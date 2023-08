Az élelmiszer- és italgyártók sem maradhatnak ki a digitális forradalomból

A modern technológiákat bevezető cégek háromnegyede jelentős fejlődést ért el

Címkék: digitalizálás élelmiszeripar IIOT italgyártás mesterséges intelligencia Schneider Electric

Felhőalapú platformok használata, a dolgok ipari internetének (IIoT) kialakítása, a mesterséges intelligencia (MI) bevetése – többek között ezekkel az intézkedésekkel pörgethetik fel digitalizációjukat az élelmiszeripar és italgyártás szereplői. Akik már léptek, jelentős fejlődést tudtak felmutatni, de a korszerű technológiák az okosabb energiafelhasználást, a hulladékmennyiség csökkentését is támogatják, vagyis végső soron a vállalkozások fenntarthatóbb működéséhez is hozzájárulnak.

Nincs könnyű dolguk az élelmiszeripar és italgyártás szereplőinek, hiszen folyamatosan növekvő népességet és minőségi igényeket kell kiszolgálniuk geopolitikai bizonytalanság, kedvezőtlen gazdasági körülmények, az ellátási lánc zavarai, emelkedő alapanyag- és energiaárak mellett, ráadásul a piaci verseny is rendkívül kiélezett. Egy ilyen helyzetben minden eddiginél fontosabb, hogy a lehető leghatékonyabban működjenek, pontosan fel tudják mérni, milyen körülmények között, mennyi energiát és nyersanyagot használva, milyen költségekkel dolgoznak.

A Schneider Electric „The Digital Path to a More Efficient and Sustainable Food and Beverage Industry” című tanulmánya szerint a digitális átalakulást az élelmiszer- és italszektorban számos megoldás támogatja, az együttműködő felhőalapú platformok bevetése, a dolgok ipari internetének (IIoT) kialakítása vagy éppen a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása a folyamatok finomítása és a fogyasztók jobb megértése érdekében egyaránt hatékony eszköz lehet. A digitális technológia integrálása lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy összegyűjtsék és elemezzék az adatokat a fenntarthatóság támogatása érdekében olyan területeken is, ahonnan korábban nem álltak rendelkezésre részletes, valós idejű információk.

Azt pedig, hogy miért éri meg haladni a korral és bevetni a legújabb megoldásokat, jól érzékelteti az IDC felmérése, amely szerint azok a cégek, amelyek felhőalapú vállalati erőforrás menedzsment (ERP) megoldást használtak, kétszer olyan gyors fejlődést tudtak felmutatni mind az árbevételt, mind a profitot tekintve, mint a hagyományosan, a telephelyeken telepített rendszert használók. Ráadásul az élelmiszeripar és italgyártás szereplőinél kimagaslóan megtérül egy ilyen felhőalapú fejlesztés, hiszen jóval gyorsabb fejlődést tudtak felmutatni a globális átlagnál.

Természetesen az élelmiszeriparban és italgyártásban is számos társaság lépett már a digitalizáció irányába. Az IDC tavaly nyári felmérése során az ezekben az ágazatokban tevékenykedő vállalkozások döntéshozóinak több mint háromnegyede (77 százalék) számolt be arról, hogy a digitális fejlesztések számottevő előrelépést hoztak a főbb mutatószámok elérésében. A megkérdezettek több mint fele pedig azzal számol, hogy a jövőben még további előnyeit fogják majd élvezni a digitalizációnak. Hasonlóan magas azoknak a cégvezetőknek az aránya, akik logisztikájukban tapasztaltak komoly előrelépést (77 százalék), az ellátási lánc kapcsán pedig 75 százalék jelzett számottevő fejlődést.

Hogy mely technológiák hozzák majd a legnagyobb változást az említett ágazatok számára, a mesterséges intelligenciát emelték ki legtöbben, a válaszadók 39 százaléka jelölte meg, míg 2021-ben még csak 25 százalékuk. A felhőalapú hálózatokat/ökoszisztémákat 36 százalék említette, a felhőalkalmazásokat 35 százalék. Az IDC kutatásából az is kiderült, hogy az élelmiszeripar és az italgyártás szereplőinek közel 40 százaléka a következő években prioritásként kezeli a klímaváltozás elleni küzdelmet.

Hadobás Tibor, a Schneider Electric ipari automatizációért felelős magyarországi értékesítési igazgatója

„A digitális megoldások alkalmazása és ezáltal a hatékonyabb működés nem csupán üzleti szempontból, de a fenntarthatóság miatt is fontos. Ebben természetesen fontos szerepet játszik az adatgyűjtés, valamint az, hogy a legfejlettebb technológiákkal – köztük mesterséges intelligenciával is – támogassuk a döntések meghozását a termelési és energiahatékonyság növelése érdekében. Saját tapasztalatainkat is felhasználva tudunk segíteni azoknak a termelőcégeknek, amelyek a digitalizáció útjára lépnek – mutatott rá Hadobás Tibor, a Schneider Electric ipari automatizációért felelős magyarországi értékesítési igazgatója. – Az észak-franciaországi Le Vaudreuil-ben lévő okosgyárunkban például 50%-kal tudtuk csökkenteni az energiafelhasználást és a szén-dioxid-kibocsátást, a termelés során keletkező hulladékok mennyiségét 17 százalékkal, a vízfelhasználást pedig 64 százalékkal mérsékeltük. Az eredményeinkhez nagymértékben hozzájárultak a vezeték nélküli IoT-érzékelők, a felhőalapú digitális analitikai platformok és a mesterséges intelligencia által felügyelt vízhasznosító rendszer. Tapasztalataink azt mutatják, hogy ma már megfelelő eszközök állnak rendelkezésünkre a hatékonyabb és fenntarthatóbb termelés eléréséhez.”

