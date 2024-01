Egy egyedülálló márka

A CHIRON Group az EMO Hannover 2023 kiállításon

Címkék: automatizálás CHIRON EMO Hannover forgácsolás rolatast Sinumerik One

Hogy miről is szólt az EMO Hannover 2023, azt a CHIRON Group standján lehetett igazán megtapasztalni. Az „Innovate Manufacturing” jelmondatot tekintve, a vállalat bemutatta átfogó portfólióját, beleértve a gépújdonságokat élő megmunkálásokkal, a nagymértékben variálható automatizálási megoldásokat és az innovatív szolgáltatásokat.

„Számunkra az EMO Hannover kiemelt eseménynek számít a naptárunkban. A számok – mintegy 90 000 nemzetközi látogató 130 országból – idén is önmagukért beszélnek. Az újdonságok rendkívül jó fogadtatásban részesültek, mélyreható beszélgetéseket folytattunk, és számos alkalmazáshoz kapcsolódó projekteket kezdeményeztünk. Szintén örömteli, hogy sok új kapcsolatot sikerült kialakítanunk” – számolt be Bernd Hilgart.

Megbízható márka, erős bemutatkozás és nagy érdeklődés a jövőbiztos gyártási folyamatok átfogó termékpalettája iránt: a CHIRON Group az EMO Hannover 2023-on

A teljesítmény találkozik a pontossággal

A CHIRON Group kétféleképpen is kimerítette a kiállítás mottóját. Egyrészt az ügyfelekkel és érdeklődőkkel folytatott közvetlen, személyes eszmecserében, a konkrét igények felmérésében és a személyre szabott gyártási megoldások nyújtásában. Másrészt – állította Bernd Hilgarth – „tájékoztatást tudtunk adni arról, mit is jelent a CHIRON Group, valamint, hogy a megmunkálóközpontokon túl az igények teljes skáláját képesek vagyunk kielégíteni”.

Marás és esztergálás kombinálva: a DZ 22 S maró-eszterga, villanymotorok állórészházainak kétorsós megmunkálása közben

A megmunkálási bemutatók fénypontjai

Az elmúlt hónapokban a CHIRON Group öt megmunkálóközpontot mutatott be éles üzemben. Abszolút közönségsiker volt a DZ 22 S maró-esztergaközpont a kis és közepes tételek, például elektromotorok házának rugalmas, költségoptimalizált gyártásához. A 15-ös sorozat következő generációja saját fejlesztésű új körasztallal és az intuitív, Siemens SINUMERIK ONE vezérléssel ünnepelte premierjét. Bemutatásra került a DZ 15 W 180°-os körasztallal, két különálló munkaterülettel és munkadarabváltóval a nagy tételek hatékony marásához. Az orvosi és a precíziós technológiai ágazatból érkező ügyfelek a Micro5 megmunkálóközpont és a Feed5 kezelőrendszer intelligens kombinációján a legkisebb helyen is megtapasztalhatták a rendkívül dinamikus és autonóm mikromegmunkálási lehetőségeket.

Nagy figyelmet keltett a 15-ös sorozat következő gépgenerációja olyan új funkciókkal, mint a SINUMERIK ONE vezérlés és a saját fejlesztésű körasztal

Az automatizálás témakörében is láthatóak voltak innovációk: a VariocellMove intelligens munkadarab-kezelő élőben volt megtekinthető. A ferde palettarendszerrel ellátott kompakt robotizált cella rugalmasan kombinálható a CHIRON-Group maró- és maró-esztergaközpontjaival, ezáltal egy termelékeny egységet alkotva.

A CHIRON Group Service bemutatta az új myCHIRON ügyfélportált és egy új szolgáltatást: Motororsók javítása, felújítása és optimalizálása

Innovatív szolgáltatások

A CHIRON Group Service szakértői bemutatták az új myCHIRON ügyfélportált, a gyors alkatrészrendelést lehetővé tevő e-shopot és egy új szolgáltatást: A motororsók javítása, felújítása és optimalizálása. Az innovatív ajánlat megkönnyíti a minőségi gyártás megkezdését: A PerformanceFinance, egy teljes gépfinanszírozási csomag, amely magában foglalja a ciklikus állapotfigyelést és az átfogó szolgáltatásokat. Azok, akik már rendelkeznek CHIRON megmunkálóközponttal, tájékoztatást kaphattak az egyedi felújítás lehetőségéről. Egy ilyen „frissítés” alkalmassá teszi a meglévő megmunkálóközpontot az új gyártási feladatokra, és nemcsak pénzügyi forrásokat takarít meg, hanem a környezetet is kíméli.

A VariocellMove-val a CHIRON Group egy új automatizálási megoldással bővítette portfólióját, amely rugalmasan kombinálható a vállalat különféle megmunkálóközpontjaival

Kulcsszó a környezetvédelem: Éppen időben, a kiállítás kezdetére a CHIRON Group közzétette 2022-es fenntarthatósági jelentését. Carsten Liske vezérigazgató szerint „meggyőző bizonyítékkal szolgálunk arra mutatóan, hogy a gazdasági teljesítmény és a fenntarthatóság hosszú távon kéz a kézben jár”.

