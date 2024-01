A TRUMPF bemutatta a világ leggyorsabb mobil hajlítócelláját

A Blechexpo 2023 kiállításon látott új Flex Cell a TruBend 7050 élhajlítógép automatizálásával segít leküzdeni a szakképzett munkaerő hiányát

Címkék: automatizálás élhajlítás ipari robot lemezmegmunkálás robot robotika Trumpf

Új automatizálási megoldást fejlesztett ki a TRUMPF a rendkívül hatékony TruBend 7050 géphez. A Flex Cell mobil robotcella néhány egyszerű lépésben rögzíthető az élhajlítógépre, ami ezáltal több órán keresztül is képes lesz az automatikus, gépkezelői beavatkozás nélküli működésre. A fémmegmunkáló vállalkozások így kezelni tudják a megrendelésekben mutatkozó változékonyságot, és képesek lesznek leküzdeni a szakképzett munkaerő hiányát.

„A TruBend 7050 a TRUMPF leggyorsabb élhajlítógépe – jelentette ki Wolfgang Radler, a TRUMPF termékmenedzsere. – A Flex Cell mobil robotcella pedig gyors és egyszerű megoldást jelent a gép automatizálására. Ez ismét azt igazolja, hogy a TRUMPF az ügyfelek igényeire összpontosít.” A TruBend 7050 alapterülete még a Flex Cell-lel együtt is 10 négyzetméter alatt marad, így elég kompaktnak bizonyul minden gyártási művelethez.

A Flex Cell néhány egyszerű lépéssel csatlakoztatható a TRUMPF TruBend 7050 élhajlítógéphez, a nagy termelékenységű gép automatizált működését lehetővé téve (Forrás: TRUMPF)

Könnyen programozható és biztonságosan kezelhető

A Flex Cell dupla méretű anyagpufferrel rendelkezik, így az éjszakai műszakhoz is elegendő alapanyag készíthető be a TruBend 7050 emberi beavatkozás nélküli működéséhez. A robotkaron található vákuumkombinációs megfogó gyors és biztonságos be- és kirakodást tesz lehetővé. A bevált TRUMPF TecZone Bend szoftver segítségével néhány másodperc alatt elkészíthető egy hajlítóprogram. A gépkezelő ezután egy alkalmazás és a betanító panel segítségével tudja programozni a robotot. A TruBend 7050 gép ezáltal gyorsan és egyszerűen beállítható.

A Flex Cell segítségével egy ipari robot adagolja autonóm működésben az alkatrészeket a TruBend 7050 számára (Forrás: TRUMPF)

Az automatikus duplalemez-érzékelésnek köszönhetően a Flex Cell még azt is képes detektálni, ha az előgyártmány a betöltés során összetapadt, így képes azt félrerakni. Ez csökkenti a selejtszámot és minimalizálja az erőforrás-felhasználást.

A TruBend 7050 hajlítóprogramja másodpercek alatt elkészíthető a bevált TRUMPF TecZone Bend szoftverrel (Forrás: TRUMPF)

Kicsi és egyszerű alkatrészekre optimalizálva

A Blechexpo szakkiállításon bemutatott Flex Cell mobil robotcella 70 × 50 millimétertől 600 × 400 milliméterig terjedő méretű alkatrészek kezelésére alkalmas. Széles, 0,7 és 6 milliméter közötti lemezvastagság megmunkálására képes. A TruBend 7050 géppel kombinálva a Flex Cell minden olyan vállalat számára ideális, ahol hiány mutatkozik a szakképzett munkaerőben, és automatizálással szeretnék növelni a termelékenységet. Különösen előnyös olyan vállalkozások számára, amelyek kis méretű és egyszerű geometriájú alkatrészeket gyártanak, megrendelésállományuk pedig ingadozóvá vált az utóbbi időben.

