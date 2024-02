A termelékenység növelése szabványos gépelemek használatával

Címkék: CAD-modell gépgyártás norelem normália szabványosítás

A munkaerőhiány és a közelmúlt globális eseményei okozta változások nagymértékben befolyásolták a feldolgozóipar termelékenységét. Annak ellenére, hogy ezekre a problémákra nincs egyszerű orvosság, a megrendelői igények és a gyártói elvárások magasabbak, mint valaha. A gyártók ezért gyártási folyamataik minden lehetséges aspektusát igyekeznek optimalizálni, hogy kiegyenlítsék az iparághoz viszonyított hiányosságaikat. Marcus Schneck, norelem ügyvezető igazgatója azt vizsgálta meg, hogy a szabványos gépelemek miért jelentenek kiaknázatlan lehetőségeket a gyártók számára a termelékenység, és ezzel együtt a jövedelmezőség növeléséhez.

A technológia és az elemzőeszközök folyamatos fejlődése ellenére a gyártók továbbra is elsősorban a termelékenység növelésére és ügyfeleik jobb kiszolgálására törekednek. Ez az állandó munkaerőhiány mellett azt eredményezi, hogy a gyártók az általuk alkalmazott technológiával igyekeznek pótolni a szűkülő árrést.

Ennek fényében figyelemre méltó, hogy sok üzem figyelmen kívül hagyja az egyes gyártási folyamatok termelékenységének növelésére szolgáló szabványelemek használatának lehetőségeit.

A termelékenység növelése célgépekkel

Számos tervezési és gyártási és folyamat létezik, ahol szabványos gépelemeket lehet használni a termelékenység és a jövedelmezőség növelése érdekében. Az egyik terület, ahol a szabványos gépelemek különösen nagy előnyökkel járhatnak, az „egyedi gépek” – olyan speciális gépek, amiket meghatározott műveletek megkönnyítésére terveztek – tervezése és építése lehet. Ennek az az oka, hogy ezeknek a gépeknek a száma meglehetősen csekély az előállításukhoz szükséges erőforrásokhoz képest.

Attól függően, hogy ezek a gépek milyen folyamatokat végeznek majd, több részleg hozzájárulására is szükség lehet. A gyártáson, a mechanikai összeszerelésen és egyéb szükséges folyamatokon kívül a gépek megtervezése és a szükséges gépelemek legyártása is hosszadalmas folyamat lehet. Ezért bármi, amit a folyamat felgyorsítása érdekében tehetünk, hosszú távon növeli a jövedelmezőséget.

Ez csak egy példa arra, amikor a tervezési fázisban a szabványelemek CAD-modelljeinek egyszerű használata növelheti a termelékenységet. A meglévő CAD-modellek használatával sok idő takarítható meg, feltéve, hogy a mérnökök és a gyártók a projektjeikhez legmegfelelőbb gépelemeket választják ki.

A megfelelő anyagok kiválasztása

Amikor a termelékenység növelése a cél, rendkívül fontos a szabványos gépelemek széles választékának elérhetősége A gyártóknak azonban számos tényezőt kell figyelembe venniük, amikor az adott alkalmazáshoz megfelelő terméket keresik. Bár sokak számára az ár lesz az elsődleges szempont, az anyagokat, az üzemi hőmérsékletet és a gépelemek súlyát is figyelembe kell venni. Ez az egyik olyan terület, ahol norelem – amely minden gépelemhez biztosítja a CAD-modelleket és a termékinformációkat – előnyös lehet a gyártó cégek számára.

Bizonyos tényezők relevanciája az iparágtól és az alkalmazástól függően változik, amire a szabványos gépelemeket specifikálják. A külső használatra szánt gépelemek betervezésekor a gyártóknak rozsdamentes acél gépelemeket kell választaniuk. Magas korrózióállóságuk miatt ideálisak kültéri használatra, mivel ellenállnak a nappali és éjszakai ciklus okozta nedvesség- és hőmérsékletingadozásoknak. Hasonlóképpen, a vegyipari vagy élelmiszer-feldolgozó területeken működő gépelemek esetében norelem Hygienic DESIGN termékei számítanak elsődleges választásnak. A Hygienic DESIGN termékcsalád elemei optimalizált felülettel rendelkeznek az élelmiszerekkel és vegyszerekkel való érintkezéshez, és különösen könnyen tisztíthatók. Bár ezeknek a termékeknek valamivel magasabb az ára, az optimalizált kialakítás és a polírozott felület hosszú távon időt és költséget takarít meg, mivel a gyártás egyes szakaszai között sokkal könnyebb a tisztítás és a karbantartás.

A műanyagok számos gyártási környezetben játszanak döntő szerepet, de egyedi tulajdonságaik nagyban befolyásolják teljesítményüket. Az egyik lényeges szempont a hőre lágyuló és a hőre keményedő műanyagok közötti különbségtétel. Noha bizonyos jellemzőkben megegyeznek, viselkedésük a kémiai térhálósodási folyamat során jelentős különbségeket eredményez. A hőre keményedő műanyagok erős kémiai kötéseket képeznek, ami simább felületet eredményez. Ez a tulajdonság rendkívül előnyös a tisztítás szempontjából, így gyakran találkozhatunk velük hentesüzletek mérlegeiben és szeletelőgépeiben, ahol a higiénia a legfontosabb. Kiváló választás az élelmiszeripar számára. A hőre lágyuló műanyagokból ezzel szemben hiányoznak ezek a kémiai kötések, ami kissé durvább felületet eredményez.

Másik példa a kerámiatermékek világa, amelyek kopási aránya a legtöbb anyagnál alacsonyabb, így olyan ismétlődő funkciókban használhatók, ahol a tartósság a kulcskérdés. Hasonlóan, az automatikusan működő pneumatikus szorítóelemek csökkentik a munkaerőköltségeket, ezenkívül hatékony és megbízható rögzítési funkciót biztosítanak, praktikus megoldást kínálva a különböző iparágak számára.

Ezen jellemzők ismerete lehetővé teszi a gyártók számára, hogy megalapozottabb döntéseket hozzanak, és az egyes műveletek termelékenységnövelése érdekében optimálisan válasszák ki a legjobb szabványos gépelemeket.

Egyéb szolgáltatások a termelékenység növeléséhez

A szabványos gépelemek csak egy tétel norelem szolgáltatásai közül, amivel növelhető a termelékenység. Mindemellett norelem ingyenes CAD-modelleket, valamint online rendelési és szállítási szolgáltatást is kínál, ami azt jelenti, hogy minden gépelem egy forrásból szerezhető be. Rövidek a szállítási határidők, mert az összes termék 98%-a mindig raktáron van. Ezen túlmenően norelem műszaki tanácsadással is segíti a gyártókat abban, hogy minden feladathoz a legmegfelelőbb termékeket választhassák ki. Ezen túlmenően a nagyon speciális igényeket vagy követelményeket megfogalmazó ügyfelek számára testreszabott „precíziós gépelem” megoldások is létrehozhatók.

A szabványos gépelemek használata az egyik módszer, amivel a gyártók növelhetik gyártási folyamataik termelékenységét. Ahhoz azonban, hogy egy ilyen lehetőséget hatékonyan kihasználhassunk, alaposan meg kell értenünk azokat az előnyöket, amivel az egyes gépelemek rendelkeznek. Ez az a pont, ahol a részletes műszaki támogatást nyújtó gyártóval való együttműködés komoly előnyt jelent. A szabványos gépelemek iparágvezető szállítójaként norelem közvetlen kapcsolatba tud lépni a gyártókkal annak érdekében, hogy az adott szabványelemek minden egyes helyzetben a legmegfelelőbbek legyenek a termelékenység és a jövedelmezőség növelése érdekében.

