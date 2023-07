A professzionális csavarozás szakértője

Címkék: csavarkompresszor Ingersoll kéziszerszám Mint East Europe Kft. Panasonic

Cégünk a Mint East Europe Kft. a Mint GmbH leányvállalataként idén 21 éves, az összeszerelési technológia megoldásainak értékesítésével foglalkozik, a legjobb minőségű gyártókat képviseljük a piacon.

Független vállalkozásként, célunk a vevőink kiszolgálása magas színvonalú, tartós értéket képviselő, rugalmas megoldásainkkal. Szakterületünk a csavarozástechnológia és nyomatékmérés. Egyszerű iparikéziszerszámoktól kezdve a komplex, teljes gyártási tevékenységet lefedő ipar 4.0 képes csavarozási rendszerekig kínálunk megoldást a felmerülő igényekre. Erősségünk a tapasztalatunk, rugalmasságunk és szakmai jártasságunk: munkatársaink átfogó ismerete minden területet lefed. Globális szolgáltatásra törekszünk: ügyfeleinket az első lépéstől támogatjuk a lehető legjobb gazdaságosság és minőség mellett. A teljes élettartam alatt alacsony költséggel üzemeltethető és karbantartható megoldások kiválasztásában.

Precíziós csavarbehajtó rendszerek

Ingersoll Rand rendszer vezetékes, nagy pontosságú, programozható csavarbehajtó család 0,4-től 400Nm-ig. 256 program, programonként 32 lépés, logikai vezérlő funkciókkal. A kalibrált nyomaték és szögjeladóból érkező információ kompakt, nagy sebességű digitális jelfeldolgozás után az energiatakarékos teljesítményelektronika mely PLC-be, gyártási rendszerbe, MES-be közvetlenül integrálható. Szoftver- és licenszdíjmentes megoldás, egyszerűen, könnyen és gyorsan közvetlenül a beépített érintőképernyőn vagy böngészőből programozható vezérlővel.

DSM Messtechnik DS család 0.05Nm-től 2400Nm-ig. Ultraprecíziós csavarbehajtó gépcsalád szűk beépítési helyekre. Vákuumos megfogással és szabályozott előtolással is elérhető. DSM gyártmányú HST állványrendszerrel és DSM szervoprésekkel buszrendszeren egyszerűen rendszerbe fűzhető. Profibus/ProfiNet/EtherCat/TCP interfész gyárilag beépítve. Költséghatékony megoldás azokra a csavarozási pontokra, ahol nem szükséges a DS által biztosított precizitás. Minden egyéb tulajdonság egyezik a DS rendszerrel.

Nyomatékkulcsok, nyomatéktöbbszörözők

A Norbar a világ vezető nyomatéktechnológiai specialistája mely kizárólag nyomatékszerszámokat és mérőberendezéseket tervez, fejleszt, gyárt és kalibrál. Kínálatukban megtalálhatók a nyomatékkulcsok változatai, nyomatéktöbbszörözők, EvoTorque® elektromos csavarozó gépek, a NorTronic® digitális kulcsok és a T-Boksz 2 új fejlesztései mind mérföldkövek a vállalat azon törekvéseiken, hogy a legjobb megoldásokat kínálja vásárlói számára. A Norbar minden terméke Angliában, saját gyárában készül.

Állítható skálás nyomatékkulcsok általános felhasználási célra

Mérőórás nyomatékkulcsok

Megcsúszó nyomatékkulcsok

Festékjelölős nyomatékkulcsok,

Digitális nyomatékkulcsok termeléshez

Hagyományos torziós nyomatékkulcsok

Fix raxsnis fejjel, vagy cserélhető fejes kivitelben

Tohnichi lekattanó nyomatékkulcs 2-2800 Nm mérettartományban

Előre beállítható (preset) nyomatékkulcsok általános termelési célra

A MINT alapítása óta az URYU kizárólagos értékesítő és szervizpartnere Magyarországon. Az URYU csavarozóbehajtói mellett nálunk elérhetőek a cég vágó-, csiszoló-, fúró-gépei is. Az URYU olajcellás csavarbehajtó gépeinek kifejlesztésével lehetővé tette a nagysebességű, reakciómentes csavarbehajtást. Ezekkel a gépekkel külső kitámasztás nélkül lehet nagy nyomatékkal, gyorsan csavart behajtani. A megnövelt terhelhetőségű újgenerációs olajcellás gépek akkumulátoros változatban is elérhetőek.

Miért válasszon minket?

csavarozó rendszer bérlése

gyors és flexibilis kiszolgálás

csavarozógép bevizsgálása és kalibrálása

csavarozástechnikai oktatások partnereink részére

karbantartás/szerviz helyben vagy akár partnereinknél

kiválóan teljesítő, professzionális, tartós, értékálló megoldások személyes helyszíni műszaki szaktanácsadás gépbemutatókkal

A Panasonic abszolút tökéletességre törekvése megjelenik az ipari felhasználásra kifejlesztett összeszerelő szerszámainak átgondoltságában és tartósságában. Termékkínálatában megtalálhatóak akkus mechanikus impulzuscsavarozók akár nagyobb nyomatékkivitelben is, illetve vezérelhető és Poke- Yoke rendszerek is. A gépekbe a Panasonic innovatív, a világ legjobbjai között szamon tartott saját gyártású lítiumion akkumulátorait építi be. A kis tömegű, nagy teljesítményű gépek használati értékét tovább emeli a nagyon fejlett akkumulátor-felügyelet: a teljes felügyelet alatt álló energiatároló konstans kimeneti teljesítmény mellett a leghosszabb akku élettartamot jelenti a piacon megtalálható megoldások közül. A gépek a mai ipar elvárainak megfelelően vezetéknélküli, rádiós adatátvitellel is megvásárolhatók.

A Panasonic ipari kéziszerszámait Magyarországon kizárólagosan a MINT forgalmazza és szervízeli.

Mint East Europe Kft.

1103 Budapest, Kőér utca 16.

+36 1 431-8936

www.mint.hu

info@mint.hu