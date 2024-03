Gyártósori befogókészülékek gyorsabb és olcsóbb gyártása

Túl jól hangzik, hogy igaz legyen? Ha igen, akkor feltétlenül olvassa tovább, mert a hagyományos ülék-készítési módszerhez képest hatékonyabb utat választhat!

A gyártósori befogó készülékek gyártása fém alkatrészek megmunkálásával és rögzítésével vagy hegesztésével kétségtelenül működőképes megoldás. A folyamat ismertsége és kiszámíthatósága miatt sok gyártónak nincs is igénye a változtatásra. Ha Ön is ezt a nézetet osztja, akkor ez végső soron időveszteséget és többletköltségeket okozhat Önnek, mivel jobb, hatékonyabb módszerek is rendelkezésre állnak.

Az az igazság, hogy a gyártóipar nem statikus, és azok, akik a status quo mellett döntenek, azt kockáztatják, hogy megtorpannak és lemaradnak a versenytársaktól. Az új technológiák kiszorítják a régebbi, kevésbé hatékony technológiákat, javítják a gyártási módszereket és racionalizálják az ellátási láncokat. A 3D nyomtatás ezek egyike, de nem új technológia. Valójában nap mint nap használják kisebb műhelyek és nagyvállalatok - más szóval az Ön versenytársai - is.

Röviden, a 3D nyomtatás idő- és költséghatékonyabb eszközt kínál a befogó készülékek gyártására, mint a hagyományos technológiák.

A hagyományos gyártás hátrányai

Tervezési és gyárthatósági korlátok

A megmunkálással előállítható alkatrészek összetettségének fizikai korlátai vannak, ami behatárolja annak lehetőségét, hogy a feladathoz vagy az eszközt használó operátorhoz optimalizált befogó készülékeket hozzon létre.

Nehéz és nem ergonomikus

A fémből megmunkált gyártósori befogó készülékek általában terjedelmesek és nehezek, ami korlátozza az ergonómikus kialakítás lehetőségét.

Alacsony kihasználtság

A hagyományosan gyártott befogó készülékekkel kapcsolatos kihívások miatt azok alkalmazása általában csak az elengedhetetlan alkalmazásokra terjed ki. Ez figyelmen kívül hagyja a potenciális előnyöket, amelyeket több eszközzel el lehetne érni, javítva a hatékonyságot és a termelékenységet.

Segít a 3D nyomtatás

Minimális munka- és készségigény

Az FDM ® 3D nyomtató használatának elsajátítása és működtetése minimális erőfeszítéssel jár, ráadásul a nyomtató működése nem igényel felügyeletet a nyomtatási művelet során.

Rövidebb gyártási idő

Az FDM technológia a hagyományos megmunkálással elérhető napok, hetek vagy hosszabb idő helyett órák alatt képes 3D nyomtatott befogó készülékeket és ülékeket gyártani.

Alacsonyabb költség

Mivel a befogóeszközök általában kis sorozatban készülnek, az egységnyi költségüket a gyártásukhoz szükséges infrastruktúra határozza meg. A kisszériás gyártás olcsóbb 3D nyomtatással.

Tervezési szabadság

A 3D nyomtatást nem érintik a hagyományos gyártásra jellemző fizikai és geometriai korlátok, így a befogóeszközök kialakítása a feladathoz, az operátorhoz optimalizálható.

Fokozott hatékonyság

A 3D nyomtatott befogóeszközök egyetlen darabból elkészíthetők, így elkerülhető az összeszerelés, vagy csökkenthető a beüzemelési idő.

A 3D nyomtatott befogó készülékek potenciális nyereséget hozhatnak - pénzügyileg és idő szempontjából egyaránt. A mai modern gyártóiparban a gyártási folyamat gyorsasága, hatékonysága és alkalmazkodóképessége nagyban befolyásolja a teljesítményt és a nyereségességet. Az FDM technológiával történő 3D nyomtatás pedig egyike azoknak az eszközöknek, amelyek ezeket az előnyöket biztosíthatják.

A Stratasys több ügyfelének tapasztalatain keresztül szeretnénk bemutatni, milyen előnyöket kínálnak a 3D nyomtatott befogó készülékek a gyártóknak - legyen szó nagy, ismert vállalatokról, vagy kis gyártóüzemekről.

Ismerje meg, milyen előnyökkel jár a gyártók számára a 3D nyomtatott szerszámozásra való áttérés!

