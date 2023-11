Egyedi igényekhez újratervezve

Az új MAXXTURN 65 G2 univerzális esztergasorozattal modern, alacsony munkaerő-igényű gyártás valósítható meg

Meggyőző példa a moduláris felépítés, valamint a nagy pontosságú és dinamikus megmunkálás előnyeire: robotizált, EMCONNECT folyamatasszisztenssel optimalizált MAXXTURN 65 G2 univerzális CNC-esztergaközpontot mutatott be az EMCO a hannoveri EMO 2023 kiállításon.

Az EMCO teljesen áttervezte a MAXXTURN 65 G2 esztergaközpontot, ami moduláris felépítésével lehetőségek széles skáláját kínálja az ügyfelek egyedi igényeihez. A fő- és ellenorsók nagy hajtásteljesítménye az optimális nyomatékkarakterisztikával kombinálva kiváló költséghatékonyságot biztosít az acél megmunkálásánál, valamint az alumínium nagy sebességű forgácsolásánál. A 12 hajtott szerszám és az Y tengely tökéletes eredményt biztosít az összetett marási és fúrási műveleteknél. Számos automatizálási megoldással és az EMCONNECT digitális folyamatasszisztenssel a MAXXTURN 65 G2 géppel modern, alacsony munkaerő-igényű gyártás valósítható meg.

MAXXTURN 65 G2 univerzális CNC-esztergaközpont

Gépszerkezet

A robusztus és precíz eszterga 40°-os ferde gépágya egy rendkívül merev és kompakt hegesztett acélszerkezet, pluszerősítésekkel a nagyobb igénybevételnek kitett zónákban. A MAXXTURN 65 G1 továbbfejlesztéseként az új gépsorozat modern és innovatív kialakítású. A kompakt méreteket a forgácskihordó szalag optimalizált integrációja biztosítja. A fő- és az ellenorsón szíjhajtások helyett orsómotorokat alkalmaznak, amik különösen széles, akár 5 000 ford./perc fordulatszám-tartományt és rendkívül jó egytengelyűségi futástulajdonságokat biztosítanak. Háromféle áteresztőképességű orsóméret áll rendelkezésre: Standard Ø 65 mm, BigBore Ø 76 mm és SuperBigBore Ø 95 mm. A szimmetrikusan kialakított orsószekrény a csapágypontokon lévő hőmérséklet-érzékelőkkel és a folyadékhűtéssel együtt magas hőstabilitást biztosít.

A C tengelyek a gép alapfelszereltségének részét képezik, az orsók 0,001°-os felbontáson belüli pozicionálását lehetővé téve. A precíz kontúrmaráshoz ideális C tengelyhez kiegészítőleg egy opcionális hidraulikus fék is aktiválható. Az Y tengelyt is a gép alapszerkezetébe integrálták, az X tengellyel 90°-ban beállítva. Az extrém rövid vetületi hosszok képezik a stabil esztergálási és fúrási, valamint a kontúrmarási műveletek alapját. Minden lineáris tengely abszolút mérőrendszerrel van szerelve a VDI3441 szerinti pontossággal X/Y/Z-ben: 0,0035/0,0035/0,004 μm alapkivitelben, illetve 0,002/0,002/0,002 μm opcionálisan.

BMT torony direkt hajtással

Gépkonfigurációk

A MAXXTRURN 65 G2 számos moduláris opcióval rendelkezik, és különböző változatokban érhető el:

MT65 G2 M: hajtott szerszámok, C tengely és szegnyereg;

MT65 G2 MY: hajtott szerszámok, C tengely, Y tengely és szegnyereg;

MT65-G2 SM: ellenorsó, hajtott szerszámok és C tengely;

MT65-G2 SMY: ellenorsó, hajtott szerszámok, C tengely és Y tengely.

A szegnyereggel rendelkező modellek esetében a szegnyerget görgős vezetősínre szerelik és 500 mm-es hosszban programból mozgatható. Opcionálisan Ø 8–101 mm átmérőjű húzásálló állóbáb is elérhető, ami a gép még rugalmasabb használatát teszi lehetővé pl. tengelymegmunkáláshoz. Az ellenorsóval rendelkező gépeknél az ellenorsófej a saját görgős vezetőpályáján helyezkedik el, és 580 mm-es hosszban automatikusan mozgatható. A folyamatosan pontos futás érdekében az orsót integrált orsómotor hajtja folyadékhűtéssel. A kész alkatrészek biztonságos eltávolítását egy hűtőfolyadékkal elárasztott, löketfigyelő alkatrészkidobó biztosítja. Ezenkívül további 12 szerszámhelyes VDI30 (opcionálisan VDI 40) revolverfej is rendelhető egymotoros technológiával. Minden állomáson meghajtott szerszámtartók helyezhetők el. Alternatív megoldásként 12 állomásos, akár 12 000 min–1 fordulatszámú BMT55 torony közvetlen meghajtással, vagy akár egy 16 állomásos BMT45 torony is beépíthető.

Állóbáb tengely megmunkálásához

Vezérlő széles körű opciókkal

A SINUMERIK ONE vezérlőt futtató panel állítható magasságú és elfordítható, így a legjobb ergonómiát biztosítja. A 22"-es érintőképernyőkön tökéletesen áttekinthetők az egyes vezérlőfunkciók. Az EMCONNECT opcionális digitális folyamatasszisztenssel a termelési környezet hálózatba kapcsolható, ezenkívül a vevő- és rendszerspecifikus alkalmazások átfogó integrációjában is segít. A munkafolyamatok hatékonysága és a gépek magas megbízhatósága minden üzemmódban megőrizhető. Az EMCONNECT egyszerűen és gyorsan frissíthető és konfigurálható, az elérhető alkalmazások választéka pedig folyamatosan bővül. A Shopfloor Management alkalmazás például a gépi és gyártási adatok összegyűjtésére szolgál, az összes gép átfogó felügyeletét és a folyamatok szervezését lehetővé téve. Az EMCONNECT segítségével a gyártási ciklusidők és az állásidők minimalizálására szolgáló alkalmazások is elérhetők.

Vezérlés az EMCONNECT digitális folyamatasszisztenssel

Automatizálási lehetőségek

A hatékony gyártáshoz EMCO SL1200, IRCO ILS-MUK 7012 vagy 10012, FMB TURBO 5-65 vagy 8-75, illetve TOP AUTOMAZIONI X-FILES rúdadagolók állnak rendelkezésre. A munkadarabok teljesen automatikus be- és kirakodását, valamint a szerszámgép és a rakodóberendezés közötti zökkenőmentes interakciót az EMCO portálrakodó megoldása biztosítja, igény szerint pedig robot is munkába állítható.

Műszaki adatok

MAXXTURN 65 G2 univerzális CNC-esztergaközpont Max. rúdkapacitás [mm] Ø 65 (76,2 / 95) Max. tokmányméret [mm] Főorsó Ellenorsó 250 (325) 210 Max. sebesség [rpm] Főorsó Ø 65 (76 / 95) Ellenorsó Hajtott szerszámok VDI 30/40 Hajtott szerszámok BMT 45/55 5 000 (4 000 / 3 500) 6 000 5 000 / 4 500 12 000 / 12 000 Max. hajtásteljesítmény [kW] Főorsó Ø 65 (76 / 95) Ellenorsó Hajtott szerszámok VDI 30/40 Hajtott szerszámok BMT 45/55 29 (29 / 37) 22 6,7 / 6,7 11,7 / 11,7 Max. mozgástartomány X/Y/Z [mm] 260 / 80 (±40) / 610 Gyorsjárati sebesség X/Y/Z [m/min] 30 / 15 / 30 Szerszámtartók száma 12 (16) A meghajtott állomások száma 12 (16)

