Fiber csőlézer körkép a HSG-nél

A HSG Laser Magyarországon is népszerű márkává vált a hazai képviseletet ellátó Signdepot Europe Kft. által

A HSG kínálatában található fiber lézervágógép változatok szinte mindegyike megtalálható már egy-egy magyar cég telephelyén, már szinte folyamatos az új gépek telepítése. A magyar vásárlók márkától függetlenül a síklézervágókat választják nagyobb számban, ami nem véletlen, hiszen a lemezmegmunkálásnak nagyobb piaci szegmense van a csővágással szemben. Talán éppen ezért is, ezúttal kizárólag a HSG csőlézerekre kerül a hangsúly, hogy ezek a speciális berendezések is kapjanak figyelmet. Bemutatjuk a HSG Laser jelenleg futó fiber csővágó lézergép portfólióját.

Belépő szint

HSG R3 és R3 Plus

Az R3 manuális kézi adagolással rendelkezik, így csökkentve a gép árát és méretét. Ennek megfelelően kisebb kapacitással kell kalkulálni, és elsősorban akkor a legoptimálisabb megoldás, ha egymást követően különböző szelvényeket kell vágni. De éppen ezért kiváló megoldás olyan cégeknek, ahol nem egy termék gyártása folyik, hanem változatos méretű anyagok kerülnek megmunkálásra. Az R3 egy új továbbfejlesztett modell (régi neve E22), mely új vezérlést kapott, gyorsabb CNC-mechanikát, és a Plus modell nagyobb átmérőkapacitást, mely akár 325 mm-es átmérőig képes acélcsövek lézeres vágására.

Az R3 csővágó lézergép kiváló megoldás olyan cégeknek, ahol nem egy termék gyártása folyik, hanem változatos méretű anyagok kerülnek megmunkálásra

Főbb tulajdonságok:

Rendkívül gazdaságos, csupán 85 mm a maradékanyag hossza;

„Fly Cut” (repülő vágás) és Leapfrog vágástechnológiák, melyek optimalizálják, gyorsítják a vágófej útvonalát;

HSG X-9000 BUS CNC-vezérlő érintőkijelzős felhasználóbarát külső felülettel;

HSG autofocus lézerfej dupla védőüvegrendszerrel;

IPG lézerforrás 1,5 kW-tól 3 kW-ig;

Elől-hátul pneumatikus tokmány, automata központosítással;

Befogható profilméretek: R3: 20 – 219 mm / 20 × 20 – 150 × 150 mm; R3 Plus: 20 – 325 mm / 20 × 20 – 230 × 230 mm;



Befogható szelvényhosszúság: maximum 6 500 mm.

Full automata professzionális kategória

HSG TS és TM

A TS és TM fiber csőlézerek automata adagolórendszerrel rendelkeznek, így a gyártás szinte felügyeletmentesen és folyamatosan zajlik. A gép 3 fő egységre bontható: adagolórendszer, lézervágógép és vágott munkadarab leszedő-gyűjtő szekció. A TS és TM típusok alapjaiban ugyan az a berendezés, a különbség csupán a befogható szelvények átmérő tartományában van. A TM speciálisan szűk átmérőt, már 10 mm-es acélcsövet is képes feldolgozni! A TS és TM csővágó lézerek már a 3. generációnál tartanak, és mára rendkívül fejlett extra funkciókkal rendelkeznek, melyek támogatják a felügyeletmentes gyártást és a nagyobb produktivitást. A csövek feldolgozása is rendkívül gazdaságosan történik, mivel csupán 50 mm a minimális maradékanyag hossza.

A TS és TM csővágó lézerek már a 3. generációnál tartanak, és mára rendkívül fejlett extra funkciókkal rendelkeznek

TS dupla digitális tokmány

Főbb tulajdonságok:

Pozicionálási és visszatérési pontosság: 0,03 mm/m;

Sebesség és gyorsulás: 120 r/min, 1,2 G;

„Fly Cut” (repülő vágás) és Leapfrog vágástechnológiák, melyek optimalizálják, gyorsítják a vágófej útvonalát;

HSG X-9000 BUS CNC-vezérlő érintőkijelzős felhasználóbarát külső felülettel;

HSG autofocus lézerfej dupla védőüvegrendszerrel;

IPG lézerforrás 1,5 kW-tól 4 kW-ig;

Elől-hátul pneumatikus tokmány, automata központosítással;

Digitális tokmányvezérlés kétirányú kommunikációval;

Befogható profilméretek: TM: 10 – 170 mm / 10 × 10 – 150 × 150 mm; TS: 20 – 273 mm / 20 × 20 – 200 × 200 mm;



Befogható szelvényhosszúság: maximum 6 500 mm.

A csőlézerek csúcsa

HSG TX

A HSG csőlézer kínálatának csúcsa a TX széria, mely ötvözi a fentebb részletezett TS/TM széria technológiai előnyeit a nagyobb befogható mérettel. A TX széria akár 12 méter hosszú szelvények befogására is alkalmas, átmérőben pedig akár 360 mm-re képes. A várható nagyobb munkadarab-hosszúság érdekében a TX a piacon egyedülálló módon 3 vezérelt tokmányt tartalmaz 2 helyett. A nagyobb méretű anyagok jellemzően nagyobb falvastagsággal is járhatnak, így a lézerforrás-teljesítmény is impozáns, akár 12 kW lehet. A gép robusztus szerkezetének nem okoz gondot a szelvények súlya sem, egy szál akár 1 200 kg is lehet, melyet ugyanolyan precizitással és sebességgel kezel a gép. A TX szériában a lézerfej akár 45 fokos szögben is dönthető (opcionális lehetőség), így a vágott anyagok precíz illesztése garantált. Természetesen ez a típus is rendelkezik automata adagoló- és leszedő-gyűjtő rendszerrel, így folyamatos gyártásra alkalmas.

A HSG csőlézer kínálatának csúcsa a TX széria

TX tripla digitális tokmány

Pozicionálási és visszatérési pontosság: 0,05 mm/m;

„Fly Cut” (repülő vágás) és Leapfrog vágástechnológiák, melyek optimalizálják, gyorsítják a vágófej útvonalát;

HSG X-9000 BUS CNC-vezérlő érintőkijelzős felhasználóbarát külső felülettel;

HSG autofocus lézerfej dupla védőüvegrendszerrel;

IPG lézerforrás 3 kW-tól 12 kW-ig;

3 db automata pneumatikus tokmány, digitális vezérléssel;

Befogható profilméretek: TX7026: 15 – 260 mm / 15 × 15 – 180 × 180 mm; TX9036: 40 – 360 mm / 40 × 40 – 250 × 250 mm; TX12036: 40 – 360 mm / 40 × 40 – 250 × 250 mm;



Befogható szelvényhosszúság: TX7026 és TX9036 6 500 mm, TX12036 12 000 mm.

Speciális változatok

TL500, az „Ultra Heavy” speciális kategória

A TX széria alapjaira épülő TL500 extrém méretben képes csöveket megmunkálni, akár 426 mm átmérőig! A nagyobb átmérő és hosszúság érdekében innovatív 4 tokmányos megoldást alkalmaz, tehát nem csupán 1 fix és 1 mozgó pályás hátsó tokmánnyal, hanem további 2 mozgópályás tokmánnyal rendelkezik. A lézerfej előtt 2 tokmány, és a lézerfej után 2 tokmány található. A fentebb a TX szériánál említett technológiákat alapból tartalmazza a TL széria is, csakúgy mint a dönthető lézerfejet és az akár 12 m-es vágható hosszúságot.

A TX széria alapjaira épülő TL500 extrém méretben képes csöveket megmunkálni

Pozicionálási és visszatérési pontosság: 0,05 mm/m;

„Fly Cut” (repülő vágás) és Leapfrog vágástechnológiák, melyek optimalizálják, gyorsítják a vágófej útvonalát;

HSG X-9000 BUS CNC-vezérlő érintőkijelzős felhasználóbarát külső felülettel;

HSG autofocus lézerfej dupla védőüvegrendszerrel;

IPG lézerforrás 3 kW-tól 12 kW-ig;

3 db automata pneumatikus tokmány, digitális vezérléssel;

Befogható profilméretek: 80 – 426 mm / 80 × 80 – 325 × 325 mm;

Befogható szelvényhosszúság: 12 000 mm-ig felszereltségről függően.

