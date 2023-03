A Mazak bemutatja a legújabb vertikális megmunkálógép-családját

Az opcionális extrák révén ez a függőleges megmunkálóközpont iparágtól függetlenül kiváló választás lehet bármely műhely számára

A Yamazaki Mazak hivatalosan is bemutatta a VCN függőleges megmunkálóközpontok új generációját. Ezeket a gépeket a nagy teljesítményű megmunkálásra terveztük, az új zászlóshajónk a „performace line” szériából a VCN-700-as modell.

Az új, lenyűgöző VCN-700-at arra terveztük, hogy képes legyen számottevően növelni a gyártás produktivitását minden területen, a nagy igénybevételű vágástól a nagy sebességű megmunkálásig. Ezenfelül a VCN-700 fejlesztésénél figyelembe vettük az egyre népszerűbb CAM-fejlesztési technológiákat, mivel a CAM-fejlesztők új, dinamikus marási stratégiákat fejlesztenek, így az orsó és a forgácsolószerszám állandó terhelése megmarad az anyagleválasztási sebesség maximalizálása érdekében. A Mazak szakértői a tervezés során a legújabb innovációkat integrálták a VCN-700-ba, mint a végeselemes módszerrel optimalizált alap és C-vázszerkezet, a precíziós lineáris görgővezetők vagy a Mazatrol SmoothG 4 tengelyes szimultán CNC-technológia.

A VCN-700 kompakt, 3,1 × 4,4 × 3,7 méteres (H × Sz × M) alapterülettel rendelkező nagy teljesítményű gép rendkívül tágas munkaterületet biztosít az 1 500 × 700 mm-es asztallal, amely akár 1 800 kg-os alkatrészeket is képes befogadni. A nagy munkaterület és a széles egyoldalas ajtó kényelmes hozzáférést biztosít mind a kezelőszemélyzet, mind pedig a daru számára, ezáltal biztosítva, hogy a VCN-700 megfeleljen a közepes és nagy munkadarabok gyártására. Annak ellenére, hogy a VCN-700 nagy munkaterülettel és szilárd alappal rendelkezik, a kis munkadarabok befogadására és megmunkálására is kiválóan alkalmas, erőteljes, nagy sebességű 15 000 fordulat/perc, 22 kW és 120 Nm-re képes orsói 1 300 × 700 × 650 mm-t képesek lefedni, 42 m/perc sebesség mellett.

Ahogyan megszokhatták a Mazaktól, a minőség a gép minden részén megjelenik, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a közvetlen hajtású szervomotorok és a rendkívül merev lineáris görgővezetők minden tengelyen. Ezen tulajdonságok együttesen bámulatos pontosságot és ismételhetőséget, illetve kategóriaelső kinematikát biztosítanak mind a nagy teljesítményű, mind a nagy sebességű megmunkálás során. A nagy pontosságú szerkezetet a Mazak egyedülálló Thermal Shield kompenzációs rendszere támogatja a stabil megmunkálási pontosság érdekében. Ami a sebességet illeti, A VCN-700 kényszerpályás automata, kétkaros szerszámcserélővel rendelkezik (ATC), mely lehetővé teszi a 30 szerszámos szervohajtású szerszámtár számára az 1,3 másodperc alatti szerszámcserét, ezáltal minimálisra csökkentve a mellékidőt.

Az új VCN-700-at a Mazatrol SmoothG CNC-vezérlőrendszer teszi igazán különlegessé és felhasználóbaráttá. A legfrissebb hardvert és szoftvert magában foglaló Mazatrol SmoothG a világ leggyorsabb CNC-jeként ismert 540 m/perc feldolgozási sebességével és 60 GB-os merevlemezével ideális nagy kapacitást igénylő, mikroszegmenses programokhoz, szabad formájú felületek megmunkálásánál. Az összetett felületek is könnyedén megmunkálhatók és testreszabhatók a Smooth Machining Configurationnek köszönhetően (SMC).

Az érintőképernyőn használt csúszkák egyszerűen használhatóak, mivel nagyon hasonlítanak a hétköznapi életünk során használt szabályozókhoz, például egy audiorendszer szabályozóihoz. Ezen csúszkák segítségével tudjuk beállítani a sebességet, a pontosságot és a felület egyenletességét, például a nagyolást, az elősimítást és a simítást. Mivel a SmoothG rendszer Windows 10 operációs rendszert használ, ezért könnyedén csatlakozhatunk vele a hálózatokhoz, a nyílt forráskódú, szabványosított programnyelvet a szerszámgépek számára az MTConnect biztosítja. Ahogyan a gépet is, a SmoothG-t is úgy fejlesztettük, hogy integrálható legyen a kiegészítő automatizálási rendszerekkel, illetve az Ipar 4.0 technológiával.

Míg a VCN-700 lenyűgöző alapfunkciók tömkelegét kínálja, az opcionális extrák révén ez a függőleges megmunkálóközpont kiváló választás lehet bármely műhely számára, az iparágtól függetlenül. Azon gyártóknak, akik a minőségi és kiemelkedő gyártást tartják szem előtt, remek döntés a VCN-700, mely kulcsrakészen, automatizálási rendszerek széles spektrumával látható el, mely mind a jobb és bal oldalról, mind pedig a gép elejéhez integrálható. A munkaterületen belül a Mazak olyan megoldásokat kínál, mint az automatikus szerszám- és munkadarabmérés, valamint a szerszámtörés észlelése. Emellett a Tool ID segítséget nyújt, hogy a hálózatba kapcsolt gépek automatikusan továbbítsák a szerszámok állapotát.

Azon gyártók számára, akiknek nagyobb orsósebességre van szüksége, a gép elérhető egy 18 000 fordulat/perc 30 kW-os orsóval is, számos szerszámozási opcióval, mely magában foglalja a HSK-63A-t és a BIG PLUS BBT-t a homlok-, illetve kúpos érintkezés biztosításával a maximális merevség és futáspontosság érdekében. Az új 60 000 vagy 80 000 fordulat/perc fordulatszámú Mazak Ultraspindle teljesen integrálható és CNC-vezérelhető, mely kiváló a fröccsöntő és öntőformaipar, a kisalkatrész-gyártó ágazatok és azon ügyfelek számára, akiknek a lehető legnagyobb szükségük van a kiváló minőségű felületmegmunkálásra.

Az automatizálási és orsókonfigurációs lehetőségek mellett a VCN-700 48 vagy 60 szerszámos ATC-vel is választható, a nagy precíziós biztonságot igénylő gyártók számára pedig a belső hűtéses golyósorsók, illetve a mérőléc-visszajelzés mind az X, Y és Z tengelyeken elérhető. A kezelő kényelmét szolgálja, hogy a VCN-700 kiegészítő munkalámpákkal és elszívóval is ellátható. Annak érdekében, hogy még rugalmasabb és könnyebb legyen a gép beállítása a végfelhasználók számára, a Kitagawa GT250 4 tengelyes egysége is integrálható a VCN-700-ba.

Ahogyan a Mazak gépektől megszokhattuk, a VCN-700-hoz is hatféle forgácskihordó és hűtőfolyadék-kezelő rendszer közül választhatunk, mely magában foglalja az elárasztó hűtést, az ágymosatást, az orsóhűtést és a forgácseltávolítást. Hogy még közelebbről megismerje a VCN-700-ban rejlő lehetőségeket, forduljon bizalommal a Mazak magyarországi képviseletéhez!

