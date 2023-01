Az elveszett szerszámok időveszteséget eredményeznek

A jó szerszámkészlet-gazdálkodás nyereségesebb és fenntarthatóbb gyártáshoz vezet

Címkék: forgácsolás forgácsoló_szerszám sandvik szerszám szerszámtechnika

A kiadógépek legkorábbi példája az első századra nyúlik vissza, amikor Alexandriai Hérón görög mérnök olyan gépet készített, amely érmét fogadott el, mielőtt szentelt vizet adott volna ki. A templomoknál, ahol a polgárok imádkoztak, a készülék biztosította, hogy az emberek ne vegyenek el többet, mint amennyi jár nekik. Bár a kiadógépek azóta egyre kifinomultabbá váltak, az alapelvük ugyanaz maradt – a felhasználó által igényelt árucikkhez való célirányos, azonnali hozzáférés biztosítása. Andreas Nyberg, a CoroPlus® Tool Supply szakértője a Sandvik Coromantnál megvizsgálja, hogy a szerszámkiadó szoftver és hardver hogyan növelheti a műhely nyereségességét, termelékenységét és fenntarthatóságát.

Sok gyártási műveletben a szerszámkészlet 60%-át nem is használják, míg a feladatok kb. 15%-a késve készül el hiányzó szerszámok miatt. Ráadásul a gépkezelők idejük akár 20%-át is az elveszett szerszámok keresésével tölthetik. Ezek a megállapítások, amelyek a Sandvik Coromant saját kutatásain alapulnak, egy dolgot bizonyítanak: a szerszámlogisztika nem megfelelő elemzése növeli az üzleti költségeket.Még a rendkívül versenyképes és műszakilag fejlett létesítményekben is gyakran előfordul, hogy a szerszámkészletekkel kapcsolatos kérdések nem kerülnek napirendre, és a rosszul elhelyezett szerszámok valódi költségei a radar alatt maradnak. De vajon egy olyan egyszerű dolog, mint az évszázadokkal ezelőtt létrehozott kiadógép, jelentheti-e a megoldást a jobb szerszámgazdálkodásra?

Kisebb láthatóság, kisebb termelékenység

Egy műhelynek, függetlenül a méretétől, mindig fel kell készülnie a gyors és költséghatékony munkavégzésre. A különböző iparágak számára a különböző anyagokból készült alkatrészek megmunkálásához a szerszámok széles választékára van szükség. A komplexitás egy másik rétege a tömeges testreszabás formájában jelentkezik, mivel egyre több gyártó gyárt egyedi termékeket nagyobb mennyiségben. A megfelelő dolgok megfelelő időben történő előállítása és a megfelelő helyre történő eljuttatása még nagyobb nyomást gyakorol a gépkezelőkre, hogy szigorúbb tűréssekkel, gyors szerszámcserével és munkatartási stratégiákkal dolgozzanak. Elengedhetetlen a megfelelő szerszámokhoz való hozzáférés a megfelelő időben.

Sok minden félresikerülhet a rossz leltárgazdálkodás következtében. Ha a műhelyben lévő szerszámok és a szerszámok helye alig vagy egyáltalán nem látható, az ahhoz vezethet, hogy a létesítményben túl nagy lesz a készlet. Másik lehetőség, hogy a készlet kimerül, amikor egy bizonyos szerszámra a legnagyobb szükség van. További kedvezőtlen kimenetel például, hogy nehéz mérni a szerszámteljesítményt, illetve a készletgazdálkodás és a megrendelések feldolgozása nagyobb költséggel jár. Ezek a problémák mind egy végső következményhez vezetnek: a megfelelő szerszámok nélkül a gépek leállnak, és a létesítményben váratlan, de megelőzhető állásidő lép fel. És ez az idő pénzt jelent.

A túl sok vagy túl kevés készlet nagyrészt emberi hiba eredménye. Ha a szerszámokat nem helyezik vissza a megfelelő szekrénybe, hanem szétszórva hagyják a műhelyben, a gépkezelők egyszerűen nem tudják, hogy a szerszámkészletük fogyóban van-e vagy sem. Néha a műhelyben dolgozók túlzottan nagy készleteket hozhatnak létre, ha túl könnyelműen bánnak az új szerszámokkal. Ha például elérhetővé válik a jelenlegi szerszámrendszerük egy továbbfejlesztett változata, a gyártók automatikusan átállhatnak az új opcióra, és elhanyagolhatják a tökéletesen működő, csak kicsit régebbi szerszámok jelenlegi készletét.

A készletgazdálkodás digitalizálása

A megfelelő hardver, például a szerszámkiadók megléte jelentős lépés lehet egyes gyártók számára, akiknek nincs megfelelő fizikai helyük a szerszámok tárolására. De a teljesen optimalizált, digitalizált szerszámgazdálkodáshoz ez csak egy lépés a helyes irányba. Ahhoz, hogy a szerszámkiadókat valóban olyan szintre emeljék, amely messze túlmutat az első vízadagoló szolgáltatásokon, a műhelyeknek a kézi leltárgazdálkodás alternatívájával kell felszerelniük szerszámos szekrényeiket.

A Sandvik Coromant CoroPlus® Tool Supply rendszere egyesíti a szerszámtároló hardvert és szoftvert, hogy automatizálja a szerszámgazdálkodással kapcsolatos számos gyakori probléma megoldását. A szoftver nyomon követi a leltárban regisztrált összes szerszámot, megmutatja az elérhető készletet, a magas költségű területeket, valamint azt, hogy melyik szerszámot melyik gépre és ki vette ki.

Amellett, hogy a szoftver lehetővé teszi a gépkezelők számára, hogy megfelelően vegyék ki és juttassák vissza szerszámaikat, a szoftver képes a leltár feltöltését és karbantartását is kezelni, mivel a szerszámok műhelyi használata adatokat táplál a szoftver gazdálkodási és adminisztrációs elemébe, hogy támogassa a költségek nyomon követését, a munkák tervezését és a beszerzés irányítását.

Emellett a szerszámlogisztikai szoftver különböző szerszámlogisztikai hardvermegoldásokat is nyújt, ami lehet spirálos elrendezés, fedett fiókok, nyitott polcok, a szükséges irányítási szint függvényében. A polcok és fiókok többszörös választható szerszámmennyigét tartalmazhatnak a felhasználó számára, míg a spirál mindig egyszerre egy szerszámhoz biztosít hozzáférést.

Még inkább lean és zöld

Az automatizálási szoftverek alternatívát kínálnak a gyártóknak arra, hogy mindent manuálisan végezzenek, és elkerülhetik a leállásokat, amikor kevés idő áll rendelkezésre. Mivel a dolgozók egy táblagépen vagy más intelligens eszközön keresztül nyomon követhetik a szerszámkészleteket, majd a szoftverre támaszkodva automatikusan megrendelhetik és feltölthetik a szerszámkészletet, ha szükséges, a beszerző csapatokat többé nem terheli az ismétlődő kézi megrendeléssel járó felesleges papírmunka.

A gépkezelőknek soha nem kell nélkülözniük a szerszámot, amelyre szükségük van, és nincs túl sok olyan szerszámuk sem, amelyekre nincs szükségük, a gépeknek pedig soha nem kell leállniuk azért, mert kifogytak a szerszámokból. És amellett, hogy jövedelmezőbb és termelékenyebb munkakörnyezetet teremt, a jó leltárgazdálkodásnak van egy másodlagos előnye is. Segíthet a műhely fenntarthatóbbá tételében.

A leltárgazdálkodás automatizálása azt jelenti, hogy a megrendelések egyetlen központi helyről érkeznek, és nem több gépkezelő kérésén alapulnak, akik egyetlen héten belül több szerszámrendelést is létrehozhatnak. A szerszámszállítmányokat ezért szintén le lehet csökkenteni és optimalizálni lehet egyetlen szállítmányba, és a rendeléseket össze lehet kötegelni, így egy új szerszámtétel nem napi szinten, hanem hetente egyszer érkezik.

Továbbá az automatizált szerszámellátás a használt szerszámok felújítását és újrahasznosítását is figyelembe veheti. Ha iparágként továbbra is fenntarthatatlan módon fogyasztjuk a világ korlátozott erőforrásait, akkor kifogyunk a tömör keményfém szerszámok előállításához szükséges anyagokból. A becslések szerint a volfrámkészlet például 7 millió tonnányi, ami 100 évi fogyasztást fedez. Egy olyan munkafolyamat beállítása, amely automatikusan elküldi a használt szerszámokat újrahasznosításra, sokkal zökkenőmentesebbé teheti a fenntarthatóbb gyakorlat felé tett lépéseket a végfelhasználó számára.

A racionalizáltabb újrahasznosítás megkönnyítése mellett a készletgazdálkodási szoftverek azt is biztosíthatják, hogy az ügyfeleknek a felújított szerszámokat kínálják fel a vadonatúj eszközök helyett. Ezek gyakran feleannyiba kerülnek, mint egy vadonatúj szerszám, ráadásul a felújított szerszámok akár egyetlen szerszám három használatát is lehetővé tehetik, mielőtt újrahasznosításra kerülne. Az üzemeltetők beépíthetik a felújítást a szerszámgazdálkodási folyamatukba, elküldhetik használt szerszámaikat felújításra, és visszakapják azokat újbóli felhasználásra.

Hérón találmányához hasonlóan a mai kiadógépek is a készletgazdálkodási folyamat egyszerűsítését szolgálják, és a felhasználókhoz hatékonyabb módon juttatják el a szükséges termékeket. Ma már azonban sokkal többre is képesek. A Sandvik Coromant tapasztalatai szerint a CoroPlus® Tool Supply szoftver felhasználói 95%-ra növelhetik a gépek kihasználtságát, szemben az 50%-kal, amikor nem használnak leltárgazdálkodási szoftvert. A megfelelő hardver és szoftver megléte a szerszámgazdálkodáshoz nem csak a műhely rendben tartásáról szól. A leltárgazdálkodási szoftver bevezetése segít abban, hogy a termelési környezet még inkább lean, zöldebb és költséghatékonyabb legyen.

www.sandvik.coromant.com