Gigászi teljesítmény elérése

Additív gyártási eljárásokkal az összetett geometriájú szerszámtesteket is hatékonyan lehet kialakítani

Címkék: forgácsolás forgácsoló_szerszám ISCAR precíziós szerszámok szerszám szerszámtechnika

Számos, különféle művelet során végeznek marást nagy szerszámkinyúlással, amelyet a szerszám kialakítása vagy a munkadarab-befogó készülék befolyásol. Jellemző alkalmazási területe a mély zsebek marása, amelyeket vállak, meredek falak határolnak, ezenkívül alámetszések is előfordulnak. A hosszú kinyúlás miatt a szerszám merevsége csökken, és ez rontja a megmunkálás stabilitását is. Emiatt rezgések lépnek fel, a megmunkált felület rossz minőségű lesz, és a szerszám élettartama is csökken.

A hosszú kinyúlású szerszámok nagy merevségét a monoblokk szerszámkialakítása biztosítja. Ezt a koncepciót nem használják széles körben, mert magasak a gyártási költségei, és a funkcióvesztés kockázata is nagy. Utóbbira jó példa, hogy a lapka törése a szerszámtestet is károsíthatja, és ez költséges szerszámok esetén komoly anyagi kárt jelent.

A szerszámtörések elkerülése érdekében terjedtek el a szerelt kivitelű szerszámok. A hosszú kinyúlású szerszám egy hagyományos méretű maróból és egy szerszámbefogóból áll, amelyre a marószerszámot lehet felszerelni. Szükség esetén a szerszámbefogó is szerelt kivitelű, és olyan, katalógus szerinti elemekből áll, mint a maróorsóba fogható alaptartó, toldatok, szűkítők stb. A szerelt kivitelű szerszámok fontos előnyei közé tartozik a sokoldalúság, az adott feladathoz optimalizált szerszámkonfiguráció és a nagymértékű variálhatóság. Ha a marószerszám megsérül, könnyen ki lehet cserélni, míg a többi építőelem továbbra is felhasználható.

1. ábra

A szerelt kivitelű szerszámnak azonban kisebb a merevsége a monoblokk kialakításúakhoz képest, ezért a dinamikus viselkedésük is rosszabb. A kivitelükből adódóan lehet használni rezgéscsillapító képességgel rendelkező alaptartót is, amellyel jelentősen lehet javítani a dinamikus viselkedést. Ebben az esetben a forgácsolási paramétereket csökkenteni kell a rezgések és a zaj elkerülése érdekében, ami miatt a termelékenység romlani fog.

A szerelt lapkás marók teljesítményét számos módon lehet növelni, például forgácsszétválasztós geometriájú lapkák használatával, egyenlőtlen fogosztású szerszámtestek alkalmazásával vagy eltérő főélelhelyezési szögű marófejekkel. Ezek a jellemzők a forgácsolási geometriához kapcsolódnak, és őket maga a szerszám határozza meg.

A szerszámtest tömegének csökkentése is javítja a szerszám dinamikus viselkedését. A tömegcsökkentésnél azonban ügyelni kell rá, hogy a szerszám szilárdsági jellemzői ne csökkenjenek. A szerszámbefogók hagyományosan acélból készülnek, titánnal lehet helyettesíteni, hiszen kisebb a sűrűsége, de nagyobb a szakítószilárdsága. További előnyös tulajdonságai a kiváló korrózió- és kopásállóság, ami a szerszámbefogó élettartamát is növeli. Hátránya viszont az acéllal szemben, hogy rosszabb a megmunkálhatósága, ezért a gyártási költségei jóval magasabbak. A szerszámbefogó tömegét üreges kialakítással is lehet csökkenteni, ez viszont szintén növeli a gyártási költségeket.

2. ábra

Ezeket az akadályokat a modern gyártástechnológiáknak köszönhetően ki lehet küszöbölni. Additív gyártási eljárásokkal (AM) hatékonyan ki lehet alakítani az összetett geometriájú szerszámtestet, és így az minimális utóforgácsolást igényel. 3D nyomtatással sokkal könnyebb titánszerszámokat gyártani, és ez fenntartható megoldást is nyújt. A vezető szerszámgyártók már alkalmazzák az AM-eljárásokat hosszú kinyúlású marószerszámok gyártására. Egyre elterjedtebbé válnak a csökkentett tömegű, titán szerszámtestű, váltólapkás marók, amelyet additív gyártási eljárással készítenek. A kukoricamarók közül az egyik új konstrukciót a napokban mutatta be az ISCAR (1. ábra). Az új marók a HELI2000 90°-os marók szerszámcsaládjába tartoznak, jellemzőjük, hogy ívelt forgácsolóélű lapkákat lehet a marókba szerelni. Az ISCAR részéről szimbolikus döntés, hogy a csökkentett tömegű, titán szerszámtestű marókat ívelt forgácsolóélű lapkákkal vezeti be a piacra, hiszen a gyártó jól ismert az innovatív és kreatív marási megoldásairól.

3. ábra

A kukoricamarók szerszámtestét szelektív lézeres átolvasztási (SLM) technológiával állítják elő, ez a 3D nyomtatás egyik fajtája. Ennek köszönhetően a szerszámtest részei, mint például a forgácshornyok és a tömegcsökkentésre szolgáló üregek kialakítása, szokatlan alakúnak tűnhetnek a forgácsolt geometriákhoz szokott szemnek (2., 3. ábra). Az additív gyártási eljárásoknál maximálisan ki lehet aknázni az áramlástani számítások nyújtotta lehetőségeket a belső csatornák profiljainak optimalizálásakor a szerszámtesten átvezetett hűtőfolyadék hatékony, pontos célba juttatása érdekében. A hagyományos gyártási eljárások esetén korlátozott lehetőségeink vannak a csatornák kialakításakor, azonban AM-eljárások esetén szinte csak a képzelet szab határt. Az egyenlőtlen fogosztású marókonstrukció is a szerszám rezgésállóságának növelésére szolgál.

Az új konstrukció a megszokottól eltérő anyagú szerszámtest és az AM eljárás előnyein alapul, az így megalkotott robusztus, csökkentett tömegű kukoricamarók nagy szerszámkinyúlást igénylő alkalmazásokra használhatóak. Az új szerszámmal stabilan lehet forgácsolni nagy szerszámkinyúlásnál, ezzel növelni a termelékenységet és a szerszám élettartamát is. Az ISCAR először az 50 és 63 mm-es átmérőjű (metrikus termékpaletta), illetve a 2,00 inches átmérőjű, titán szerszámtestű kukoricamarókat vezeti be a piacra. A jobb eredmények és a kiváló felületminőség érdekében célszerű a marót rezgéscsillapító mechanizmussal rendelkező alaptartóba szerelni, ide tartozik például az ISCAR WHISPER LINE termékcsaládja is.

www.iscar.hu