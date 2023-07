Dinamikus, precíz megmunkálás a tökéletes felületekért

GF Machining Solutions – Mikron MILL S / X U sorozat

Érjen el kiváló dinamikát, pontosságot és felületi minőséget a forma- és alkatrészgyártásban a legnagyobb termelékenység mellett a legikonikusabb kompakt gépen. Az optimalizált hőkezelési rendszerrel és az automatizálás egyszerű integrálásának lehetőségével a Mikron MILL S/X U sorozat tökéletes választás azoknak az ügyfeleknek, akik optimalizálni szeretnék megmunkálási folyamataikat.

Miért HSC?

Az a komplexitás, ami a kulcstechnológiák – így a HSC-technológia – mögött rejtőzik, a termelő vállalatok számára gyakran inkább elrettentően, mint megvalósításra ösztönzően hat. Nagy számú tényezőt kell figyelembe venni, ha a HSC-folyamatot megismételhetően akarjuk kialakítani, ha a manuális utómunkát ki akarjuk küszöbölni, ha a várakozási és beállítási időket minimalizálni vagy a gépkihasználtságot növelni akarjuk. Így a HSC marógép gyártója, aki átfogó tanácsokkal látja el ügyfelét, fontos áthidaló funkcióval rendelkezik a HSC-folyamat értelmezése során. Az ügyfelet ezért átfogóan és szakszerűen vezeti be a HSC-technológiába, és iránymutató tanácsokkal látja el. Hogy ez a ráfordítás megéri, az alábbi, a forma- és szerszámgyártásra vonatkozó grafika is jól szemlélteti.

Ebben a cikkben leírtak egy rövid kivonata a GF Machining Solutions HSC Talk című 70 oldalas kiadványának, mely magyar nyelven is elérhető.

A történelem

A nagy sebességű forgácsolás (más néven High-Speed-Cutting – HSC) kulcsfontosságú technológia a marási technológiák széles spektrumában. A többi marási technológiához képest a különbséget a technológiai paraméterek – fogásvétel, előtolás és forgácsolási sebesség – megválasztása jelenti. A HSC-történelem meglehetősen korán elkezdődött. Az 1930-as évek elején Németországban C. Salomon benyújtott egy szabadalmat. Ebben leírta a hőképződés parabolikus lefolyását a forgácsolási folyamatok során. Az alapvető megfigyelés vagy hipotézis az volt, hogy egy bizonyos, nagyon nagy forgácsolási sebességtől kezdve a szerszámélen keletkező hőmérsékleti hatás növekvő forgácsolási sebesség esetén ismét csökken. Csak az 1990-es években került a forgácsolási sebesség mint technológiai paraméter ismét újra a tudományos érdeklődés középpontjába. Ezúttal azonban módosított feltételek mellett. A szerszámtechnológiában már keményfém szerszámok is rendelkezésre álltak, és a pályakövetéshez olyan nagy teljesítményű NC-vezérlések léteztek, melyek az NC-mondatokat nemcsak milliszekundumok alatt dolgozták fel, hanem a szerszámpálya változásait is előre ki tudták számítani.

A HSC-forgácsolás elmélete

A megváltozott technológiai paraméterek miatt nagymértékben megnövekszik a forgácsolási zóna hőmérséklete. Mivel azonban a HSC-folyamatban a forgácsolási sebesség nagyobb, mint a megmunkálandó anyag hővezetési sebessége, a munkadarab csak minimális mértékben melegszik fel. Így megszűnik a munkadarab önfeszültségi állapotának és hőtágulásának megváltozásából adódó keménységi torzulás veszélye. A kis fogásvétel alacsonyabb tengelyirányú erőt jelent a szerszámon, így kedvezően befolyásolja a szerszám és a megmunkált felület minimális rugalmas alakváltozását. A kis fogásvételek és nagy forgácsolási sebességek kombinálásával nagyon kis tűrések valósíthatók meg a munkadarabokon. Ezáltal a legtöbb esetben teljesen kiküszöbölhetők az utómegmunkálás nagy ráfordítást igénylő folyamatai.

Az optimális HSC-forgácsolási sebesség nagymértékben függ a megmunkálandó szerkezeti anyagoktól, melyet az ábra szemléltet. A növekvő forgácsolási sebességgel a forgácsolási zóna hőmérséklete is növekszik. Így egy lágyított hőálló acélfajta megmunkálása során 800 m/perc forgácsolási sebesség esetén kb. 750 °C a hőmérséklet, ezzel szemben 1 600 m/perc esetén a hőmérséklet már 1 150 °C. Csak a modern forgácsoló anyagok és felületbevonatok tették lehetővé a HSC-megmunkálásokat a mai formájukban. Ezek teszik lehetővé a szerszám nagy fokú hőterhelése ellenére a kielégítő kopásállóságot az egyidejűleg nagy forgácsolási sebességek mellett.

HSC-környezet

Egy új marási projekt kezdetén az alábbi alapvető kérdésekkel szembesülünk:

Melyik szerszámgép szükséges az én követelményrendszeremhez? Melyik megmunkálási stratégia kecsegtet sikerrel?

Segítség lehet az, hogy először a szükséges folyamatlépéseket azonosítjuk a specifikus követelményekkel. Ezzel az első klasszifikációval történhet meg az alkalmas szerszámgép kiválasztása. A következő lépésben történik aztán az alkalmas megmunkálási stratégia kiválasztása. Az alkalmas szerszámgépet elvileg egy ellenőrző lista alapján lehet meghatározni, aminek az alábbi HSC-kritériumokhoz kellene igazodnia, ezt szemlélteti a fenti ábránk.

A HSC-környezethez hozzátartozik a:

CAx folyamatlánc, CAD/CAM;

műveleti stratégiák;

szerszámok és szerszámtartók, ezen belül: a kiegyensúlyozás minősége, a futáspontosság, a szerszámbefogás technológiája, a szerszámgeometriák, a szerkezeti anyagok és bevonatok;

műhelykörnyezet és maga a HSC szerszámgép.

HSC szerszámgép

A HSC-technológia strukturális és átfogó beavatkozást igényel a forgácsolás folyamatába. A sikeres HSC-folyamathoz a szerszámgép architektúrája rendkívül fontos. A hatáslánc elején a megváltozott forgácsképződési folyamat helyezkedik el. A hatáslánc végén a HSC-nek megfelelő géprendszer van.

A HSC szerszámgép főbb komponensei:

Konstrukciós kialakítás

Dinamikus merevség

Könnyűszerkezetes felépítés, tömegeloszlás, csillapítás

Hajtások

Teljesítmény-jelleggörbe, hűtés

Szabályozási struktúra, szabályozás minősége

Vezérlés

HSC-funkcionalitás

Kompenzáció

Szerszámorsó

Csendes futás nagy fordulatszám esetén

Hőtani stabilitás

A Mikron MILL S / X U HSC-megmunkálóközpontjait a lehető legnagyobb dinamika, pontosság és felületi érdesség elérésére tervezték. A polimer géptest, amellett hogy kiváló rezgéscsillapító képességgel rendelkezik, a hőmérséklet-változásokra is sokkal csekélyebb mértékben érzékeny, mint pl. az öntöttvas szerkezet. A lineármotorok biztosítják a nagy dinamikát. Itt nem kizárólag a nagy előtolásokról és gyorsjáratról érdemes beszélnünk, hanem az ún. jerkről, azaz a másodlagos gyorsulásról, valamint a gép kontúrkövetési képességéről, melyben a hajtások mellett a szoftvernek is nagy jelentősége van. A Heidenhain TNC 640 vezérlés és annak HSC-funkciói biztosítják mindemellett a gyors mondatfeldolgozási időt is. A mechanikai és hajtáskonstrukcióknak köszönhetően extrém magas pozicionálási és ismétlési pontosság érhető el, a holtjáték pedig szinte elenyésző mértékű. A mikron nagyságú fogásmélységek és az akár 60 000 1/perc főorsó-fordulatszám pedig elérhetővé teszi az akár Ra 0,05 µm-nél is finomabb felületi érdességet.

Az 5 tengellyel rendelkező HSC marógépek iránti erősen növekvő érdeklődés azzal magyarázható, hogy lehetőség van: rövid és stabil szerszámok használatára, a szerszámél konstans anyagfogási viszonyainak biztosítására és összetett geometriák komplett megmunkálására egy felfogásban.

Utóbbi évek fejlesztései

Grafitmarás speciális hűtőközeggel, ami a GF Machining Solutions, a Fraisa és a Blaser együttműködésében kifejlesztett technológia. Lényege, hogy a HSC gépet grafitmarás esetén nem korlátozzuk le csak ún. száraz, elszívással történő megmunkálásra, hanem egy gépen szinte minden anyag megmunkálható, legyen az edzett acél, réz, keményfém vagy grafit. További hatalmas előnye, hogy drasztikusan csökkenthető a szerszámköltség, köszönhetően a nagymértékben növekvő szerszámélettartamnak.

HSC marás és köszörülés egy gépen – mely a szerszám- és formagyártók, valamint a precíziós alkatrészgyártók számára új irányvonalat biztosít. A Mikron HSC gépeit el lehet látni koordináta-köszörülési funkcióval, mely a vezérlés, mérés mellett tartalmazza a kőlehúzó és szabályzó egységet is. Ezzel a megoldással egy felfogással tudunk kiváló felületet elérni.

Szabó Gábor

GF Machining Solutions sp. z o.o.