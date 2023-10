A nyomtatott fog is lehet a megnyerő mosoly titka

Az októberi Dental World Hungary kiállításon egy TruPrint 1000 3D fémnyomtatót is bemutatott a Dental Trade Kft. a hazai fogászati szektor számára

A fogpótlás napjainkban túlnyomórészt még mindig a hagyományos módszerekkel történik, vagyis a lecsiszolt fogcsonkról vagy fogászati implantátumról lenyomatot vesznek, aminek felhasználásával elkészülhet a fogpótlás modellje. A fogtechnikus ezen modellek alapján általában kézzel, szerszámok segítségével készíti el a kért pótlást, ez pedig több rendelői látogatást feltételez a pácienstől, és az eredmény sem mindig tökéletes. A fogászat digitalizálása és a 3D nyomtatás térhódítása alapjaiban változtathatja meg a fogpótlás folyamatát.

Magyarország és a fogászati turizmus

A hazai 9,6 milliós lakosságot nagyjából 1 500 fogászati klinika és 500 labor szolgálja ki, ami első hallásra rengetegnek tűnhet, de ezekbe az egyszemélyes vállalkozások is beleszámítanak. Általánosságban elmondható, hogy egy 10 fogászati székkel rendelkező klinika már nagyon nagynak számít idehaza. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a hazai igényeket jelentős fogászati turizmus egészíti ki, Magyarország ugyanis továbbra is a nyugat-európai, de akár észak-amerikai páciensek egyik fő fogászati célországának számít. Ez utóbbiak jellemzően nagyobb restaurációkat (körhidakat, alsó-felső implantátumos fogpótlásokat stb.) jelentenek.

Digitalizál a fogorvosi szakma

A rendszerváltás környékén alapított és mindmáig családi tulajdonban lévő, főleg a magánegészségügyet kiszolgáló Dental-Trade Kft. napjainkra piacvezetővé nőtte ki magát a fogászati berendezések, alap- és segédanyagok piacán. A fogászati CAD/CAM szoftverekkel és szkennerekkel 2010-ben ismerkedett meg a vállalkozás, és ide datálható a digitális fogászati technológiák felvállalása. „A fogászati 3D nyomtatás kifejlesztésében is részt vevő BEGO GmbH egyik 2011-es kurzusán találkoztunk először az additív gyártás fogászati alkalmazási lehetőségeivel” – emlékszik vissza Kuntner Bálint, a vállalkozás ügyvezető igazgatója. A Dental-Trade Kft. 2013-ban kezdett bele 3D nyomtatók, majd 2015-ben a 3D fémnyomtatók forgalmazásába.

Az azóta eltelt nyolc évben a 3D fémnyomtatók sok helyen kiváltották már a hagyományos öntéstechnikát – a fémmarás ugyanis sosem terjedt el széles körben a hazai fogászatban –, hiszen ahhoz képest komoly előnyökkel rendelkezik: pontosabb, gyorsabb, utómunkát nem igénylő technológia, és a hibák, például a zárványok kialakulásának veszélyét is kiküszöböli. „A lézerszinterezés évekkel ezelőtt még drágább eljárásnak számított, mint az öntés, de az általuk elérhető minőség már akkor sem volt összehasonlítható – mondta Kuntner Bálint. – Az azóta eltelt évek alatt az additív gyártás árelőnybe is került, hiszen jóval kisebb az energia-, munka- és szakemberigénye, valamint segédanyag-szükséglete. Mára a 3D fémnyomtatás a kkv-k számára is elérhető és megfizethető technológiává vált. Összességében napjainkban 15-20 darab 3D fémnyomtató üzemel a hazai fogászati klinikákon és laborokban.”

Partnerségre léptek a hazai nagyhalak

Sokak számára talán meglepetés volt, hogy október 12–14. között a Dental World Hungary kiállításon a TRUMPF TruPrint 1000 3D fémnyomtatója jelent meg a Dental-Trade standján, de az együttműködés kölcsönös előnyei kézzelfoghatók. „2023 januárjától az egyik legismertebb beszállító képviseli Magyarországon a TruPrint 1000 3D fémnyomtatót a fogászati szektorban – jelentette ki ezzel kapcsolatban Molnár Zsolt, a TRUMPF Hungary Kft. lézertechnikai üzletágának vezetője. – Az additív gyártás iránt egyre több klinika és laboratórium érdeklődik, ezért a Dental World Hungary kiállításon az egyik olasz kollégánk is tartott egy általános előadást a technológia előnyeiről és alkalmazhatóságáról.”

„Egy megbízható és stabil partnert kerestünk, aki 100 százalékban jelen van Magyarországon is – tette hozzá Kuntner Bálint. – Fogászati vonatkozásban már nagyon régóta ismertük a TRUMPF-ot, és tudtuk, hogy jó híre van a szakmában. Mi nem nyújtunk szervizszolgáltatást, ezért nagyon fontos, hogy a gépgyártó partnerünk erős szervizhálózattal rendelkezzen Magyarországon. Nem mellesleg: egyetlen gyártónál sem láttunk még olyan minőségű és mennyiségű fejlesztési munkát, mint ami a TRUMPF-nál mindennapos. Nemcsak a gödöllői bemutatóterem és az épület, hanem a kiállított technológia is lenyűgöző látványt nyújtott. Egészen biztos, hogy az ügyfeleinkkel közösen is ellátogatunk majd Gödöllőre.”

TruPrint 1000 3D fémnyomtató: kifejezetten a fogtechnikai vállalkozások számára kifejlesztve

„Az első TruPrint 1000 3D fémnyomtatót még 2016-ban értékesítettük Magyarországon – már akkor is a fogászati szektor számára –, és jelenleg négy gépünk üzemel idehaza. A visszajelzések alapján ez a négy gép magas kihasználtsággal működik, hiszen páciensspecifikus, azonnali, imlantátumokon elhorgonyzott pótlások készíthetők velük. A fogászati turizmus miatt az időtényező nagyon komoly súllyal esik latba a számítások során – mondta Molnár Zsolt. – A fogászati fémnyomtatók jellemzően pontosabbak a más területeken dolgozó társaiknál. Nincs ez másképp a TruPrint 1000 esetében sem, amely 10–50 mikrométeres rétegeket képes kinyomtatni, így bonyolult és egyedi formák pontos legyártását is lehetővé teszi. A TruPrint 1000 gép megcélzott alkalmazási területe kifejezetten a fogászat, illetve a 100 × 100 × 100 mm-es építési területbe még beleférő egyéb gyógyászati implantátumok gyártása.”

A TruPrint 1000 új formatervezése optimális kialakítású ahhoz, hogy a gép egy standard ajtón átférjen, és bármelyik laboratóriumban – pl. a fogászati ágazatban vagy az egyetemeken – helyet kapjon. A TruPrint 1000 egy darab 200 wattos fiber lézerforrást tartalmaz, ami egy plusz 200 wattot jelentő multilézerrel bővíthető, ami a gyorsaság és a hatékonyság tekintetében 80 százalékos emelkedést jelenthet. Általánosságban elmondható, hogy a TruPrint termékcsaláddal gyártott alkatrészek esetében nincs szükség különösebb utómunkálatokra. Mivel a szubsztrátlemezek úgynevezett „PreHeating” funkcióval vannak ellátva (elkerülve ezzel a munkadarabban keletkező mikrorepedések lehetőségét), csak egyfajta feszültségmentesítést (hőkezelést) kell elvégezni, hiszen a porágyból felépített termékek vagy egy szubsztrátlemezen, vagy az alátámasztó tüskéken állnak.

Terjed a 3D technológia a fogászatban

A piaci dekonjunktúra a fogászatban is érezteti a hatását, az eszközbeszerzési pályázatok elmaradása ugyanis a gépvásárlások elhalasztását vonta maga után. A fogászati szektor azonban előszeretettel viszi házon belülre a fogpótlások legyártását, hiszen a kiszervezett gyártás során nincs ráhatásuk a minőségre. „Az árversenyt már meghaladta a hazai fogászat, most jutottunk el a minőségbeli verseny szintjére. Senki sem engedheti meg magának a minőségi problémák miatti ügyfélvesztést – magyarázta Kuntner Bálint. – Arra számítunk, hogy a fentiek miatt a közepes méretű laborok közül is egyre többen döntenek majd egy saját lézerszinteres berendezés megvásárlása mellett.”

