DMG MORI City – the Home of Technology

A DMG MORI az idei EMO-n mutatja be az új, Machining Transformation (megmunkálási átállás) névre keresztelt keretrendszert, és olyan, innovatív technológiákat és megoldásokat tartalmaz, amelyek kijelölik a megmunkálás jövőjét.

A szerszámgépgyártás világa Hannoverben fog találkozni, 2023. szeptember 18-23. között. A DMG MORI itt fogja bemutatni a nagyközönség számára Home of Technology’ névre keresztelt kiállítását a 2. pavilonban. A szerszámgépgyártó az erre a célra megalkotott “DMG MORI City” -re keresztelt városban a fő témájára, a Machining Transformation-re (MX) összpontosít. Az MX négy alappilléren nyugszik: műveletintegráció (Process Integration), automatizáció, Digital Transformation (DX, digitális átállás) és Green Transformation (GX, zöld átállás), ezeket a DMG MORI innovatív technológiákon és megoldásokon keresztül mutatja be, amelyek kijelölik a megmunkálás jövőjét. A nagyjából 9,000 m² alapterületű DMG MORI Cityben a látogatók átfogó gyártási koncepciókat tekinthetnek meg, a legkorszerűbb szerszámgépekkel a technológia minden területéről: az univerzális- és hosszesztergáktól az 5-tengelyes megmunkálóközpontokon és eszterga-maróközpontokon át az additív gyártásig. A 39 db. kiállított szerszámgépen és a 20 db. automatizálási megoldáson kívül itt rendezik meg a CTX beta 450 TC eszterga-maróközpont, a CTX 450 és CTX 550 univerzális esztergák, valamint az INH 63, egy vízszintes főorsójú, 5-tengelyes megmunkálóközpont világpremierjét is. A termékpalettát a PH Cell 800 palettakezelő rendszer és az UH-AMR 2000, egy munkadarab- és szerszámkezelésre egyaránt alkalmas autonóm robot teszik teljessé.

“A megmunkálási átállás úttörő megmunkálási megoldásai és innovatív alkalmazásai jelentik azt az alapozást, amire fel tudtuk építeni a DMG MORI Cityt.” – magyarázza Irene Bader, a DMG MORI COMPANY LIMITED globális vállalati kommunikációs- és marketing igazgatója, az igazgatótanács tagja. A városképhez sok helyen hozzátartozik a megmunkálási átállás: az MX téren például a legkorszerűbb szerszámgépek, automatizálási megoldások és digitális eszközök vannak a középpontban. Az MX főutat pedig a megmunkálás jövőjét kijelölő innovatív megoldások szegélyezik. DMG MORI Cityben kézzelfoghatóan lehet érteni a csatlakoztatás fontosságát. Minden út a Jövő sugárúthoz vezet, a DMG MORI itt mutatja be a csatlakoztatás területéhez kapcsolódó digitális eszközöket. A szakértők beavatják az ügyfeleket, hogyan tudják vállalati szinten hálózatba kapcsolni a teljes gyártási folyamatot.

Machining Transformation (MX): forradalmasítja a megmunkálást

A Machining Transformation keretrendszerével a DMG MORI választ ad a minden korábbinál gyorsabb, hatékonyabb és egyre inkább fenntartható gyártás jelentette kihívásokkal, amelyekkel minden vállalat szembesül. A DMG MORI a négy alappillért kombinálva tudja támogatni az ügyfeleit: műveletintegráció, automatizáció, Digital Transformation (DX) és Green Transformation (GX). A keretrendszer következetes összehangolásával lehet átfogó termékeket és megoldásokat kínálni.

Integrált technológiák és műveletek a maximális hatékonyság érdekében

A Machining Transformation része a műveletintegráció, amely a DMG MORI-nál már évtizedek óta a gyakorlat része. Azonos munkatérben végzett, szimultán 5-tengelyes marási- és esztergálási műveletekkel fenntarthatóan lehet optimalizálni az összetett alkatrészek megmunkálását. A DMG MORI napjainkban további technológiákat is integrál, mint például a köszörülést, fogmarást, az ULTRASONIC megmunkálást és a porfúvókákkal végzett additív gyártást. Mindez nyilvánvaló előnyökkel jár, csökken az átfutási idő, nő a gépkapacitás és a gyártási minőség is javul az ismételt felfogások kiküszöbölésével. A műveletek integrálását DMG MORI Cityben a CTX beta 450 TC-n lehet megfigyelni.

Az átfogó automatizálási megoldásoknak köszönhetően javul a termelékenység és a pontosság

Az átfogó és rugalmas automatizálási megoldások szintén fontos szerepet játszanak a Machining Transformation-ben. Egyrészt a termelékenység nő a szerszámgépek kihasználtságának maximalizálásával még a gépkezelő nélküli műszakokban is. Másrészt az automatizált gyártás állandó szinten tartja a gyártott alkatrészek minőségét. A modern automatizálási megoldások, mint például a PH Cell 800 és az UH-AMR 2000, a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítják az ügyfelek számára, ezt élőben is megtapasztalhatják az EMO-n, mindkét újdonság világpremierjének keretében.

Tegyen szert versenyelőnyre a Digital Transformation-nek (DX) köszönhetően!

A hardverhez hasonlóan az intelligens digitalizálás is fontos része a megmunkálási átállásnak. A mesterséges intelligencia, a dolgok internete, a Big Data és a digitális iker csak néhány olyan téma, amellyel jelentősen befolyásolhatjuk és optimalizálhatjuk a műveleteket a későbbiekben. Az intelligens digitalizálási termékek használatával a DMG MORI ügyfeleinek lehetőségük nyílik a termelésüket teljes mértékben hálózatba kapcsolni és nyomon követni, ezért ők versenyelőnyre tehetnek szert és új üzleti modellt alakíthatnak ki.

A Green Transformation-nek (GX) köszönhetően a fenntarthatósági céljait is el tudja érni

A Machining Transformation negyedik pillére a Green Transformation, amely a klímavédelmi célok teljesítését és a növekvő energiaárak kompenzálását tűzte ki célul. Az úgynevezett DMG MORI ZÖLD GAZDASÁG (DMG MORI GREEN ECONOMY) irányelv mentén az erőforrásokat takarékosan felhasználó szerszámgépek (GREENMACHINE), energiahatékony üzemeltetés (GREENMODE) és a zöld technológiákkal végzett gyártás (GREENTECH) összefonódásával kialakított partnerség a cél. A GREENMODE egy 13-pontos cselekvési terv, amely úttörő technológiákat és innovatív jellemzőket tartalmaz, hogy a szerszámgépek energiafelhasználása akár 30 százalékkal csökkenjen. A DMG MORI ezeket az intézkedéseket az EMO-n egy különleges, GREENMODE PROMÓCIÓS TERÜLETEN mutatja be, számos szerszámgépen. A GREENTECH elvei szerint megmunkált munkadarabokat szintén meg lehet tekinteni, közéjük tartozik például a vízerőművek turbinakereke vagy az energiatároló rendszerek tüzelőanyagcelláinak kétpólusú lemezei.

Az MX pillérei a fenntarthatóságot is elősegítik

A Machining Transformation szorosan összefügg a fenntarthatóság témájával. Ez azért van, mert a műveletintegráció, az automatizáció és a Digital Transformation közvetlenül hatnak a Green Transformation-re is. Az EMO-n a DMG MORI bemutatja ezt az utat, átadjuk a szót Irene Bader-nek: “A városokban találkozhatunk és tapasztalatot cserélhetünk. Ugyanez a helyzet DMG MORI városban is, ahol ügyfeleinket és minden kedves érdeklődőt elkalauzolunk a technológia izgalmas otthonába, amelynek a Machining Transformation a vezérmotívuma.”

