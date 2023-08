Az NSK szerszámgépcsapágyak központi szerepet kapnak az EMO 2023 kiállításon

A szerszámgépek az ipari infrastruktúra alapvető részeként számtalan ágazat számára biztosítanak kulcsfontosságú alkatrészeket.

Ennek megfelelően a precizitás és a teljesítmény optimalizálása szimbiotikus: az olyan szerszámgépeknek, mint a maró- és esztergaközpontoknak minimálisra kell csökkenteniük a feldolgozási időt és maximalizálniuk kell a teljesítményt, miközben jó minőségű késztermékeket kell előállítaniuk szűk tűréshatárok mellett. A csapágyak központi szerepet töltenek be ebben a törekvésben. Az EMO Hannover 2023 (szeptember 18-23.) 7-es csarnokának C42-es standjának látogatói tökéletes platformot találnak az NSK legújabb csapágymegoldásainak megismeréséhez.

A kiállításra időzítik az NSK ultranagy sebességű, nagy teherbírású ROBUSTDYNA ferdehatásvonalú golyóscsapágyainak európai debütálását. A szerszámgépek orsóihoz ideális, modern csapágyak rendkívül sokoldalú megmunkálást tesznek lehetővé, kiváló teljesítményt nyújtva mind a nagyolási, mind a simítási műveleteknél. A nagyobb csapágygolyók használata az előző generációs megoldásokhoz képest akár 15%-kal növeli a maximális teherbírást, megkönnyítve a kihívást jelentő alapanyagok, például a titán, az Inconel és a kompozitok megmunkálását. Az akár háromszorosára megnövelt kifáradási élettartammal (dinamikus terhelési besorolás) a ROBUSTDYNA a nehéz vágást és a nagy sebességű forgácsolást is támogatja.

Az NSK új ROBUSTDYNA csapágyai nagyobb csapágygolyókkal rendelkeznek, amelyek akár 15%-kal növelik meg a maximális teherbírást

A belső kialakítás optimalizálásának köszönhetően a ROBUSTDYNA további előnye a 15%-kal nagyobb ütésállóság (statikus terhelési besorolás), ami csökkenti a csapágykárosodás kockázatát az orsó, a vágószerszám, a munkadarab-befogó eszköz, vagy alkatrész közötti váratlan ütközés esetén. Ez a tulajdonság az orsó hosszú távú, stabil működéséhez is hozzájárul, elkerülve a nem tervezett leállásokat. Az NSK szabadalmaztatott SHX acéljának használata ezenkívül rendkívül magas, 3 millió n x dm fordulatszámot is lehetővé tesz a megmunkálási műveletek rövid ciklusidő alatti befejezéséhez.

A SURSAVE kosár segítségével energiamegtakarítás, alacsony hőmérséklet, kis NRRO, nagy sebesség, alacsony vibrációt és alacsony zajszint érhető el

A kiállításon debütál az NSK a nagy sebességű orsócsapágyakhoz ajánlott ROBUSTGRD zsírja is. Ez a környezetbarát kenőanyag a vállalat hagyományos zsírjához képest akár ötszörösére csökkenti a beragadás veszélyét, hozzájárulva a nagyobb termelékenységhez és a szerszámgépek hosszú távú stabil működéséhez. További előnyként a kenőzsír energiamegtakarítást is jelent az olaj-levegő kenési technikákhoz képest.

Az NSK S-HTF sorozat a világ első golyósorsós alkalmazása, ami Tough Steel technológiát alkalmaz

A stand más részén az NSK a szerszámgépek főorsójára szerelt ferdehatásvonalú golyóscsapágyak számára kifejlesztett SURSAVE (TSR) golyókosár lesz kiállítva. Bár már korábban is látható volt az EMO-n, a kosár mindeddig nem volt elérhető. A külső gyűrűvel vezetett PPS gyanta SURSAVE kosárral energiamegtakarítás, alacsony hőmérséklet, kis NRRO, nagy sebesség, alacsony vibrációt és alacsony zajszint érhető el. A hagyományos csapágyakhoz képest 20%-kal kisebb súrlódás a tengely hőtágulásának csökkentése mellett energiamegtakarítást és nagyobb pontosságot is eredményez. Ez a súrlódáscsökkentés az optimalizált hézagnak, megvezetésnek és felületszerkezetnek köszönhető. Ez utóbbi nagy hatással van a kenőfilmre, miközben a zsír élettartama is meghosszabbodik a jobb csúszási teljesítmény és az alacsonyabb hőmérséklet miatt.

Az NSK nagy tartósságú golyósorsói a kopást megelőző speciális felületkezeléssel rendelkeznek a futófelületen

Az NSK különféle csapágyak kivágott modelljeit is bemutatja az EMO-n, lehetővé téve a látogatók számára, hogy saját szemükkel győződhessenek meg a gyártási minőségről és a tervezési konfigurációról. A kivágott modellek között lesz 10 darab NSK ferdehatásvonalú golyóscsapágy különböző specifikációkkal, de mindegyik azonos, 70 mm-es furatátmérővel.

A cél a különböző jellemzők – például a nagy sebesség és a terhelési besorolás – kiemelése, amiket olyan belső szerkezeti változtatások segítenek elő, mint például a görbület, a golyó mérete, az anyagok és így tovább. Az NSK három különböző kosártípust és négy különböző kenési módszert is bemutat ezekhez a csapágyakhoz.

Az NSK DIN szabványú golyósorsói biztosítják a méretek és a tűrésosztály megfelelőségét az európai szerszámgép-alkalmazásokhoz

A szerszámgépcsapágyak terén az NSK nagysebességű motorcsapágyak választékát állítja ki (speciális mélyhornyú golyóscsapágyak speciális kosárral). A standon a cég BT sorozatából származó vékony ferdehatásvonalú golyóscsapágyak is helyet kapnak, hogy a robotok számára kifejlesztett optimális megoldásokat képviseljék.

Az NSK golyósorsó portfóliójában újdonságnak számítanak majd a vállalat következő generációs termékei, amik képesek a termelékenység javítására azáltal, hogy csökkentik vagy ki is küszöbölik a munkadarab utólagos polírozását/csiszolását. Szintén újdonság lesz az NSK alacsony hőmérsékletű golyósorsói, amelyek a hagyományos rendszerekhez képest45%-kal alacsonyabb súrlódási veszteséget produkálnak. További új termék lesz az NSK szuper-hosszú élettartamú HFT sorozata, amivel akár kétszeres élettartam érhető el a nagy terhelésre tervezett hajtásrendszerekben.

A VCM-3 állapotfigyelő rendszer (CMS) élőben lesz megtekinthető az EMO kiállításon az NSK standján

A további NSK golyóscsavarok a következők: S-HTF termékcsalád, ami a vállalat szabadalmaztatott Tough Steel-jét tartalmazza, hogy ellenálljon a nagy terheléseknek és a szennyeződéseknek; egy nagy tartósságú sorozat, ami a kopás mérsékli, valamint egy, a DIN szabvány szerinti nagy sebességű, alacsony zajszintű termékcsalád.

Az új NSK DH/DS sorozat több mint kétszer akkora futástávot biztosít, mint a cég hagyományos NH/NS lineáris vezetékei

Megjegyzendő, hogy a látogatók élő bemutatót láthatnak a VCM-3 állapotfigyelő rendszerről (CMS), amelyet a Brüel & Kjær Vibro, az NSK csoport tagja és a forgógépek állapotfelügyeleti megoldásainak egyik vezető beszállítója készít majd.

Az EMO-n felvonultatott lineáris vezetékek között figyelemre méltó lesz az NSK új, hosszú élettartamú DH/DS sorozata, amely több mint kétszer akkora futástávot biztosít, mint a vállalat meglévő NH/NS megoldása. A standon jelen lesznek az NSK bevált RA sorozatú görgős vezetékei is, amelyek rendkívül porálló tömítései megakadályozzák a szennyeződések bejutását.

