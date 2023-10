Forgácsolás a köbön

A hosszú távú pontosság, a termelékenység és a fenntarthatóság szempontjai tükröződtek vissza az OKUMA hannoveri standján

Címkék: EMO Hannover forgácsolás megmunkálóközpont MULTUS U4000 OKUMA öttengelyes megmunkálás Smartus Zrt.

Ismét impozáns bemutatót hozott össze az EMO 2023-as kiállítás egyik kiemelt kiállítója, az OKUMA. A kiállított CNC-megmunkálóközpontok és esztergák között Hart Balázs, a Smartus Zrt. területi értékesítési vezetője vezetett végig minket.

GENOS M560V-5AX: a hosszú távú pontosság

Az 5 tengelyes megmunkálóközpontoknál a hosszú távú pontosság, a magas rendelkezésre állás és a kiváló ár-érték arány számít a leginkább. Az új GENOS M560V-5AX gép mindhárom kritériumot könnyedén teljesíti.

A hosszú távú pontosságot az OKUMA-felhasználók körében már jól ismert „Thermo-Friendly Concept”, „5-Axis Auto Tuning System” és „Servo Navi” garantálja. A „Thermo-Friendly Concept” lényege a szimmetrikus gépváz és gépfelépítés, ami a GENOS M560V-5AX esetében még a gépvázra és a főorsóba épített aktív hőszenzorokkal is kiegészül, még változó környezeti hőmérsékletek között is biztosítva a nagy pontosságú és precíz megmunkálást. Az „5-Axis Auto Tuning System” segítségével gyorsan és egyszerűen mérhető meg és állítható be a gép pontossága. A konvencionális, kézi mérésnél négyszer pontosabban, alig 3 μm-en belül állítható be a forgó tengelyek pontossága. A „Servo Navi” segítségével nem csak a ciklusidő csökkenthető, de az egyes tengelyek hajtásait is könnyedén optimalizálhatjuk az adott megmunkáláshoz, csökkentve ezzel az irányváltási csúcsok nagyságát és a megmunkálás során keletkező rezgéseket.

A kimagasló gyártási minőségnek köszönhetően, az OKUMA a piacon egyedüliként 3 év teljes körű garanciát vállal a főorsóra, műszak- és egyéb korlátozások nélkül. A GENOS M560V-5AX megmunkálóközpont egyike az OKUMA csomagfelszereltségű gépeinek, amelyhez a szükséges alkatrészeket nagy mennyiségben tudják beszerezni, csökkentve az előállítási költséget. Ez teszi lehetővé, hogy az OKUMA GENOS M560V-5AX megmunkálóközpont a piacon valószínűleg a legjobb ár-érték aránnyal rendelkezzen a kategóriájában!

LB3000EXIII: megnövelt dinamika és pontosság

Az LB3000EXIII nem csak külsejében, de műszaki tartalmában is sok újdonságot tartalmaz, melyek közül a legszembetűnőbb az új OSP-P500 vezérlő, de a burkolatok alatt is sok érdekes újítást fedezhetünk fel.

„Az OKUMA új OSP-P500-asához kapcsolódó egyik legnagyobb újítás a megduplázott számítási kapacitás mellett az, hogy immár 2 dedikált számítógép dolgozik a vezérlőben. Ennek köszönhetően a számítási idők felgyorsultak, miközben a válaszidők jelentősen lecsökkentek – tovább rövidítve ezáltal a megmunkálások ciklusidejét – mondta Hart Balázs. – Az új vezérlőn túl számos, a gép mechanikus felépítését érintő fejlesztésen is átesett az LB3000EXIII eszterga. Az X és Y tengelyek új csapágyazásának és előfeszítési módjának köszönhetően a gyorsjárati sebességeket 20%-kal tudtuk növelni. A lineáris tengelyek mellett a főorsó is fejlesztésen esett át, aminek köszönhetően az eddig 0,005°-os pozicionálási pontosságot egy nagyságrenddel sikerült javítani.”

Az LB3000EXIII sorozat ezenkívül kiemelten támogatja az automatizálást olyan megoldásokkal, mint a tokmányvezérlés mellett a hidraulikanyomás NC programból történő szabályozása. Az automata munkatérajtó is tűpontos szervovezérlést kapott. A Green Smart Machine jegyében már ehhez a modellhez is elérhető az OKUMA nagy sikerű iszapmentes emulziótartálya, melynek köszönhetően javul az emulziószűrés hatásfoka és a csereperiódus. Az OKUMA elkötelezte magát a gyártás ökológiai lábnyoma csökkentése irányába, ezért az LB3000EXIII esztergacsalád gépágyai is jelentős optimalizáción estek át, ami azt jelenti, hogy kevesebb acél felhasználása mellett sikerült megőrizni a gép merevségét.

MB-5000HII: kis, közepes és nagy szériák számára

„Az egyszerű megmunkálástól a komplex gyártásig”: akár ez is lehetne az új MB-5000HII megmunkálóközpont jeligéje, mely nemcsak a tömeggyártásban állja meg a helyét, hanem az OKUMA új, könnyen kezelhető OSP-P500 vezérlőjének köszönhetően a kis és közepes szériák gyártására is kiválóan alkalmas.

„Ahhoz, hogy a termelékenység következő szintjére léphessen, az MB-5000HII összes kulcsfontosságú összetevőjét megújítottuk – jelentette ki Hart Balázs. – Ezzel biztosítottuk ügyfeleink számára a hosszú távú magas rendelkezésre állást, még a legmostohább gyártási körülmények között is. A legkiemelkedőbbek ezek közül a továbbfejlesztett dobtár, mellyel a szerszámváltás ciklusideje 0,9 mp-re csökken, valamint a továbbfejlesztett csiga-csigakerék kapcsolaton alapuló B tengely, ami így 1,2 mp alatt képes egy 180°-os fordulatot végrehajtani. A gépváz optimalizálásával a lineáris tengelyek gyorsulási értékét 25%-kal tudtuk növelni. Ez az OKUMA-tól megszokott merevségre és a legrövidebb mellékidőkre egyaránt garancia. A gép belső burkolati rendszere is számos újítást tartalmaz, melyeknek köszönhetően még hatékonyabbá vált a forgácskezelés.”

Mindezen mechanikus fejlesztések lehető legmagasabb szintű kihasználásához az új OSP-P500-as vezérlő is hozzájárul. A megduplázott számítási kapacitásnak és a két dedikált számítógépnek köszönhetően a teljes megmunkálási ciklusidő az előző generációs P300-as vezérlővel ellátott modellhez képest akár harmadával is csökkenthető.

Az MB-5000HII a hozzá illesztett FASTEMS FPT-1000 automata palettázórendszerrel korunk egy másik égető problémájára, a munkaerőhiányra is megoldást kínál. A FASTEMS rendszerében a paletták négy szinten helyezkedhetnek el, aminek köszönhetően számuk 12 és 24 db között tetszés szerint variálható a munkadarabok méretének megfelelően. A nagy palettaszám mellett is sikerült egy olyan helytakarékos megoldást kidolgozni, ami csupán annyi helyet foglal, mint egy szokványos előkészítő terület. Ezeknek köszönhetően a felhasználóknak se a munkadarab méretét, se a cella helyigényét illetően nem kell kompromisszumot kötniük.

MULTUS U3000 2SW 1500: az eszterga- és marógépek ideális ötvözete

A MULTUS U3000 kiválóan ötvözi az esztergagépek és a marógépek legelőnyösebb tulajdonságait. A nagy nyomatékkal rendelkező esztergafőorsó mellé ugyanis egy nagy sebességű maróorsó társul, ezzel biztosítva, hogy a legösszetettebb geometriával rendelkező alkatrészeket is könnyedén le lehessen gyártani. A ciklusidők gyorsítása érdekében opcióként elérhető az alsó revolverfej és az ellenorsó is, amivel az alkatrészeket egy gépen belül készre lehet munkálni.

A hosszú távú pontosságot és a geometriai hibák kompenzálását a „5-Axis Auto Tuning System” biztosítja, aminek használatával csupán néhány perc alatt beállítható a gép. A gép felépítésének és pontosságának köszönhetően a „Hobbing” és a „Skiving” eljárások is elérhetők ehhez a típushoz. A programozásuk pedig az OSP P500-as vezérlőnek köszönhetően még tovább egyszerűsödött.

A sokoldalúság mellett az OKUMA-tól megszokott nagy teljesítményű forgácsolás sem jelent gondot a MULTUS U3000-nek, legyen szó akár 63-as telibefúróról vagy 8 mm-es fogásmélységű oldalazásról. A „Green Machining” jegyében ennél a modellnél is elérhető az ECO Suite Plus rendszer, mely az ECO Idling Stop, ECO Operation és ECO Power Monitor segítségével akár 20%-kal is csökkentheti az energiafogyasztást. A MULTUS U3000 eszterga-maró központ alkalmazásával nem csak a ciklusidő és a felfogások száma, de a gyártásközi logisztika is jelentős mértékben csökkenthető!

MULTUS B300: multitasking gép hőstabil konstrukcióval

A B tengellyel felszerelt MULTUS B300II az esztergálási műveletek megoldásának legfelsőbb foka, amelynek tervezése során az OKUMA az esztergafunkciókat és a függőleges megmunkálási funkciókat egyetlen gépbe tömörítette. Ez a többcélú gép folyamatintenzív megmunkálásokat képes elvégezni rövidebb ciklusidővel, miközben a csarnokban rendkívül kis alapterületet követel. A kevesebb megfogással elkészíthető feladatok révén pedig növelhető a gépkihasználtság is.

A MULTUS B300II 225°-os B tengely tartománnyal, 6 000-es fordulatú maróorsóval és 5 000-es fordulatú esztergaorsóval rendelkezik. Az esztergaorsó 0,001°-onként pozicionálható C tengellyel érkezik. Az alapkivitel is 40 férőhelyes szerszámtárral rendelkezik, de ez egészen 120-ig bővíthető, amely sokszorosa a piacon elérhető CNC-esztergagépekének, és a tengelyek löketei is nagyobbak a megszokottnál. A multifej által felvehető pozíciók száma tovább erősíti multifunkcionalitásukat.

A hőstabil konstrukciónak köszönhetően még szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is kiemelkedik pontosságban a piacon elérhető gépek közül, akár a legösszetettebb megmunkálási eljárások esetén is. Az opciók között szerepel az ellenorsó W tengellyel, ami a munkadarab átvételét, így a kétoldali megmunkálást teszi lehetővé. Ezzel elkerülhető a munkadarab manuális forgatása, ami több időt és hibalehetőséget jelent a gyártásban. A multitasking gépek hatalmas erénye, hogy a megszokott esztergálási feladatok mellett teljesítmény vagy fordulat terén megkötött kompromisszumok nélküli fúrási és marási műveleteket is képesek elvégezni.

MU6300V-L: szinte minden forgácsolási művelet elvégzésére alkalmas

„Az MU-6300V 5 tengelyes függőleges megmunkálóközpontunk nagy hatékonyságot és nagy termelékenységet biztosít az 5 tengelyes, többoldali megmunkálásban – magyarázta Hart Balázs. – A portál elrendezésű függőleges megmunkálóközpontnak jellemzője a rendkívül merev váz és a munkadarab mozgatásának rendkívül alacsony súlypontja. Ez a nagy anyagleválasztással járó és a nagy sebességű, ugyanakkor precíz simítási műveleteket egyaránt lehetővé teszi.”

Legyen szó 3+2 tengelyes vagy szimultán öttengelyes megmunkálásról, a gép tökéletes választás az adott mérettartományban. Számos opcióval kérhető, így megfelelően alkalmazkodik a szerszámgyártás, a repülőgép- és az autóipar igényeihez is. A mátrix tárral és palettacserélővel is rendelhető gép új színekben világítja meg az öttengelyes gépek hatékonyságáról alkotott képet. Esztergafunkcióval felszerelve szinte minden forgácsolási művelet elvégzésére alkalmas, beleértve a skiving és hobbing eljárásokat is. A géphez több különböző gyári automatizálási megoldás is elérhető. A Termo-Friendly Concept jegyében ez a gép is megbízhatóan dolgozza végig a teljes műszakot – a környezeti hőmérséklet változásaitól függetlenül.

TechMonitor-összeállítás