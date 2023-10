A zsugorkötés továbbfejlesztése

A fémforgácsolás világában úgy tűnik, mintha a szerszámbefogás nem változna

Címkék: befogástechnika befogótokmány forgácsolás forgácsoló_szerszám ISCAR precíziós szerszámok szerszám szerszámtartó szerszámtechnika

A szakértők szerint forradalmi újdonság a befogástechnika területén nagyjából harminc éve – a HSK-rendszer bevezetése óta – nem történt. A forgácsolószerszámok között valóban a szerszámtartók tekinthetők a leginkább hagyománytisztelő (konzervatív) területnek, ahol ritka az újító koncepció. Vajon tényleg zsákutcának tekinthető a szerszámtartók helyzete, nincs kilátás új irányvonalra?

Bár a folyamat nem látványos, a szerszámtartók továbbra is folyamatosan fejlődnek. A fejlődést az egyes családok evolúciója jelenti, hogy a forgácsolás által támasztott követelményeknek megfeleljenek. Az új követelményeket kielégítő szerszámgépek és fogácsolószerszámok „húzzák” magukkal a szerszámtartók fejlesztését, ennek eredményeképpen születnek olyan szerszámtartók, amelyek a megmunkálási művelet szerves részei. Ez a gépépítő elem kapcsolja össze fizikailag a szerszámgépet a forgácsolószerszámmal. Forradalmi újdonságról nem beszélhetünk, azonban jelentős változáson mentek keresztül a szerszámtartók, hogy tartsák a lépést a technológiai fejlődéssel.

Új fejlesztések

Az új fejlesztések a szerszámtartók és alkatrészeik képességeinek kiterjesztésére irányulnak. A szerszámtartó – mint mechanikai rendszer – legfontosabb tulajdonságai közé tartozik a mechanikus szilárdság, merevség, megfogóerő biztosítása és a rezgéscsillapítás, amelyeket tökéletesíteni kell. A másik fejlesztés napjaink fémforgácsolási technológiáihoz kapcsolódik, amelyek új lehetőségeket teremtenek ebben a termékkörben.

1. ábra

Nagysebességű szerszámokkal lehet a HSM-nek nevezett nagysebességű forgácsolást végezni. A nagy fordulatszám miatt nagyobb centrifugális erő ébred, ennek kell a HSM szerszámtartóknak ellentartaniuk, ezért robusztus felépítésűnek és jól kiegyensúlyozottnak kell lenniük, hogy ki lehessen használni velük a fejlett megmunkálóközpontok képességeit. A tervezésükkor nagy hangsúlyt fektetnek a kiegyensúlyozásukra, ezért kerültek előtérbe a zsugorkötésű szerszámtartók technológiai szempontból, a gyártás előtt az alapvető, elméleti kiegyensúlyozási paramétereket is figyelembe vették. A korszerű CAD-rendszerekben a 3D modellezéssel jelentősen bővült a kiegyensúlyozás eszköztára is. A mérnöki kiegyensúlyozás elméleti testekkel foglalkozik, ezért a valós szerszámtartó fizikai kiegyensúlyozása is eltér a számított értékektől. A számítással azonban jelentősen csökken a kiegyensúlyozatlan tömeg, így a fizikai kiegyensúlyozás is jóval egyszerűbb lesz.

Különféle anyagok forgácsolásakor a hatékony hűtő-kenő folyadék hozzávezetés jelentősen javítja a hűtést és a kenést. Ezért nagyobb forgácsolási paramétereket lehet beállítani, és a szerszáméltartam is nő. A szerszámtartók fejlesztésekor ezért a hűtőcsatornák kialakítása is fontos szempont. Az additív gyártás (AM) széles körű terjedése és a számítógépes áramlástechnikai modellezés is új lehetőséget teremt a hűtő-kenő folyadék hozzávezetésének optimalizálására.

A hűtő-kenő folyadék ellátás fejlesztése a megmunkálóközpontok hűtő-kenő rendszerével hajtott, folyadékhajtású gyorsítóáttételek terén is tetten érhető. Ezzel a megoldással lehet a szerszámgépet alkalmassá tenni, hogy a HSM igényeinek megfeleljenek a hatékonyság javítása érdekében.

2. ábra

A moduláris szerszámozási elvnek megfelelően a szerszámtartókat korlátozott számú, katalógus szerinti építőelem felhasználásával gyorsan lehet az igényeinkre szabni. Ennek a felépítésnek köszönhetően lehetőség nyílik a szerszámkészlet csökkentésére, és hogy kevésbé legyünk speciális, egyedi szerszámtartóknak kiszolgáltatva. A sokoldalú és megbízható szerszámozási rendszerek ezért továbbra is a fémmegmunkálás fejlesztéseinek élvonalában vannak.

A megmunkálási rendszer dinamikus viselkedésének vizsgálatakor figyelembe kell venni a szerszámgépet, a szerszámtartót, a munkadarab-befogót és a munkadarabot egyaránt, hiszen mindegyik elem befolyásolja a megfelelő működést. Ilyenkor nagyon fontos a szerszámtartó viselkedése a rezgéscsillapítás szempontjából, különösen hosszú szerszámkinyúlás esetén. Az egyre növekvő forgácsolósebesség és a forgó tömegek miatt van szükség a szerszámtartók gyártóinak egyre kifinomultabb konstrukciók megalkotására.

A modern gyártásra jellemző digitalizáció fekteti le a jövő okosgyárainak alapjait, és ehhez szükség van például a szerszámtartók digitális alkatrészeire is. Nem magukra az érzékelőkre és hagyományos egységekre kell gondolnunk ebben az esetben, hanem a CAD/CAM rendszerekhez és a virtuális gyártórendszerekhez kifejlesztett, számítógépes modellek digitális ikreire és a „dolgok internetére” (IoT), ezek jelölik ki a fémmegmunkálás új irányvonalát. A megmunkálási műveletek fejlesztése érdekében gondolták újra a szerszámtartók gyártói a termékpalettájukat, hogy ezt kiegészítsék a szerszámtartóik virtuális modelljeivel.

Nagy sebesség, hűtés, stabilitás

Az ISCAR X-STREAM SHRINKIN szerszámtartócsaládja bővült. Mostantól a hűtött, zsugorkötésű SRX-CX tartók is rendelhetők, amelyekben a hűtőcsatornák végigfutnak a szerszámtartó furata mentén.

A szerszámtartót (1. ábra) a kialakításának megfelelően elsősorban nagysebességű forgácsolási alkalmazásokra szánják. Ez a legkarcsúbb felépítésű, zsugorkötésű szerszámtartó, amely a hűtő-kenő folyadékot közvetlenül a forgácsolóélhez juttatja. Az ISCAR új konstrukciója elsősorban mély zsebek és vállak marásakor használható eredményesen. A pontosan irányított hűtő-kenő folyadék hatékonyan vezeti el a forgácsot, megakadályozza az élrátét képződését, valamint hogy a forgácsok összekarcolják a már megmunkált felületet. Ennek köszönhetően azokkal a CNC-megmunkálóközpontokkal is lehet mély zsebeket marni, amelyek nincsenek felszerelve nagy nyomású (30–70 bar) hűtőrendszerrel.

3. ábra

A karcsú, zsugorkötésű konstrukciót alkalmazza az ISCAR a kúpos szárú szerszámtartóinál is, amelyekkel szabványos ER patronos befogókba lehet rögzíteni a zsugorkötésű adapterbe szerelt szerszámot (2. ábra). Az adapterekbe viszonylag kis átmérőjű (3–12 mm) szerszámokat lehet befogni. Az adapter kialakításának köszönhetően mereven és megbízhatóan csatlakozik az alaptartóba. Az adapterek a zsugorkötés előnyei mellett optimalizált hűtő-kenő folyadék áramlást biztosítanak, és mereven csatlakoznak az alaptartóba, ezért nagy forgácsolási teljesítményt nyújtanak.

A NEOCOLLET termékcsalád is megörökölte a sikeres koncepciót, azazhogy szereljünk kompakt adaptert az ER patronos szerszámtartóba. Az új szerszámtartócsalád pedig alternatívát jelent a hagyományos, patronos szerszámtartóba fogott marószerszámok mellett.

A nagynyomású hűtő-kenő folyadékkal hajtott Micro 90 Jet maróorsó egy kis méretű gyorsítóáttétel, amely mindössze hat alkatrészből áll (3. ábra), és pontos megmunkálást lehet vele végezni a nehezen elérhető helyeken is. 35 000 – 53 000 ford./perc közötti fordulatszám-tartományban lehet használni, miközben a szerszámgép főorsója áll.

A WHISPERLINE családba tartozó furatkéseknek (4. ábra) beépített, rezgéscsillapító mechanizmusuk van, egy kiegészítő tömeg segíti a fellépő rezgések elnyelését. Ezekkel a furatkésekkel rezgésmentesen lehet furatot esztergálni még nagy szerszámkinyúlás mellett is. Az ISCAR a furatkések befogásához ISO 26623 szerinti, poligon furatú szerszámtartó adaptereket, VDI szerinti szerszámtartó adaptereket és furatos késtartókat kínál, szűkítő persellyel.

Az ISCAR a „hagyományos” szerszámbefogó termékcsaládjait pedig kiegészítette ultraprecíziós patronokkal az ER11 rendszerű szerszámtartókhoz, valamint a hidraulikus működtetésű befogók tömített szűkítő perselyeit tervezte át.

4. ábra

Virtuális összeállítás

Az ISCAR elektronikus katalógusában virtuálisan össze lehet szerelni és meg lehet jeleníteni az ISCAR katalógus szerinti termékeit, a szerszámtartókat és kiegészítőket is beleértve, mint például a behúzógombákat, állítócsavarokat stb.

Nem úgy tűnik tehát, hogy a fémmegmunkáló vállalkozások egy helyben járnának. Az új fejlesztések – bár nem számítanak világújdonságnak – mindenképpen figyelemre méltóak, azonban látszik a törekvés, hogy a szerszámtartókkal is lépést tartsanak a fémforgácsolási iparág egyre növekvő elvárásaival.

A szerszámtartók világában komoly lehetőségek vannak, ezért izgalmas jövő előtt állnak. Az innovatív fejlesztéseket folytatva a szerszámtartók egyre kifinomultabbá válnak, hogy megfeleljenek a modern fémmegmunkálásban felmerülő igényeknek.

www.iscar.hu