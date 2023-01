A kötőelemek optimális szemcseszórása

Címkék: felület felülettisztítás kötőelem rögzítéstechnika rögzítőelem szemcseszórás tisztítástechnológia

A kötőelemek felületeinek megmunkálása döntően befolyásolja azok későbbi funkcionalitását és tartósságát. Ezért a gondos eljárás és a megfelelő koncepció előfeltételnek számítanak a kiváló minőségű termékek létrehozásához.

A rögzítőelemek megmunkálására gyakran használják a szemcseszóró technológiát. Az iparágban már ismert AGTOS most először mutatkozik be kiállítóként 2023. március 21-23. között a stuttgarti Fastener Fair szakváráson, az 5-ös csarnok 2910-es standján. A standon megtudható, hogy milyen apróságok és részletek válnak fontossá az igazán jó felület létrehozásához. A cég a kiállítás ideje alatt a szemcseszórás technológia szempontjai mellett olyan kérdésekkel is foglalkozik, mint az energiahatékonyság, a gazdaságosság, illetve a biztonságos gyártás.

Három dob típusú AGTOS szemcseszórógép egy automatizált folyamatban

A különböző méretű csavarkötések felületkezelésére hivatott megoldásokat a dob típusú és gumiszalagos szemcseszórógépek példáján keresztül mutatják majd be. A gépeket automata rakodóberendezésekkel töltik fel. Több gép kombinálása pedig egy folyamatos gyártórendszer létrehozására is lehetőséget ad. Amellett, hogy további gépekkel a kapacitást is növeljük, egyben az állásidő is kompenzálható.

