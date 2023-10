A Hornnal nem jelent kihívást a furatok szuperfiniselése

Címkék: furat HORN precíziós szerszámok szerszám szerszámtechnika

A hannoveri EMO 2023 fémmegmunkálási szakvásáron mutatja be a Horn Supermini szerszámrendszerének legújabb, innovatív darabját az ultrafinom megmunkálás területén. A szerszámgyártó egy új, precíziósan megmunkált homlokfelületű szerszámmal bővítette Supermini szerszámcsaládját, amit kifejezetten a furatok ultrafinom megmunkálására terveztek.

A szerszám vágóélének precíziós kialakítása miatt a szerszámon még körülbelül 200-szoros nagyítás alatt sem találni egyenetlenségeket. A szerszámrendszer 0,3 milliméteres (0,012") belső átmérőtől alkalmazható. Az éles szögű váltólapka geometria garantálja a megbízható működést még nagyon kicsi fogásvétel és előtolás mellett is. A speciálisan hozzáfejlesztett szerszámbevonatnak köszönhetően a szerszámrendszer rozsdamentes acélok, színesfémek és egyéb fémes anyagok megmunkálására egyaránt alkalmas.

A Horn homlokbefogásra alkalmas tulajdonságokkal is kínálja a Supermini szerszámokat (Forrás: Horn/Sauermann)

A Supermini105 szerszámrendszer váltólapkája csupán egyféle szerszámtartót igényel, ennek ellenére mégis több mint ezerféle lapkavariánssal kompatibilis. Mindez a balos és jobbos változatokra egyaránt érvényes. A keményfém váltólapkák bevonatos vagy bevonat nélküli változatban is elérhetők, a különböző alkalmazásokhoz eltérő keménységi fokozatban, akár a 68 HRC keménységű anyagok megmunkálásáig alkalmasak. A szabadalmaztatott, csepp formájú keresztmetszet vibráció tompító hatással bír, és kiválóan ismételhető teljesítményt nyújt a lapka cseréjét követően is. A lapka belső hűtőfolyadék-ellátása megnöveli a szerszám élettartamát, növeli a vágási teljesítményt és javítja a forgácseltávolítást. A Horn homlokbefogásra alkalmas szerszámokat is kínál. Mindezzel például a lapkák könnyedén kicserélhetők akár a szerszámtartó gépből való kiszerelésük nélkül is.

A Supermini Type 105 rendszer több mint ezer lapkavariációt képes kiszolgálni egyetlen szerszámtartóval (Forrás: Horn/Sauermann)

A Horn Supermini története

A Horn 1989-ben, a világ legnagyobb fémmegmunkálási szakvásárján, a hannoveri EMO-n mutatta be a műszakilag kiváló Supermini szerszámrendszerét. Egy jelentős műszaki fejlesztést követően vált lehetővé a precíziós belső beszúrószerszámok gyártása 5 milliméteres (0,197") furatátmérőtől. Ekkor született meg a Supermini, mely az évek során a Horn egyik sikertermékévé nőtte ki magát. Ráadásul a Supermini lett az első olyan szerszámrendszer, amelyet a Horn saját fejlesztésű bevonataival láttak el.

