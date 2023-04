Az intelligens gyártás a gyógyszer a kiélezett versenyhelyzetre

Öttengelyes megmunkálást és intelligens felügyeleti rendszert mutatott be az Axile a TIMTOS kiállításon

Az Axile Machine is részt vett 2023. március 6–11. között az ismét személyesen látogatható Tajpeji Nemzetközi Szerszámgépipari Szakkiállításon. A TIMTOS néven ismert megashow-n több mint 1 000 kiállító mutatkozott be közel 6 200 standon.

Az Axile elkötelezett a környezetbarát és fenntartható szerszámgépek fejlesztése mellett, így az idei TIMTOS-on a tajvani gépgyártó olyan öttengelyes gépeket mutatott be – G6iRPC10, G6iRPC16 és G9 –, amelyek a zöld és fenntartható AI-funkciók mellett digitalizált intelligens automatizálási megoldásokkal (robottal támogatott automata munkadarab-adagolás) is rendelkeznek és adatelemzési képességeket is tartalmaznak.

Az ISO14955 szabvány szerint működő Axile Machine olyan termékeket és szolgáltatásokat kínál, amelyek még a csúcskategóriát jelentő légiipar, szerszám- és formagyártás és orvosi technológia által megfogalmazott környezetvédelmi és minőségi igényeknek is megfelelnek. A gépek ugyanakkor integrált intelligens felügyeleti funkciókat is tartalmaznak, beleértve az energia- és gyártásifolyamat-menedzsmentet, valamint a karbantartás-támogatást, amelyek megkönnyítik a hatékonyság emelését, az energiafogyasztás csökkentését és végső soron a nyereség növelését. Az Axile digitalizált intelligens automatizálási rendszerét tehát arra tervezték, hogy segítse az ügyfelek környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) céljainak elérését.

A cégvezetők a látható adatelemzés révén valós időben értékelhetik gépeik teljesítményét, vagyis megérthetik és optimalizálhatják azok működését. A karbonsemlegesség elérését 2050-re kitűző Net Zero kibocsátási célhoz is csatlakozott Axile elkötelezte magát a helyi erőforrások integrálása, az alkalmazási központok hálózatának bővítése, valamint a képviseletek aktív képzése mellett.

Az ARTTM 2000 intelligens felügyeleti rendszer elnyerte a Tajvani Kiválósági Díjat

Összesen 547 gyártó 1 109 terméke mérettette meg magát a 31. Tajvani Kiválósági Díjon, amelyek közül a zsűri 348-at ítélt elismerésre méltónak. Az Axile gépekhez kifejlesztett ARTTM 2000 digitális intelligens felügyeleti rendszer újra az elismertek közé került.

A világjárvány utáni új üzleti modellek kiforrott, változatos termékeket és technológiai alkalmazásokat eredményeztek; az 5G, a mesterséges intelligencia, a big data, az IoT, a virtuális valóság és más alkalmazások már az új követelményeknek igyekeznek megfelelni. Számos díjnyertes termék teljesített jól olyan területeken, mint a fenntartható fejlődés, az energiagazdálkodás és az üvegházhatású gázok kérdése.

Az ARTTM 2000 intelligens felügyeleti rendszer az ipari digitális alkalmazások jövőbeli trendjére, valamint az intelligens fenntartható gyártásra adott válasz. A termelés átfogó optimalizálása érdekében előrejelző karbantartási, energiahatékonysági és gyártásfelügyeleti funkciókat is tartalmaz. A szenzortechnológia révén az ARTTM 2000 a gép összes kopóalkatrészén és a gép öntvényvázán elhelyezett érzékelők (hő, rezgés, nyomás, gyorsulás, nyúlás) jeleit detektálja, és továbbelemzéssel megjósolja a részegységek élettartamát. Ennek segítségével a platform még a gép meghibásodása előtt képes jelzést adni a problémáról.

Az ARTTM 2000 a felhőalapon működtetett online termelési és gépadatok elérésével valós idejű információkat nyújt. A gép teljes körű diagnosztikájának és big data elemzésének lehetőségével a rendszer be tud avatkozni a gép teljesítményoptimalizálásába az alábbi területeken:

Energiamenedzsment A gépen található alkatrészek teljesítménydisszipációjának rögzítése; Az energiamegtakarítás kiértékelésének előzményadatai; A folyamatok közötti energiaeltérés egyszerű összehasonlítása; Egy eszköz a folyamat szélesebb körű megismerésére; Döntéshozatal az egyes üzemek energiafelhasználása alapján, a maximális profit elérése érdekében;

Gyártási folyamat A gépből érkező megmunkálási folyamatra és körülményekre vonatkozó adatok segítségével a felhasználók megismerhetik a gyártási körülményeket, és tovább optimalizálhatják a gyártási folyamatot;

Megbízhatósági karbantartás A fontosabb alkatrészek kopásának és épségének ellenőrzése; Értesítés küldése, ha az alkatrész élettartama az alapérték alá csökken; A karbantartási folyamat elősegítése és a gép megbízható állapotban tartása; Valós idejű felügyelet: a gépállapot ellenőrzése a tekintetben, hogy fennáll-e rendellenesség, vagy ez a rendellenes működés folytatódik-e; Az élettartam-ellenőrzés az MTBF-et (meghibásodások között átlagosan eltelt idő) használja, majd összehasonlítja ezt a valós felhasználási idővel.



