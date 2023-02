EMCO HYPERTURN 65 Powermill G2 eszterga-maró központ

Az EMCO HYPERTURN 65 PM G2 előnyei különösen az autó-, a repülőgép- vagy éppen a gépiparban használt bonyolult munkadarabok sorozatgyártása során emelkednek ki

A sikeres EMCO HYPERTURN sorozat új tagját, az EMCO HYPERTURN 65 PM G2 modellt 1 500 mm-es csúcstávolság, 350 mm-es maximális szerszámhossz és 12 kg-os max. szerszámtömeg jellemzi, így az egy felfogásban esztergált-mart munkadarabokon mélyebb furatokat is nagy rugalmassággal tud létrehozni. Az elkészült alkatrészek automatikus kirakodását egy programozható miniportál végzi.

A két nagy teljesítményű, 4 tengelyes megmunkálást is lehetővé tevő orsó – az erősebb egy 12 000 és a 20 000 ford./perc fordulatszámú maróorsó –, valamint a közvetlen hajtású B tengely komplex 5 tengelyes szimultán marást is lehetővé tesznek. A gép funkcionálisan és vizuálisan is alapvető ráncfelvarráson esett át.

Az EMCO HYPERTURN sorozatot arra tervezték, hogy maximális termelékenységet nyújtson a kisszériás gyártásban egészen az egydarabos megmunkálásig. Egyetlen munkafolyamatban végezhetők el az összetett és kifinomult esztergálási, fúrási, marási, valamint fogaskerék-forgácsolási műveletek, nincs szükség a munkadarab többszöri befogására vagy ideiglenes tárolására. Kiemelkedő a méretpontosság, miközben csökkent a helyigény, a szerszámköltség, a gyártásra fordított idő, valamint az emberi beavatkozás szükségessége.

Új dizájnt kapott az EMCO HYPERTURN 65 PM G2

A hasonló modellekkel ellentétben az EMCO HYPERTURN 65 PM G2 1 500 mm-es orsótávolsággal rendelkezik, ami lényegesen több szabad helyet biztosít a szimultán megmunkáláshoz a fő- és az ellenorsón. Az akár 38 kW-os és 800 Nm-es főorsó, valamint a 33 kW-os és 420 Nm-es ellenorsó elegendő erővel rendelkeznek egy munkadarab két szerszámmal történő egyidejű megmunkálásához. Ez az úgynevezett „4 tengelyes megmunkálás” komoly fegyver a termelékenység növeléséhez. Az akár 37 kW-os, 110 Nm-es nyomatékú és 12 000 ford./perc fordulatszámú maróorsó pedig a komplex geometriájú munkadarabok komplett megmunkálását végzi nagy termelékenységgel. A direkt hajtású B tengely magas dinamikát és kontúrpontosságot biztosít a szimultán öttengelyes megmunkálás során. Csökkent a szerszámcserére fordított gépi mellékidő is.

Új vezérlőpanel 22"-es érintőképernyővel és EMCONNECT digitalizációs platformmal

A maróorsóhoz alkalmazott 40, 80 vagy 120 férőhelyes szerszámtárak több lehetőséget kínálnak a komplett megmunkáláshoz, alacsony beállítási igényekkel, valamint nagy stabilitással az esztergálási és marási műveleteknél. A frontoldali elrendezés leegyszerűsíti a betárazási folyamatot, és ergonomikus munkakörülményeket biztosít. Esztergálásnál az új generációs, szimpla vagy dupla hajtott szerszámcserélő alapkiépítésben BMT interfésszel és közvetlen meghajtással rendelkezik, és nagyobb stabilitást, ill. pontosságot biztosít. A marógépekhez hasonló teljesítményadatok lehetővé teszik az esztergált és mart alkatrészek komplett megmunkálását.

Az automatikus rúdmegmunkálással és/vagy munkadarab-rakodással az automatizálásban rejlő hatékonyságnövelés is jól kiaknázható. A szerszámgép teljesítményét azonban nem csak a mechanikai és elektromos teljesítményértékek határozzák meg. Szoftveres oldalon az EMCO a Siemens Sinumerik One vagy a Heidenhain CNC PILOT 640 vezérlőjével vértezte fel a gépet.

Igel marószerszám HSK tengellyel

A Sinumerik One vezérléssel felszerelt alapgép az EMCONNECT digitalizációs platformot is tartalmazza, ami egy digitális folyamatasszisztens a vevő- és rendszerspecifikus alkalmazások átfogó integrációjához. Mivel a műveletsorok a felhasználói igényre szabottak, hatékonyabb munkafolyamatok hozhatók létre a gép kiemelkedő megbízhatóságának veszélyeztetése nélkül. Az EMCO CPS Pilot szoftverével 3D-ben tervezhető, programozható, szimulálható és optimalizálható a gyártási folyamat. Az EMCO HYPERTURN és az új EMCO CPS Pilot kombinálásával rendkívül pozitív multiplikátorhatások érhetők el, ami jelentősen csökkenti a költségeket és a gyártásra fordított munkát.

Az EMCO márka újrapozicionálása a dizájnban is megmutatkozik. A hatékony folyamatok, a felhasználóbarát jelleg és az áttekinthető elrendezés érdekében a gépek fő interakciós területeit (például a munkateret) mind színben, mind formában kiemelték. A kezelőpanel homogén alumíniumfelületekkel, ergonomikusan állítható kezelőszervekkel és intuitív felhasználói felülettel rendelkezik.

Integrált miniportál 2 tengellyel

A HYPERTURN gépkoncepció

A rendkívül merev és kompakt hegesztett acélszerkezetet speciális, rezgéselnyelő betonanyaggal (HYDROPOL®) töltik ki. A nagyobb igénybevételnek kitett területeken további megerősítések növelik a gépágy merevségét, így lehetőség nyílik a fő-, ellen- vagy maróorsó nagy teljesítményének korlátlan kihasználására. Az eredmény: jobb felületminőség, szűkebb tűrések és megnövelt szerszámélettartam.

A két méretben kapható főorsó maximális teljesítménye 29 kW, nyomatéka pedig 250 Nm. Opcionálisan SuperBigBore orsó is kérhető 38 kW maximális teljesítménnyel és akár 800 Nm nyomatékkal. A precíziós csapágyakon nyugvó, rendkívül dinamikus orsómotorokkal széles fordulatszám-tartomány és nagy sebesség esetén is sima futás érhető el. A hőstabilitást a szimmetrikusan kialakított fejrész, a csapágypontokon elhelyezett hőmérsékletszenzorok és a folyadékhűtés biztosítják. A szánvezetékek egyedülálló tömítőrendszerének köszönhetően a gép erősen szennyezett környezetben is használható.

Az elkészült alkatrészek elhelyezése

A C tengely meghatározott előtolással tetszőleges pozícióba mozgatható, így a kerületen vagy akár az elülső felületen is könnyen létrehozhatók az összetett kontúrok. Az ezen mozgások programozására szolgáló szoftver (hengerinterpoláció és/vagy TRANSMIT) a felszereltség része. A szinkronmenetvágás és a sokszögesztergálás szintén az alapfelszereltség részei.

A HSK-T63 vagy PSC63 orsócsatlakozással ellátott nagy teljesítményű maróorsó esztergálási, fúrási és marási műveletekhez egyaránt használható. A maróorsó fokozatmentesen ±120°-kal elforgatható, és tetszőleges pozícióban rögzíthető. A ±120 mm-es Y-lökettel a legbonyolultabb megmunkálási folyamatok – például fogaskerék-forgácsolás, forgattyúcsapok esztergálása/marása, öttengelyes megmunkálás stb. – is elvégezhetők.

1 500 mm csúcstávolság: több hely a komplex geometriájú alkatrészek megmunkálásához

A kiváló ergonómiájú munkatér remek hozzáférést biztosít az egyes alkatrészekhez. A nagy terek még a kritikus anyagok megmunkálásakor is ideális forgácsáramlást biztosítanak. A sérülések elkerülése érdekében minden vezeték rozsdamentes acél borítást kapott.

Az EMCO HYPERTURN 65 PM G2 burkolata 100%-os védelmet nyújt a kirepülő forgácsok és a hűtőfolyadék ellen. A nagy biztonsági üvegajtó akadálytalan belátást biztosít a munkatérre. Az ergonomikusan elhelyezett, 90°-ban és 200 mm-en belül állítható kezelőpanel vízszintesen mozgatható a gépajtó közepe felé.

