készülnek. A gyorsszorítók nagy választékában alapvetően háromféle kivitelt találunk: vízszintes és függőleges gyorsszorítók, valamint tolórudas szorítók. A megoldások jellegzetessége a fogantyúban lévő egy kézzel működtethető reteszelő, a munkadarab befogása a könyökemelő elvén történik. A vízszintes vagy függőleges lábakkal a szorítók akadálytalanul rögzíthetők a mindenkori szerelési feltételeknek megfelelően.

A HEINRICH KIPP WERK gyorsszorítókat kínál sokféle kivitelben (Forrás: KIPP)

A KIPPlock és KIPPlock+ termékcsaládok a KIPP cég saját fejlesztése. Ezek a modellek jól ismertek a fogantyú ergonomikus alakjáról és különösen felhasználóbarát kezelésükről. Kiváló minőségű anyagok, innovatív csuklóperselyek és korrózióálló felületek gondoskodnak arról, hogy az összes termék 300 000 beszorítási ciklust is gond nélkül kibír. A KIPPlock+ ezenkívül integrált biztonsági reteszeléssel tűnik ki. A belső fekvésű, automata biztosítóval rendelkező rúdzárnál semmi se akad be, semmi sem szorul be, a kezelés még munkakesztyűben is elvégezhető.

